Квартирный вопрос. За что могут забрать единственное жильё?

Единственное жильё должника было неприкосновенно. Так решил Конституционный суд
Но Верховный суд это правило отменил. Повод — дело А.Фрущака, тот 10 лет судится с кредитором, проживая в 5-комнатной квартире.
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Проще говоря, раньше банкрот был уверен: он бомжом не станет. Теперь может
Единственное жильё было последней крепостью должника. Защитой пользовались и люди без средств к существованию, и мошенники.
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Если квартиру А.Фрущака выставят на торги, это изменит жизнь тысяч россиян
Сейчас дело пересматривают. Продажа жилья с торгов сломает правила. Суды по всей стране смогут массово продавать дома банкротов.
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Россияне должны 13,5 трлн рублей — это почти годовой бюджет России
За год размер долга вырос на 20%. В основном это ипотечные кредиты — около 70%. Все остальные — потребительские и быстрые займы.
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45 миллионов россиян живут в кредит. Каждый десятый задерживает выплаты
Неплательщиков, по минимальным подсчётам, около 5 миллионов человек. И в критической ситуации их могут выселить из дома за долги.
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Если россиянин не может платить — он признаёт себя банкротом. Таких 70 тысяч
Специалисты говорят, что потенциально таких 700 тысяч. Больше всего банкротов сейчас в Москве, Вологодской и Рязанской областях.
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Как будут выселять из квартиры?
Выселение происходит по решению суда. Недвижимость выставляют на торги, а вырученные деньги идут в счёт погашения долга.
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Какие квартиры могут продать за долги?
В первую очередь это дорогие квартиры. Но также стоит бояться ипотечникам: жильё, находящееся в залоге у банка, изымут точно.
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Может быть, всё не так уж плохо?
Дело пересматривают. Надо ждать решения Верховного суда. Но вероятнее всего, теперь последнее жильё больше не спасёт банкрота.
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