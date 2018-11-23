"Пусть о ребёнке отец думает". Как глава Карелии решал проблему с детским садом

Мать двоих детей обратилась к главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову через соцсети. Она просила возобновить работу детского сада, который был закрыт в августе этого года. Женщина собиралась выйти из декрета, а детей оставлять не на кого. На эту просьбу Парфенчиков дал ей несколько "простых" советов, как действовать в такой ситуации. Однако они вызвали недовольство у всех жителей посёлка. Только после публичной огласки губернатор смог найти решение проблемы.

В посёлке Суоёки Республики Карелия всего один детский сад, совмещённый со школой. Здание находится в аварийном состоянии, поэтому в августе его пришлось закрыть. Без работы остались несколько учителей и единственная воспитательница, у которой дома — муж-инвалид. А родители хватаются за головы: как теперь ходить на работу, если детей не на кого оставить.

— У нас в семье работает один муж. Я в апреле должна выйти на работу, а теперь не знаю, как быть. На бабушек оставить детей не можем: одна работает, а вторая живёт в 35 километрах езды от нас, — с отчаянием рассказывает жительница посёлка и мама двоих детей Анна Власова.

Она решила напрямую обратиться к главе региона Артуру Парфенчикову в соцсети "ВКонтакте" с просьбой снова открыть детский сад. В свою очередь Парфенчиков прислал ей ответ и дал несколько рекомендаций, как решить проблему. По его мнению, женщина пускай посидит в декрете, пока ребёнку не исполнится трёх лет, а если уж очень надо, то пусть нанимает няню или повесит детей на бабушек. Когда ребёнку три года исполнится, его уже можно будет возить в детский сад в соседний посёлок, что в 30 километрах.

— Чтобы доставлять детей в соседний посёлок, даже выделили специальный автобус. Но вы видели дорогу? Вся разбитая, а зимой будет ещё хуже. Этот автобус уже четыре раза не приезжал за детьми с начала учебного года, потому что ломался постоянно, — говорит Анна Власова.

Анна возмутилась ответом губернатора и написала, что обращаться к нему больше не стоит. Глава республики с ней согласился и заявил, что о её детях должны думать отцы и деды.

А вот отрывок из переписки между Анной Власовой и Артуром Парфенчиковым:

Скриншот с громкими высказываниями Артура Парфенчикова стал достоянием общественности, после чего с женщиной связалась его пресс-секретарь Марина Кабатюк и принесла извинения. Женщина списала хамский ответ своего руководителя на нервный срыв, а позже и сам он прокомментировал сложившуюся ситуацию.

— После публикации Анной части нашей переписки в паблике, не сдержался и допустил эмоциональную реакцию. Но был честен, — написал на своей странице во "ВКонтакте" сам Артур Парфенчиков. (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Ездить в соседний посёлок Суоярви, чтобы дети могли получить образование, — единственный выход для родителей. Но отпускать маленьких детей одних даже на выделенном транспорте никто не готов, ровным счётом как и бросить рабочие места и жильё в Суоёки и переезжать жить в другое место.

— Почему я должна здесь бросать свою работу, с которой меня не увольняли? А переезжать туда — вопрос времени. Это очень долго: тут продать, там купить. Да и работу искать новую придётся, а там с этим большие проблемы, — говорит Анна Власова.

Для разъяснения ситуации Артур Парфенчиков направился в посёлок Суоёки. Как оказалось, в детском садике нуждается вовсе не один ребёнок, а целых семь. Но строить новое здание в посёлке не имеет смысла, поскольку детей там слишком мало. Говорить об этом можно будет только тогда, когда в посёлке будет хотя бы 20 детей. Однако при личной встрече главы республики с местными жителями компромисс, к счастью, удалось найти. Для нуждающихся в дошкольном образовании детей будет организована семейная группа.

— Здание аварийной школы по решению жителей передаём им на материалы и дрова. А для семейного детского сада будем выкупать частный дом, который перейдёт в муниципальную собственность, сделаем ремонт и оборудуем его под семейный детский сад, — заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.