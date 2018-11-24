Ноги всему голова. Почему нужно переобуваться на работе

В холодное время года приходится носить тёплую обувь. Но сидеть в ней на работе очень жарко. К тому же грязь с улицы заносится на чистые офисные полы, из-за этого в воздух попадает пыль, реагенты и другие вредные вещества. Какую обувь лучше выбрать для работы и как она влияет на продуктивность сотрудников?

При повышении температуры окружающей среды автоматически в организме человека срабатывают механизмы терморегуляции: потовые железы начинают вырабатывать пот с кислой средой. Соответственно среда внутри обуви становится кислой и стимулирует патогенные бактерии к размножению, из-за чего могут возникнуть грибковые инфекции кожи.

К тому же, поверхностный слой кожи — эпидермис — во влажной среде теряет защитные свойства, что приводит к длительно не заживающим ранам и мозолям.

— Также те, кто не любит переобуваться в офисе, рискуют заработать дисгидроз стоп: закупорку потовых желёз, что проявляется в виде зудящих пузырьков, трещин и шелушения кожи. Длительное пребывание в неправильной обуви может стать провоцирующим фактором в возникновении заболеваний вен нижних конечностей, суставов, а также проблем с позвоночником, — объясняет врач-ортопед Игорь Данильчук.

Переобуваться на работе, по мнению врача, необходимо. Это позволит сохранить здоровье ног. Но как перебороть внутренний барьер: что скажут коллеги? Ведь нужно выбрать туфли, которые были бы не просто "дышащими", но и позволили бы не нарушить целостный образ, в который отлично вписывались меховые сапоги. Девушки, да и некоторые мужчины, очень переживают за свой внешний вид, он влияет на их работоспособность.

По мнению психотерапевта Анны Таиповой, каждый человек выбирает работу, исходя из того образа, который он для себя создал. Если одним хочется работать в дорогом офисе, носить красивые деловые костюмы и высокие каблуки, то вряд ли им будет комфортно находиться среди хипстеров в кроссовках и толстовках. И если такой работник и согласится переобуваться на работе, то не в тапочки, а в стильные туфли. Чтобы не потерять свой статус.

— Внешний вид сотрудника нельзя назвать единственным определяющим его продуктивность. Если человек работает в удобном офисе, ему не доставляет трудностей добираться до работы, внутри компании царит рабочая атмосфера, которая подходит именно для него, то внешний вид и вторая обувь являются важным дополнением для хорошей работы, — говорит Анна Таипова.

Психотерапевт отмечает, что в компаниях, где необходим креатив, свободное общение, где все на равных, необходим свободный дресс-код. И даже смешные тапочки-собачки там будут уместны. В серьёзных компаниях это недопустимо, но можно подобрать стильную обувь, в которой будет и удобно, и модно.

— В женской обуви сейчас актуален заострённый узкий нос, взамен вышедшему из моды круглому. Я бы посоветовала девушкам для офиса так называемый сейчас kitten heel. Это туфли на маленьком каблуке, которые сейчас на пике моды. Они идеально подойдут и с платьем, и с джинсами, и с брючным низом. В них можно проходить весь день и не почувствовать усталости. Для мужчин я рекомендую, безусловно, удобные мужские туфли, которые при этом впишутся в дресс-код. Но замечу, что и девушкам, и молодым людям лучше покупать обувь, безусловно, из натуральной кожи, чтобы обеспечить ногам максимальный комфорт, — говорит стилист Мария Забейворота.

Ортопед Игорь Данильчук выделяет несколько правил при выборе офисной обуви. Во-первых, на ней не стоит экономить. Во-вторых, нужно отказаться от красивой, но неудобной обуви. Пусть она будет неброской, но комфортной. В-третьих, важно отдать предпочтение натуральным материалам: кожа, нубук, замша или текстиль. В-четвёртых, подошва должна быть мягкой и гибкой. Перед покупкой согните туфли в руках. У качественной обуви подошва легко гнётся, а верх обуви не деформируется.

Эксперты отмечают, что при необходимости девушка, конечно, может надеть 12-сантиметровый каблук, а юноша может позволить себе тесные лоферы. Но не нужно делать это ежедневно и в течение всего рабочего дня. Здоровье, как говорится, важнее красоты.