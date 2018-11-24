Учёные: Городской воздух — причина детского слабоумия

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Учёные: Городской воздух — причина детского слабоумия

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Коллаж © L!FE. Фото: © Pixabay

Учёные из британского университета исследовали здоровье детей, живущих в индустриальной среде, и пришли к жутким выводам. Лайф разбирался на карточках, где в России самые опасные места.

Учёные из Ланкастера изучили 18 тысяч британских детей. Эксперимент шёл 2 года.

Главный вывод — умственно отсталые дети чаще всего проживают в индустриальных районах. Где много вредных примесей.

Фото: © Pixabay

Есть три вида самых опасных примесей. Первый — это выхлопы дизельного топлива.

Ещё соединения оксида азота и монооксида углерода — выхлопные газы. И оксид серы — возникает при сжигании угля, нефти и газа.

Фото: © Pixabay

Эти соединения на треть чаще вызывают детское слабоумие и другие болезни.

Хуже всего влияют выбросы дизельного топлива — на 33% больше больных. Выхлопы — рост 30%. Оксид серы — рост 17%.

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В России опасным воздухом дышат 16,4 млн россиян. И количество выбросов растёт.

Это данные Минприроды, а каковы неучтённые данные, даже сложно себе представить. В зоне риска — примерно 3,3 млн детей.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В России два лидера по уровню загрязнённости воздуха.

Самый опасный регион — Красноярский край, там много промышленных выбросов. По автомобильным выхлопам в лидерах Москва и область.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Самые опасные города и регионы: Красноярск, Магнитогорск и Норильск.

Хабаровский край, Бурятия и Таймырский автономный округ — 75% жителей живут в условиях очень опасной концентрации ядов в воздухе.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Всемирная организация здравоохранения внесла Россию в пятёрку опасных стран

В 2012 году из-за плохого воздуха в стране погибло 140 тысяч человек. В Китае — 1 млн, в США — 50 тыс., в Европе — 175 тыс.

Фото: © Pixabay

Но ВЦИОМ говорит, 61% россиян довольны экологией в своём районе.

Роспотребнадзор насчитал лишь 2,5 тысячи умерших в 2017 году из-за грязного воздуха, основная причина смерти — онкология.

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

К сожалению, последних исследований о влиянии загрязнения на детей в России нет.

Но можно предположить, что во многих индустриальных центрах страны экологические результаты будут печальнее, чем в Британии.

Фото: © РИА Новости/Денис Гуков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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