Крыша едет. В России прибавилось психбольных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчёт с неутешительными прогнозами. В России очень плохая ситуация с психическим здоровьем граждан, а в перспективе она будет только ухудшаться, прогнозируют специалисты.

В России в 1992 году инвалидов по психическим расстройствам было 370 человек на 100 тысяч населения, а сейчас — 720 человек. Такие данные привёл главный психиатр Москвы Георгий Костюк. Рост почти в два раза.

Психическую инвалидность определяют в психоневрологическом диспансере. В народе это место называют дурдомом — не очень корректно, но прижилось именно такое определение. И диагноз там в теории может получить каждый третий россиянин.

Первая группа инвалидности — это клинически больные и нередко опасные люди с последней стадией шизофрении или больные олигофренией. Но уже во второй группе наряду с людьми, страдающими слабоумием или галлюцинациями, находятся те, кто переживает затяжную депрессию. А третью группу инвалидности можно получить при незначительной депрессии или обострившемся неврозе.

Врачи говорят, что психические болезни — новая эпидемия XXI века. Виной всему являются постоянно меняющиеся условия жизни, раздражающий информационный фон, сильнейший ежедневный прессинг — с утра и до вечера человек находится в состоянии стресса.

Под угрозой все

Мария Кулик, президент межрегионального общественного благотворительного фонда "Качество жизни", работает с душевнобольными и их семьями, поэтому видит, как окружающая среда угнетает людей.

— На сегодняшний день особое развитие получили так называемые пограничные состояния. К ним относятся депрессии, гиперактивность, нарушение сна и другие. Число людей, которые испытывают их, увеличивается с угрожающей скоростью. Сейчас в зоне риска находится, как ни странно, молодёжь. Многие не справляются с проявлениями стремительно меняющегося мира, глобальной информатизацией, изменениями в образовательной сфере, кризисами экономики, — говорит она.

Если говорить об актуальных страхах, то один из последних — пенсионная реформа. Молодые люди, да и пожилые, не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, боятся оказаться за чертой бедности. Подвешенное эмоциональное состояние вызывает сильнейший стресс. Количество больных растёт, а вот отношение к ним в России плохое.

— Отношение к людям с психическими заболеваниями неизменно. Заболевшие не желают вовремя идти к врачу-психиатру. В обществе боятся людей с психическими расстройствами, часто из-за СМИ, где те выступают в роли насильников и опасных членов общества Мария Кулик, президент фонда "Качество жизни" Фото: © пресс-служба благотворительного фонда "Качество жизни"

Люди боятся, что, получив диагноз, они будут вычеркнуты из жизни общества. Во многом их страхи обоснованные. Вернуть в нормальную жизнь таких людей в России крайне сложно, и в основном это ложится на плечи частных благотворительных фондов и организаций. Один из немногих примеров таких акций — фестиваль творчества людей с особенностями психического развития "Нить Ариадны".

Никто не застрахован

Страховку от психического расстройства действительно не получишь. И даже статистика Минздрава не раскроет всей правды. Согласно докладу "Здравоохранение в России — 2017", ситуация неуклонно улучшается. Так, например, снижается доля тех, кому впервые присвоили инвалидность по психическим расстройствам. Из официальной статистики следует, что в 2005 году таких было 48 человек на 100 000 жителей, а в 2016 стало уже 27, то есть почти в два раза меньше.

Но специалисты говорят, что это не значит, что лечить стали лучше. Значит, что диагностировать стали хуже. Или то, что люди по доброй воле никогда не пойдут вставать на учёт в психоневрологический диспансер, потому что прочно закреплённый образ мрачного дурдома силён. А учёт там — это "жёлтый билет" в паспорте, то есть ограничение в правах: ни нормальной работы, ни возможности водить автомобиль. Поэтому в таблицах всё хорошеет, а на деле — становится хуже. Подтверждает это и недавнее исследование Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Опасность психического расстройства в его непредсказуемости. От пограничного состояния — вроде расстройств сна и невроза — до клинической депрессии может отделять совсем чуть-чуть, маленький шаг. И врачи не могут сказать, в какой момент он будет сделан. Нынешняя атмосфера жизни в стране не располагает к душевной стабильности. Однако по возможности лучше беречь нервы и вовремя обращаться к специалистам.

Но пока прогнозы на будущее неутешительны. Главный психиатр Москвы Георгий Костюк считает, что к 2030 году число заболевших психическими расстройствами в России вырастет ещё на 15–20 процентов.