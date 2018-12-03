Страна пожилых. Когда россияне встречают старость

Типичный российский старик — заботливый, бедный и больной человек
Эти качества назвали россияне. Также среди отличительных характеристик: доброта, заинтересованность и отсутствие работы
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Для россиян старость наступает, когда уходит здоровье
Так считают 50% россиян. Ещё старость — отсутствие заработка и зависимость от окружающих. Лишь 20% связывают старость и пенсию
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Главные минусы и плюсы старости
Минус — нельзя трудоустроиться после 60 лет, считают 78% опрошенных. Плюс старости — можно общаться с близкими. Так считают 89%
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Для достойной старости россияне ждут помощи государства
52% ждут доступа к современным медицинским технологиям. А 40% хотят хорошую систему профилактики заболеваний на ранних стадиях
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5 главных вещей для хорошей жизни в старости
Здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов. Россияне оценили эти пункты на 3 из 5
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Пожилые люди не слишком довольны своей жизнью в России
Индекс удовлетворённости качеством жизни показывает —старики довольны на 59 баллов из 100. У молодых максимальная оценка 66 баллов
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