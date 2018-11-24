Ноги всему голова. Почему нужно переобуваться на работе

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Ноги всему голова. Почему нужно переобуваться на работе

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Фото: © Shutterstock Inc.

В холодное время года приходится носить тёплую обувь. Но сидеть в ней на работе очень жарко. К тому же грязь с улицы заносится на чистые офисные полы, из-за этого в воздух попадает пыль, реагенты и другие вредные вещества. Какую обувь лучше выбрать для работы и как она влияет на продуктивность сотрудников?

При повышении температуры окружающей среды автоматически в организме человека срабатывают механизмы терморегуляции: потовые железы начинают вырабатывать пот с кислой средой. Соответственно среда внутри обуви становится кислой и стимулирует патогенные бактерии к размножению, из-за чего могут возникнуть грибковые инфекции кожи.

К тому же, поверхностный слой кожи — эпидермис — во влажной среде теряет защитные свойства, что приводит к длительно не заживающим ранам и мозолям.

— Также те, кто не любит переобуваться в офисе, рискуют заработать дисгидроз стоп: закупорку потовых желёз, что проявляется в виде зудящих пузырьков, трещин и шелушения кожи. Длительное пребывание в неправильной обуви может стать провоцирующим фактором в возникновении заболеваний вен нижних конечностей, суставов, а также проблем с позвоночником, — объясняет врач-ортопед Игорь Данильчук.

Переобуваться на работе, по мнению врача, необходимо. Это позволит сохранить здоровье ног. Но как перебороть внутренний барьер: что скажут коллеги? Ведь нужно выбрать туфли, которые были бы не просто "дышащими", но и позволили бы не нарушить целостный образ, в который отлично вписывались меховые сапоги. Девушки, да и некоторые мужчины, очень переживают за свой внешний вид, он влияет на их работоспособность.

<p>Фото: © pixabay.com</p>

По мнению психотерапевта Анны Таиповой, каждый человек выбирает работу, исходя из того образа, который он для себя создал. Если одним хочется работать в дорогом офисе, носить красивые деловые костюмы и высокие каблуки, то вряд ли им будет комфортно находиться среди хипстеров в кроссовках и толстовках. И если такой работник и согласится переобуваться на работе, то не в тапочки, а в стильные туфли. Чтобы не потерять свой статус.

— Внешний вид сотрудника нельзя назвать единственным определяющим его продуктивность. Если человек работает в удобном офисе, ему не доставляет трудностей добираться до работы, внутри компании царит рабочая атмосфера, которая подходит именно для него, то внешний вид и вторая обувь являются важным дополнением для хорошей работы, — говорит Анна Таипова.

Психотерапевт отмечает, что в компаниях, где необходим креатив, свободное общение, где все на равных, необходим свободный дресс-код. И даже смешные тапочки-собачки там будут уместны. В серьёзных компаниях это недопустимо, но можно подобрать стильную обувь, в которой будет и удобно, и модно.

<p>Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк</p>

— В женской обуви сейчас актуален заострённый узкий нос, взамен вышедшему из моды круглому. Я бы посоветовала девушкам для офиса так называемый сейчас kitten heel. Это туфли на маленьком каблуке, которые сейчас на пике моды. Они идеально подойдут и с платьем, и с джинсами, и с брючным низом. В них можно проходить весь день и не почувствовать усталости. Для мужчин я рекомендую, безусловно, удобные мужские туфли, которые при этом впишутся в дресс-код. Но замечу, что и девушкам, и молодым людям лучше покупать обувь, безусловно, из натуральной кожи, чтобы обеспечить ногам максимальный комфорт, — говорит стилист Мария Забейворота.

Ортопед Игорь Данильчук выделяет несколько правил при выборе офисной обуви. Во-первых, на ней не стоит экономить. Во-вторых, нужно отказаться от красивой, но неудобной обуви. Пусть она будет неброской, но комфортной. В-третьих, важно отдать предпочтение натуральным материалам: кожа, нубук, замша или текстиль. В-четвёртых, подошва должна быть мягкой и гибкой. Перед покупкой согните туфли в руках. У качественной обуви подошва легко гнётся, а верх обуви не деформируется.

Эксперты отмечают, что при необходимости девушка, конечно, может надеть 12-сантиметровый каблук, а юноша может позволить себе тесные лоферы. Но не нужно делать это ежедневно и в течение всего рабочего дня. Здоровье, как говорится, важнее красоты.

Автор:
СН
Сергей Нечаев
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