Спик фром май харт! В Красноярске высмеяли английские таблички к универсиаде

Гости со всего мира приедут в Красноярск в начале марта. Но практиковать язык международного общения — английский — местные власти начали заранее. Двуязычными табличками украсили автобусную остановку "Гастроном" в Академгородке. Со стороны остановка выглядит довольно обычно.
Но если присмотреться, видно, что некоторые надписи на английском сделаны, мягко говоря, неверно. И вряд ли иностранные спортсмены — конечно, если придут на остановку — поймут, куда ехать.
Но, надо сказать, и в Москве периодически случаются казусы. В конце ноября обсуждали весьма неожиданную вывеску недалеко от Политехнического музея в центре столицы. Вывеску заметил урбанист Аркадий Гершман.
Но ошибку быстро признали, а текст перевода поменяли на адекватный. Возможно, что и красноярские власти наймут для автобусных вывесок переводчика. Время до мартовской универсиады ещё есть.
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