Квартирный вопрос. За что могут забрать единственное жильё?

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Квартирный вопрос. За что могут забрать единственное жильё?

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Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов

Последняя преграда для коллекторов пала. Верховный суд постановил, что единственную квартиру должника-банкрота можно выставить на торги в счёт погашения долга. Что это значит для сотен тысяч людей — объясняем на карточках.

Единственное жильё должника было неприкосновенно. Так решил Конституционный суд

Но Верховный суд это правило отменил. Повод — дело А.Фрущака, тот 10 лет судится с кредитором, проживая в 5-комнатной квартире.

Фото: © Shutterstock Inc.

Проще говоря, раньше банкрот был уверен: он бомжом не станет. Теперь может

Единственное жильё было последней крепостью должника. Защитой пользовались и люди без средств к существованию, и мошенники.

Фото: © pixabay.com

Если квартиру А.Фрущака выставят на торги, это изменит жизнь тысяч россиян

Сейчас дело пересматривают. Продажа жилья с торгов сломает правила. Суды по всей стране смогут массово продавать дома банкротов.

Фото: © pixabay.com

Россияне должны 13,5 трлн рублей — это почти годовой бюджет России

За год размер долга вырос на 20%. В основном это ипотечные кредиты — около 70%. Все остальные — потребительские и быстрые займы.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

45 миллионов россиян живут в кредит. Каждый десятый задерживает выплаты

Неплательщиков, по минимальным подсчётам, около 5 миллионов человек. И в критической ситуации их могут выселить из дома за долги.

Фото: © РИА Новости / Маша Росс

Если россиянин не может платить — он признаёт себя банкротом. Таких 70 тысяч

Специалисты говорят, что потенциально таких 700 тысяч. Больше всего банкротов сейчас в Москве, Вологодской и Рязанской областях.

Фото: © pixabay.com

Как будут выселять из квартиры?

Выселение происходит по решению суда. Недвижимость выставляют на торги, а вырученные деньги идут в счёт погашения долга.

Фото: © РИА Новости / Юрий Стрелец

Какие квартиры могут продать за долги?

В первую очередь это дорогие квартиры. Но также стоит бояться ипотечникам: жильё, находящееся в залоге у банка, изымут точно.

Фото: © pixabay.com

Может быть, всё не так уж плохо?

Дело пересматривают. Надо ждать решения Верховного суда. Но вероятнее всего, теперь последнее жильё больше не спасёт банкрота.

Фото: © pixabay.com

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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