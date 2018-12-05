Спик фром май харт! В Красноярске высмеяли английские таблички к универсиаде

Призрак Виталия Мутко блуждает по Сибири. В Красноярске весной 2019 года должна пройти универсиада. Власти начали устанавливать на автобусных остановках таблички на английском языке. Жители города сразу заметили — что-то пошло не так. А как — сейчас расскажем.

Гости со всего мира приедут в Красноярск в начале марта. Но практиковать язык международного общения — английский — местные власти начали заранее. Двуязычными табличками украсили автобусную остановку "Гастроном" в Академгородке. Со стороны остановка выглядит довольно обычно.

Но если присмотреться, видно, что некоторые надписи на английском сделаны, мягко говоря, неверно. И вряд ли иностранные спортсмены — конечно, если придут на остановку — поймут, куда ехать.

Но, надо сказать, и в Москве периодически случаются казусы. В конце ноября обсуждали весьма неожиданную вывеску недалеко от Политехнического музея в центре столицы. Вывеску заметил урбанист Аркадий Гершман.

Но ошибку быстро признали, а текст перевода поменяли на адекватный. Возможно, что и красноярские власти наймут для автобусных вывесок переводчика. Время до мартовской универсиады ещё есть.