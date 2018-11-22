Болезнь всё спишет. Избил ребёнка ломом и ушёл от ответственности

11-летний Рома Медведев был для своей мамы настоящей опорой — выполнял по дому всю мужскую работу. В марте этого года он вышел с другом на прогулку, и на улице 20-летний парень внезапно стал бить его по голове железным ломом. Мальчика чудом удалось спасти. Теперь мама ребёнка пытается добиться компенсации за лечение от семьи виновника.

Дружелюбный, активный, жизнерадостный и настоящий мамин помощник — таким был 11-летний Рома Медведев из Южноуральска до 25 марта 2018 года. В тот день мальчик зашёл в гости к своему другу Гасану. Сначала ребята поиграли дома, пообедали, а потом вышли гулять на улицу. По дороге они встретили 20-летнего Антона, который направлялся к своим знакомым.

— Мы часто видели Антона Трифонова. Он в развитии немного отстаёт, поэтому ему трудно было общаться со своими ровесниками. Мы здоровались с ним, даже иногда подшучивали друг над другом, но это было по-дружески всё, — рассказывает 14-летний Гасан.

Мальчишки остались играть на улице, а через некоторое время увидели, как Антон выходит из подъезда с железным ломом в руках. Они подошли к нему и стали задавать вопросы, а Трифонов в ответ стал ругаться на них матом и посылать куда подальше. Рассерженный 20-летний парень побежал за Ромой и нанёс ему сильные удары по голове — тем самым железным ломом, а после догнал Гасана и стал замахиваться на него, но тот увернулся, выхватил у него лом и выбросил.

Затем Гасан подбежал к Роме и стал поднимать его с земли. У покалеченного мальчика темнело в глазах, а ноги будто стали ватными. Гасан закинул его руку себе на плечи и отнёс домой. Ребята ничего не стали рассказывать маме Гасана и зашли домой, как будто ничего не случилось. Однако женщина заподозрила неладное, когда Рома попросил остаться у них дома с ночёвкой.

— Он стал жаловаться на плохое самочувствие — на глазах бледнел. А потом он поворачивает голову, а там огромная шишка. Ромку вытошнило, и только потом они мне рассказали, что Антон ударил его ломом, — с ужасом вспоминает мама Гасана.

Обеспокоенная женщина сообщила о произошедшем Роминой бабушке и вызвала скорую. Мальчика увезли в местную больницу. Там врачи выявили у него эпидуральную гематому. Тем временем состояние ребёнка только ухудшалось, и было принято решение перевести его в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Врачи были в ужасе, когда увидели у 11-летнего Ромы проломленный череп. Заключительный диагноз у его мамы Натальи вызвал дрожь по телу — "гигантский сложный дефект свода черепа справа". Нужно было срочно проводить первую операцию, чтобы убрать все костяные обломки. Через девять дней — вторую. Там нейрохирурги по крупицам собирали череп ребёнка.

— Перед операцией он сказал доктору: "Я сейчас сделаю два вздоха и умру". Для нашего врача эти слова звучали словно приговор, но он не позволил ему умереть. Он признался, что ему многое приходилось видеть, но чтобы такой ужас у детей был — впервые. Он дал моему сыну вторую жизнь, — со слезами рассказывает про чудо-спасение своего ребёнка Наталья Медведева.

За восемь месяцев Роме действительно пришлось пережить заново все свои 11 лет: он снова учился разговаривать и двигаться. Сейчас он уже не так активен, как раньше. Он плохо спит, его часто мучают головные боли. С ним постоянно работают психологи, логопеды. Наталья вместе с врачами помогает мальчику восстанавливать координацию движений.

После случившегося мама пострадавшего написала заявление в полицию. Против Антона Трифонова возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, за что ему грозило до 10 лет лишения свободы. В первую очередь следствие отправило парня на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние — отдавал он отчёт своим действиям или нет. Эксперты признали Трифонова невменяемым. Тем не менее следователи завершили расследование и направили дело в суд.

На слушание Трифонов пришёл в сопровождении родственников, которые стали обвинять в произошедшем Гасана и Рому.

— Пришли его мама, отец, который недавно из тюрьмы вышел, тётя и бабушка. Последняя стала винить во всём ребят — мол, сами к нему лезли, виноваты. А сам Антон даже говорил, что ударил Рому намеренно, но вины своей не признаёт. Вообще, он сам по себе парень неглупый: много стихов знает, произведений. Окончил тракторное училище, и мать его даже на работу устроила, — говорит Наталья.

Несмотря на то что Трифонов тяжело покалечил ребёнка и дал признательные показания, суд освободил его от уголовной ответственности и направил на лечение в специализированную психиатрическую больницу. Там он пробудет до тех пор, пока не вылечится.

Наталья осталась недовольна решением суда и собирается его обжаловать. Но второй суд возможен лишь после выздоровления Трифонова. Кроме того, реабилитация Ромы стоит недёшево, как и лекарства, и дорога из Южноуральска в Челябинск. Сейчас Наталья не работает и восстанавливает сына на деньги, которые перечисляют неравнодушные люди. С семьи Антона она надеется получить компенсацию через суд.