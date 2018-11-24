Игристо-выгодное. Как сделать сидр из излишков дачного урожая

Каждый год в конце ноября начинают массово портиться яблоки, героически вывезенные с дач. "Лайф" разобрался, как не дать погибнуть урожаю и сделать освежающий хмельной напиток.

Почему из всего разнообразия выращиваемых человеком фруктов и ягод для приготовления вина с древнейших времен используется почти исключительно и только виноград? Тому несколько причин.

Во-первых, для натурального брожения, в результате которого образуется алкоголь, необходимо высокое содержание сахара в используемом сусле, иначе ничего не получится. Далеко не все садовые культуры вызревают до достаточной степени сахаристости.

Во-вторых, натуральный сок многих фруктов является слишком кислым, как у граната, либо содержит очень мало влаги, является фактически неотделимым от мякоти, как у персика. Именно поэтому в магазине вы вряд ли встретите персиковый сок, — а только нектар, в котором эти недостатки исправлены добавлением воды, сахара, регулятора кислотности. Такие ягоды лучше использовать для приготовления настоек и наливок, но вот натурального фруктового вина из них не выйдет.

Наконец, расположенная на шести сотках пара грядок клубники попросту не даст достаточного количества сырья; не слишком многочисленные созревающие ягоды будут попросту тут же съедены, а закупать её в товарных количествах даже на летнем минимуме цен — удовольствие недешёвое.

Но существует садовая культура, в наших краях идеально подходящая для приготовления фруктового вина. Пожалуй, нет такого дачного участка, на котором не росло бы хотя бы пары-тройки яблонь, и в хороший год их владельцы старательно пытаются пристроить излишки урожая по друзьям и знакомым: девать уже некуда, а выбрасывать жалко. А можно приготовить сидр — лёгкое натуральное яблочное вино, которое во Франции считается одним из национальных напитков, хотя большинству россиян и знакомо по американскому фильму "Правила виноделов".

Для приготовления сидра лучше смешать две части сладких сортов с одной частью кислых. Мыть яблоки не следует, чтобы не удалить с их кожицы споры натуральных дрожжей, — именно благодаря им и будет происходить брожение. После небольшого дозревания их надо аккуратно протереть, вырезать червоточины и подпорченные места, пропустить через блендер или мясорубку и полученную мезгу настоять в течение суток. После этого слить сок с осадка и залить в бродильную ёмкость, в качестве которой удобно использовать пластиковый баллон, в котором продают питьевую воду, — маленький (объёмом 5 л) или большой (19-литровый, для кулера). На горловину следует поставить гидрозатвор либо надеть на неё медицинскую перчатку с проколотым при помощи иголки отверстием. Это позволит выходить образующемуся в ходе брожения углекислому газу, предотвратив взрыв ёмкости, и в то же время исключит выветривание образующегося алкоголя.

После завершения брожения, когда перестанет выделяться углекислый газ (перчатка опадёт), жидкость аккуратно сливается с осадка, фильтруется, разливается по герметически укупориваемым бутылкам и дозревает в тёмном прохладном месте в течение 3–4 месяцев. В результате получается слабоалкогольный напиток крепостью, в зависимости от сахаристости яблок, до 6–12%. В среднем для приготовления 1 л сидра требуется около 2 кг яблок.

В отличие от виноградного вина, сидр, как и любое другое фруктовое, не может похвастаться сложностью и богатством оттенков вкуса и аромата — он будет содержать лишь нотки самого яблока. Но это вряд ли можно назвать критическим недостатком. К тому же для его приготовления используется фактически дармовое сырьё, не требуется никакого специального оборудования, а если продукт получится недостаточно вкусным, — его можно будет использовать для перегонки в кальвадос.