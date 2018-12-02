Налог на прошлое. Как инвалид платит штрафы и выживает на 1,5 тысячи

Инвалид второй группы Владимир Барсуков получает пенсию 11 800 рублей, но почти все деньги он тратит на проживание в доме милосердия и оплату штрафа за незакрытое ИП. На жизнь у него остаётся всего полторы тысячи рублей, которых не хватает на покупку лекарств и необходимые перевязки.

Больше 10 лет назад Владимир Александрович Барсуков оказался без работы. Знакомые посоветовали ему открыть своё индивидуальное предприятие (ИП) в Краснозёрске Новосибирской области. К сожалению, дела в гору у мужчины не пошли, и он решил бросить бизнес. Для аннулирования ИП ему сказали только закрыть счета в банке, и на этом якобы всё. По незнанию он так и поступил.

Потом Владимир Александрович уехал в Новосибирск, а три года назад попал в больницу с язвами на ногах. В результате он оказался прикован к инвалидной коляске. Ему дали вторую группу инвалидности.

— Неизвестная науке болезнь какая-то, два года пролежал. Оттуда меня выперли с открытой раной. А сейчас у меня на ноге скальпированная незаживающая гноящаяся рана, которая начинает кровоточить, если я нервничаю, — с трудом говорит Владимир Александрович.

За эти два года пенсионер ни разу не снимал пенсионные деньги и после выписки из больницы надеялся, что на счету есть небольшие накопления. Но реальность оказалась куда более плачевной — на счету не было ничего.

Возмущённый Владимир Иванович стал разбираться в ситуации — и оказалось, что своё ИП он до сих пор не закрыл. За ним числится штраф больше 200 тысяч рублей, о котором его никто ни разу не уведомлял. Оплачивать приходится с пенсии в 11 800 рублей. А если точнее, то краснозёрский пенсионный фонд вычитает оттуда 50% и пени.

Родственники пенсионера уже давно умерли, а собственного жилья у него не было. После больницы его поместили в дом милосердия в Тогучинском районе Новосибирской области. За пребывание в нём тоже надо платить порядка 4000 рублей, которые, по словам Владимира Александровича, тоже вычитаются из его пенсии.

В итоге у 70-летнего инвалида остаётся около 1500 рублей в месяц на проживание. Ему необходимо принимать лекарства, каждое из которых стоит по 500 рублей, а ещё раз в два-три дня нужна качественная перевязка на ноге. Стоит она 300 рублей, но на все процедуры денег катастрофически не хватает. Однако, как утверждает руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Анна Дортман, с Владимира Александровича денег не брали.

— Владимир Александрович получает услуги нашего учреждения, а отделение милосердия — это не юридическое лицо. Это структурное подразделение комплексного центра, который я возглавляю. К нам он прибыл по путёвке Министерства соцразвития ещё в 2015 году. С него никто ещё не взял ни копейки в нашем центре. Его единственная проблема — это долг, который вычитает пенсионный фонд, — заявила Анна Дортман.

Чтобы уже наконец решить проблему с до сих пор открытым индивидуальным предприятием, пенсионеру надо ехать в Новосибирск. Сделать это невозможно, потому что он нетранспортабелен.

— Он может отправить заявление по почте, но для этого нужно заверять его нотариально. А чтобы пени не начислялись, надо уплачивать штраф, — пояснила Татьяна Кранина, специалист налоговой службы № 6 по Новосибирской области.

Казалось бы, выход из ситуации найден, только денег на нотариуса взять неоткуда. Однако юристы считают, что долг мужчины необходимо отменить, поскольку он инвалид.

— Безусловно, налагать на обездвиженного инвалида какие-либо штрафы из-за того, что он физически не может прийти и совершить какие-то административные действия, незаконно. Само физическое состояние инвалида считается уважительной причиной, — рассказала Лайфу юрист Мария Баст.

Одинокий пенсионер уже не знает, откуда ему ждать помощи. Из-за проблем со здоровьем ему тяжело адекватно воспринимать эту ситуацию, а нервничать ему нельзя. Единственное, что ему сейчас хочется, — это поскорее решить вопрос с закрытием своего ИП, получить обратно свои деньги, которые у него снимали со счёта на протяжении нескольких лет, и на них купить крохотную квартирку. Там Владимир Александрович мечтает спокойно пожить.