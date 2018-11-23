Квартирный вопрос. За что могут забрать единственное жильё?

Последняя преграда для коллекторов пала. Верховный суд постановил, что единственную квартиру должника-банкрота можно выставить на торги в счёт погашения долга. Что это значит для сотен тысяч людей — объясняем на карточках.

Единственное жильё должника было неприкосновенно. Так решил Конституционный суд Но Верховный суд это правило отменил. Повод — дело А.Фрущака, тот 10 лет судится с кредитором, проживая в 5-комнатной квартире. Фото: © Shutterstock Inc. Проще говоря, раньше банкрот был уверен: он бомжом не станет. Теперь может Единственное жильё было последней крепостью должника. Защитой пользовались и люди без средств к существованию, и мошенники. Фото: © pixabay.com Если квартиру А.Фрущака выставят на торги, это изменит жизнь тысяч россиян Сейчас дело пересматривают. Продажа жилья с торгов сломает правила. Суды по всей стране смогут массово продавать дома банкротов. Фото: © pixabay.com Россияне должны 13,5 трлн рублей — это почти годовой бюджет России За год размер долга вырос на 20%. В основном это ипотечные кредиты — около 70%. Все остальные — потребительские и быстрые займы. Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский 45 миллионов россиян живут в кредит. Каждый десятый задерживает выплаты Неплательщиков, по минимальным подсчётам, около 5 миллионов человек. И в критической ситуации их могут выселить из дома за долги. Фото: © РИА Новости / Маша Росс Если россиянин не может платить — он признаёт себя банкротом. Таких 70 тысяч Специалисты говорят, что потенциально таких 700 тысяч. Больше всего банкротов сейчас в Москве, Вологодской и Рязанской областях. Фото: © pixabay.com Как будут выселять из квартиры? Выселение происходит по решению суда. Недвижимость выставляют на торги, а вырученные деньги идут в счёт погашения долга. Фото: © РИА Новости / Юрий Стрелец Какие квартиры могут продать за долги? В первую очередь это дорогие квартиры. Но также стоит бояться ипотечникам: жильё, находящееся в залоге у банка, изымут точно. Фото: © pixabay.com Может быть, всё не так уж плохо? Дело пересматривают. Надо ждать решения Верховного суда. Но вероятнее всего, теперь последнее жильё больше не спасёт банкрота. Фото: © pixabay.com