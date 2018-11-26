Век воли не видать. Сотрудники СИЗО "Кресты" живут хуже арестантов

В Лайф обратились жильцы общежития на территории следственного изолятора "Кресты". Люди живут в условиях, которые можно назвать каторжными. В то время как задержанные в СИЗО, словно в санатории, отдыхают. Сравним условия.

Комфорт для арестантов

Старейший следственный изолятор Санкт-Петербурга "Кресты" — не просто место временного содержания преступников и невинных, это и часть российского фольклора. И вот ещё одна баллада в этой истории прибавилась. Легендарный питерский СИЗО переехал из своего старого здания на Арсенальной набережной в далёкое Колпино. Были "Кресты" легендарным, но устаревшим изолятором. И жили в камерах его вынужденные посетители примерно так, как вы видите на фото.

Жизнь сидельцев изменилась по одному щелчку. Пусть этот "щелчок" и стоил приблизительно 12 млрд рублей. Но в Колпине появился не просто дом с заключёнными, там вырос настоящий тюремный город — десятки зданий со своим магазином, музеем и бомбоубежищем. В новых "Крестах" будут сидеть четыре тысячи заключённых. Переводить их туда начали в конце прошлого года. Выглядит город следственно-изоляторного типа внушительно.

Облезлые стены и гнилые трубы для тюремщиков

Никому не пожелаешь оказаться в новых "Крестах". Но вот жители ведомственного общежития "Крестов" на Адмиралтейской набережной, возможно, не отказались бы и от такого варианта. Их нынешние условия даже арестантскими не назовёшь. Они больше похожи на жизнь после конца света. Кстати, воду и свет в общежитии недавно отключили. Жильцы пишут во все инстанции, но по доброй российской традиции ситуация не меняется. Предлагаем вам сравнить условия жизни жильцов ведомственного общежития и заключённых в этой галерее. Листать слева направо.