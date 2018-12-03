Страна пожилых. Когда россияне встречают старость

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Страна пожилых. Когда россияне встречают старость

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

ВЦИОМ опросил жителей страны и выяснил, когда человек начинает осознавать свою старость. Как оказалось, россияне не связывают это ни с возрастом, ни даже с выплатой пенсии. Расскажем на карточках.

Типичный российский старик — заботливый, бедный и больной человек

Эти качества назвали россияне. Также среди отличительных характеристик: доброта, заинтересованность и отсутствие работы

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицин

Для россиян старость наступает, когда уходит здоровье

Так считают 50% россиян. Ещё старость — отсутствие заработка и зависимость от окружающих. Лишь 20% связывают старость и пенсию

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Главные минусы и плюсы старости

Минус — нельзя трудоустроиться после 60 лет, считают 78% опрошенных. Плюс старости — можно общаться с близкими. Так считают 89%

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Для достойной старости россияне ждут помощи государства

52% ждут доступа к современным медицинским технологиям. А 40% хотят хорошую систему профилактики заболеваний на ранних стадиях

Фото: © РИА Новости/Евгений епанчинцев

5 главных вещей для хорошей жизни в старости

Здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов. Россияне оценили эти пункты на 3 из 5

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Пожилые люди не слишком довольны своей жизнью в России

Индекс удовлетворённости качеством жизни показывает —старики довольны на 59 баллов из 100. У молодых максимальная оценка 66 баллов

Фото: © pixabay.com

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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