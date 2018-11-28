"Сдохнешь как собака". Как сиделка оставила ветерана без квартир

После смерти жены Петру Ивановичу Самохину достались в наследство две квартиры. Ухаживать за пенсионером взялась его старая знакомая. Она уговорила мужчину оформить договор ренты. Но вместо ухода за дедушкой оставила его без жилья и получила доступ ко всем его сбережениям.

Пётр Иванович Самохин — 85-летний ветеран труда. За всю свою жизнь он был дважды женат. От первого брака у него двое детей. Только, по словам дедушки, они с ним не знаются. А вот со второй женой Валентиной, с которой 30 лет прожил в браке, детей так и не удалось завести.

В 2014 году Валентина умерла, Пётр Иванович остался совсем один. Ему в наследство перешли две квартиры в подмосковном городе Химки. Когда его старая знакомая Леонова Ирина узнала, что пенсионер теперь один справляется со всеми домашними делами, она напросилась ухаживать за ним. Как позже выяснилось, не бескорыстно.

Взамен она уговорила Петра Ивановича подписать с ней договор ренты на одну квартиру. Согласно этому договору Ирина должна обеспечивать полноценный уход за Петром Ивановичем: предоставлять ему питание, лекарства и даже делать ремонт за свой счёт. Однако деньги на продукты ей давал сам пенсионер.

— Был такой разговор, что будет обстирывать меня. Ну, в общем, содержать. Ничего не увидел этого. Она приезжала ко мне раз в два-три месяца. Продукты мне покупала, а деньги у меня брала. То тысячу рублей просила, то пять тысяч, — с отчаянием рассказал Лайфу Пётр Иванович.

Деньги на продукты Ирина Леонова брала с карты Сбербанка Петра Ивановича. Он оказался очень доверчивым, даже выписал на неё доверенность. Таким образом, она имела полноправный доступ к его счёту. Кстати, на карте у него лежали накопленные 650 тысяч рублей.

Спустя время Ирина Леонова предложила Петру Ивановичу продать одну его квартиру. Как раз ту, на которую был составлен договор ренты. Ей удалось убедить пенсионера, что оплачивать коммунальные услуги за две квартиры — это лишние траты, а деньги с продажи она переведёт ему на карту. Только этих денег пенсионер так и не увидел.

— Я спросил у неё однажды, где деньги с квартиры. А она мне сказала, что на какой-то депозит положила, — вспоминает Пётр Иванович.

На этом Ирина не остановилась. Обманным путём она заключила со стариком договор пожизненной ренты и на вторую квартиру, в которой он сейчас проживает. В итоге оказалось, что 85-летний дедушка остался ни с чем. Вторую квартиру Ирина собиралась продать, к тому же сняла c пенсионного счёта все накопления.

Доверчивый Пётр Иванович рассказал о проблемах соседке, которая обеспокоилась ситуацией и наняла юриста. Вместе они отправились в Сбербанк и запросили выписку со всех счетов.

— У Петра Ивановича было две квартиры после смерти жены. Мы заказали с ним выписки из реестра прав на недвижимость. Оказалось, что в собственности у него ни одной квартиры уже нет. Согласно выписке из Сбербанка, крупная сумма от продажи квартиры к нему на счёт никогда не поступала, — пояснил Лайфу юрист Тимур Богатырёв.

Если Петра Ивановича не станет, то его квартира полностью перейдёт Ирине. Но на что способна женщина ради жилплощади, никто не знает. Пенсионер опасается за свою жизнь, а юрист ради его безопасности повесил в квартире камеру видеонаблюдения.

Когда Леонова узнала о юристе, она быстро наведалась в гости к пенсионеру в сопровождении трёх крупных мужчин. Этот момент был снят на камеру видеонаблюдения. Ирина эмоционально уговаривала дедушку отказаться от юридических услуг. А после стала оскорблять его и угрожать.

Лайфу удалось поговорить с Ириной Леоновой по телефону. Женщина уверяет, что со своей стороны выполняет все положенные обязательства, а всё остальное — щедрый подарок Петра Ивановича.

— Это было его решение. Я не настаивала. Только подарил не деньги, а карточку. Я и квартплату платила. Делаю всё согласно договору и аферисткой себя не считаю, — заявила Лайфу Ирина Леонова.

С помощью юриста Петр Иванович заблокировал счёт в банке, подал на расторжение договора ренты и сменил замки в квартире. Единственное, что он сейчас хочет, — это вернуть обратно своё жильё. На Ирину он уже написал заявление в МВД "Левобережный" по городу Химки и просит возбудить дело о мошенничестве и угрозе жизни. Теперь он ждёт ответа от правоохранительных органов и надеется, что в отношении неё будет возбуждено уголовное дело.