Любовь на ощупь. Как ищут свою половину слепые люди

Любовь с первого взгляда — это когда ты видишь человека и "в животе просыпаются бабочки". Но как быть, если ты не можешь увидеть? Ни человека, ни себя, ни мир вокруг. Как влюбляются и строят отношения незрячие люди?

Знакомство

Даниилу 36 лет. Он из Калуги. Со второго класса Даниил носил очки, но зрение ухудшалось с каждым годом. В 2012-м на фоне сахарного диабета произошло отслоение сетчатки. Мужчина стал незрячим. Сначала было страшно, обидно и непонятно, что делать дальше. Даниил, ещё будучи зрячим, окончил курсы массажа, которые пригодились ему, когда он потерял зрение. Стал делать массаж, практиковать стоун-терапию. Занимается общественной деятельностью. Говорит: "Пытаюсь расшевелить калужскую молодёжь, чтобы дома не сидела. Ведь творческая энергия прёт наружу!"

Несколько месяцев назад Даниил выложил в своих социальных сетях видеоролик про незрячего бармена. Ему поставила лайк Елена из Архангельска. Начали переписываться. Оказалось, что Елена тоже незрячая. Ей 42 года, 15 из них она не видит. Раньше работала медсестрой, а сейчас занимается творчеством. Ходит на курсы вокала, организует мероприятия для молодых незрячих, пишет стихи.

Общаясь по Интернету, Елена рассказывала не только о своих увлечениях, но и о том, как она выглядит: невысокая блондинка с короткой стрижкой и широкой улыбкой. Даниил описал себя как брюнета, рост выше 180 см.

— Мы переписывались неделю. И вдруг Даниил предложил мне приехать в Калугу. Я сначала напугалась, а потом думаю: надо ехать! — рассказывает Елена.

— Я был в шоке, что она согласилась, — признаётся Даниил. — Нервничал перед первой встречей, ждал её. Думал: как всё пройдёт? А вдруг зря? Но, когда Лена приехала, я понял, что уже её не отпущу. Она очень приятная на ощупь.

Отношения

Из Архангельска Елена добралась до Москвы на поезде. Друзья Даниила встретили её, на машине довезли до Калуги. Даниил ждал её в своей квартире, готовил праздничный ужин. В своём воображении он представлял, как они встретятся, какие у неё духи, как сложится их разговор.

Звонок в дверь. На пороге стоит Лена. У неё именно те духи, которые он загадывал. И смех такой звонкий! Внешность партнёра для незрячих не имеет значения. Главные критерии — голос, запах, тактильность и характер. Ощупывать лица для незрячего — это пустая трата времени. Полного представления всё равно не получить. Поэтому люди без зрения просят прикоснуться к волосам, форме лица, плечам, туловищу, чтобы составить образ человека в своём воображении.

— Когда я к Данилу прикоснулась, мне внутри стало спокойно. Я почему-то почувствовала в нём что-то родное. К нему тянуло. Он него вкусно пахло, мне понравился его голос. И я влюбилась, — рассказывает Елена.

Ещё женщина всегда трогательно обнимает Даниила, прижимается к нему и говорит: "Какой же ты большой!" Ей нравится чувствовать себя хрупкой и защищённой рядом с мужчиной. Особенно когда ты ничего не видишь. Да и в Калуге намного теплее, чем в Архангельске, поэтому уезжать от Даниила девушке совсем не хотелось. Договорились, что до Нового года Елена останется в Калуге, а потом — будет видно.

— Мы планировали много гулять, ходить на концерты и в музеи вместе с друзьями. Но Лена сломала ногу. Я считаю, что это она специально, — в шутку говорит Даниил. — Ей так хотелось остаться со мной, что она организовала свой перелом. Теперь мы редко выбираемся из дома, но зато больше времени проводим вместе.

У незрячих людей очень тонкий слух. Поэтому Даниил увлёкся обработкой звука, а Елена в это время общается в Интернете с друзьями, слушает книги, читает новости. Влюблённые говорят, что пока что у них очень много общих тем для разговоров, поэтому они не устают друг от друга. Даже еду они готовят вместе.

В квартире незрячего человека все предметы лежат на своих местах, а пространство организовано очень функционально: ножи в своём шкафу, кастрюли — в своём. Электрические приборы стоят на безопасном расстоянии. Попадая в незнакомое место, приходится осваивать пространство заново. Елена постепенно изучает квартиру Даниила. Ей важно понять, как расположены предметы в доме, как не нарушить жизнь Даниила и встроиться в неё максимально безболезненно. Главное — не раздражаться и много разговаривать друг с другом, в том числе и на бытовые темы.

Даниил и Елена ещё не ставят общих целей и не строят планов. Они вообще не думали, что можно вот так, будучи незрячими и из разных городов, через неделю после знакомства встретиться на ощупь и влюбиться по-настоящему. Все свои желания загадают под бой курантов в новогоднюю ночь. Вместе.