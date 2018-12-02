Технологии смерти. Как и за что казнят людей в разных странах мира

В Белоруссии 27 и 28 ноября казнили через расстрел "чёрных риелторов" Семёна Бережного и Игоря Гершанкова. С 2009 по 2015 год они убили 6 человек и присвоили их квартиры. Белоруссия является единственной страной в Европе, которая применяет смертную казнь. Однако в мире существует несколько десятков других государств, которые по-прежнему убивают злостных преступников.

Где и сколько казнят

Самой известной и старейшей организацией, которая собирает статистику о смертных казнях, является Amnesty International. По её данным, по состоянию на 2017 этот вид наказания используется в 23 странах. Большая их часть расположена на Ближнем Востоке, в Азии и Северной Африке. На Западе официально преступников убивают только отдельные штаты США. В Европе — только Белоруссия.

Преступления, за которые казнят

В большинстве стран смертную казнь назначают за вполне понятные преступления: массовое убийство, терроризм, убийство заложников и не только. В законодательстве такие преступления обычно характеризуются как "особо тяжкие". Как правило, в них включают умышленные деяния, повлёкшие за собой смерть людей. В некоторых странах действуют более жёсткие правила. Например, в Китае, Сингапуре, Вьетнаме, Иране и ряде других азиатских, североафриканских и арабских государств казнят за преступления, связанные с наркотиками. Но и это не предел. Из года в год жизни лишаются люди, поступки которых даже косвенно не приводят к смерти других.

Способы казни

В большинстве стран действуют такие способы казней, как повешение и расстрел. Считающееся гуманным средство — смертельная инъекция — используется только в США и Китае. В Китае долгое время преступников расстреливали, но в 2009 году этот метод заменили инъекцией по экономическим причинам — так дешевле.

Помимо перечисленных методов в мире казнят людей и более "экзотическими" способами, продиктованными зачастую традициями и особенностями менталитета. Однако исключения случаются и ввиду пожеланий приговорённых. Например, в начале ноября этого года в США впервые за 5 лет была проведена казнь через электрическое кресло. Заключённый его выбрал, предполагая, что электричество менее болезненно, чем инъекция.