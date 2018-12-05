Спик фром май харт! В Красноярске высмеяли английские таблички к универсиаде

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Спик фром май харт! В Красноярске высмеяли английские таблички к универсиаде

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Фото © Flickr/Steffi Reichert

Призрак Виталия Мутко блуждает по Сибири. В Красноярске весной 2019 года должна пройти универсиада. Власти начали устанавливать на автобусных остановках таблички на английском языке. Жители города сразу заметили — что-то пошло не так. А как — сейчас расскажем.

Гости со всего мира приедут в Красноярск в начале марта. Но практиковать язык международного общения — английский — местные власти начали заранее. Двуязычными табличками украсили автобусную остановку "Гастроном" в Академгородке. Со стороны остановка выглядит довольно обычно.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/al.degtyarev" target="_blank">Facebook/Александр Дегтярев</a></p>

Но если присмотреться, видно, что некоторые надписи на английском сделаны, мягко говоря, неверно. И вряд ли иностранные спортсмены — конечно, если придут на остановку — поймут, куда ехать.

<p>Все три выражения не используются в английском языке. Ну, то есть они переведены буквально, словно с помощью автоматического переводчика, а потому смотрятся неграмотно. И могут только запутать иностранцев. Фото © <a href="https://www.facebook.com/al.degtyarev" target="_blank">Facebook/Александр Дегтярев</a></p>

<p>В этой надписи есть и пунктуационная ошибка — пропущена запятая. Автобусная остановка на табличках и вовсе обозначена буквально — stopping point. Вместо более привычных bus station или bus stop. Возможно, это только своеобразная проба пера и городские власти ещё успеют перевести таблички нормально. Фото © <a href="https://www.facebook.com/al.degtyarev" target="_blank">Facebook/Александр Дегтярев</a></p>

Но, надо сказать, и в Москве периодически случаются казусы. В конце ноября обсуждали весьма неожиданную вывеску недалеко от Политехнического музея в центре столицы. Вывеску заметил урбанист Аркадий Гершман.

<p>Прочитать этот английский текст легко сможет любой россиянин</p><p>Фото © <a href="https://twitter.com/arkadiygershman" target="_blank">twitter/arkadiygershman</a></p>

Но ошибку быстро признали, а текст перевода поменяли на адекватный. Возможно, что и красноярские власти наймут для автобусных вывесок переводчика. Время до мартовской универсиады ещё есть.

<p>Фото © <a href="https://twitter.com/arkadiygershman" target="_blank">twitter/arkadiygershman</a></p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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