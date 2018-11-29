Грибок и холод. Почему жители 100-летнего дома платят за капремонт

Жители города Нолинска Кировской области вынуждены встречать зиму в холоде и непригодных для жизни условиях. Их дом на Первомайской улице находится в аварийном состоянии уже много лет, но официального подтверждения этому до сих пор нет. Несмотря на это, жильцам приходят квитки на оплату взносов на капитальный ремонт, до которого они боятся не дожить.

Грибок на стенах, гнилые балки и такой же холод, как на улице. Вот в таких условиях живёт несколько семей в доме № 8 на Первомайской улице в Нолинске. Этот дом был построен в 1917 году, сейчас же он разваливается на глазах. Дошло уже до того, что люди просто опасаются за свою жизнь.

— Аккуратнее заходите, у нас там света нет и ступеньки разваливаются, — предостерегает один из жильцов оператора Лайфа.

Когда заходишь в подъезд, от увиденного становится страшно. Весь дом покосился, полы оставляют желать лучшего, того и гляди — провалишься. А крыша… Крыша протекает. В деревянных стенах и между оконными рамами щели, в которые задувает ветер. Сейчас на улице зима, в доме стоит неимоверный холод.

— Это общая кухня — девять квадратных метров. Проживаем тут вчетвером: трое взрослых и ребёнок-первоклассник. Тут есть печка, которая тоже разваливается. На отопление помещения уходит 10 кубов дров, а то и больше. Смотря какая зима, — возмущённо рассказывает пожилая женщина.

Как оказалось, помимо технического ужасного состояния дома у жильцов нет воды и газа. Вернее, раньше водопровод был, но, из-за того что там всё заржавело, коммунальщики его просто отрезали и ничего не стали менять.

— Бельё стираем руками, а полоскать ходим за три километра на колонку. Готовить приходится на плитке с одной конфоркой. А чай подогреваем кипятильником, — жалуется пожилая женщина, чуть ли не плача.

В таком состоянии находятся все жилые помещения дома. В 2006 году после многочисленных жалоб приезжала межведомственная комиссия администрации района и провела обследование здания. Решили признать его аварийным, но для этого необходимо было получить заключение специализированной организации о степени износа и возможности использования строения. Без этого документа дом нельзя признать аварийным и непригодным для проживания, но чиновники на важную бумажку не могут найти деньги уже 12 лет.

Ещё более интересным является то, что в 2014 году полуразваленный дом включили в региональную программу капитального ремонта. Хотя, как уверяют сами жители, здание сносить надо, а ремонт тут никакой не поможет.

— У нас нет никаких удобств, но услуги ЖКХ мы оплачиваем: за свет, за воду, за мусор. Я живу здесь с 1993 года, и при мне ещё ни разу не было никакого ремонта, — рассказывает ещё один житель аварийного дома.

От безысходности страдальцы обратились за помощью в городскую администрацию, но в ответ получили только хамство. И, несмотря на всю эту плачевную ситуацию, чиновники продолжают присылать жильцам квитки об оплате взносов на капитальный ремонт. Только эти несчастные люди боятся, что до него дом не доживёт, — вот-вот всё рухнет.

— Да, нам присылают квитки, но мы ничего не платим. Долг копится, пени насчитывают, — говорит с отчаянием мужчина.

Лайф направил запрос в администрацию Нолинского района с просьбой прокомментировать ситуацию, но оперативно ответ не получил.

Также сейчас за ситуацию с неблагополучным домом взялось СУ СК РФ по Кировской области.

— По данному факту следователями СУ СКР по Кировской области организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут проверены доводы, изложенные в публикации, всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в пресс-службе следственного управления.