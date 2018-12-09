Дурная месть. Дети довели приёмную мать до уголовного дела

Светлана Соловьёва с мужем воспитывает девятерых детей, семь из которых — приёмные. До недавнего времени в их семье было всё спокойно, пока одна из девочек не повздорила с мамой. Так и родилась месть: она подговорила сестёр написать жалобу в опеку, после чего на Светлану завели уголовное дело. Трёх дочерей отправили в спецприёмник для беспризорных, и теперь у женщины могут отобрать всех остальных детей.

Светлана Соловьёва всегда хотела иметь много детей, но родить ей удалось только двоих. Эта мечта чуть было не канула в пропасть, когда врачи обнаружили у неё рак. В голове у себя она держала только одну мысль: если выживет — будет воспитывать приёмных.

Так и случилось: восемь лет назад она вместе с мужем взяла из приюта семерых детей. Светлану было не напугать такой ответственностью, ведь в детстве она сама попала в интернат, а уже будучи взрослой, отучилась и пошла работать инспектором по делам несовершеннолетних. Как общаться с трудными детьми, женщина знала.

В семье Соловьёвых царила настоящая гармония, ребята были всем довольны, дом убран, все накормлены. Но около месяца назад между Светланой и двумя девочками возникло недопонимание.

— У старшей, Ангелины, появился 16-летний ухажёр. Они переписывались до трёх часов ночи, она стала обманывать и пропускать занятия в школе. Тут я её и сестру отругала и ещё телефоны отняла, — рассказала Лайфу Светлана Соловьёва.

На следующий день обе девочки и ещё младшая за компанию самостоятельно пошли в органы опеки и заявили, что домой возвращаться не будут. Послушав их, сотрудники явились к Соловьёвым домой с проверкой. Однако нареканий с их стороны не было.

Потом сёстры пришли с вещами в школу и уже там нажаловались учителям на Светлану. С проблемой стали разбираться директор и завуч. С их помощью дети смогли грамотно составить жалобу.

— Писали всё под диктовку, — говорит одна из девочек.

Письменная жалоба снова попала в органы соцопеки, а оттуда была передана в прокуратуру. Правоохранительные органы сразу же возбудили уголовное дело по статье 156 "Жестокое обращение с детьми", только никаких допросов Светлане и детям прокурор не устраивал. Трёх девочек прямо из школы отправили в спецприёмник для беспризорных детей.

— Когда маме позвонили и сказали, что девочки больше не будут жить у нас дома, она заплакала. Мы даже не знали, что делать, — с грустью вспоминает Варя, одна из приёмных дочерей.

В этом спецприёмнике Ангелина и две её сестры сознались, что немного "приукрасили конфликт" в своей жалобе, и написали новые заявления, но прокурор оправдательную бумажку не принял.

— Мы соврали, потому что была злость на маму. Мы хотим обратно домой, в семью, — говорит старшая дочь Ангелина.

Светлана боялась, что больше не увидит своих дочерей, но сотрудники соцопеки заключили с ней и детьми трёхстороннее соглашение. Согласно документу, девочки будут ходить в Солотчинскую школу-интернат, однако по обоюдному согласию родители могут забирать детей домой на выходные.

Прошёл месяц, и две девочки уже вернулись домой. Третья предпочла пока доучиться в школе-интернате до конца четверти. Несмотря на это, Светлана хватается за голову и не знает, что будет дальше с её семьёй.

— Наш прокурор — женщина — работает там уже больше 20 лет. И за всё это время у неё не было ни одного оправдательного приговора. Если ей будет нужен хороший показатель под конец года, думаю, меня уже никто и ничто не спасёт, — с отчаянием говорит многодетная мать.

Представитель школы-интерната Юрий Змейков вошёл в положение Светланы. По его словам, у семьи есть потенциал, а от внутрисемейных конфликтов не застрахован никто. В свою очередь, сотрудникам соцопеки тоже не хочется отнимать у семьи детей, но повлиять на решение прокурора они не смогут.

— Пока ведётся следствие, дело может дойти до суда. Если там опекуна осудят по 156-й статье, то дети с ней находиться уже не смогут, — заявила Татьяна Новикова, ведущий специалист по опеке и попечительству Сапожковского района.