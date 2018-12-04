Тайм-менеджмент и мотивация. Как заставить ребёнка делать "домашку" самому

Специалисты опубликовали исследование, согласно которому более половины родителей делают домашнее задание вместо детей-школьников. Так, согласно результатам, 56% респондентов писали всё за ребёнка.

Основной предмет, по которому родители приходят на помощь, — математика (32%). Чуть меньше — 28% — иностранный. Далее русский (26%) и ИЗО (25%). Рано или поздно родителям, конечно, становится невыносимо смотреть на чадо, рыдающее над тетрадкой, и они сами принимаются за работу. Итак, как замотивировать маленького школьника делать всё самостоятельно.

Ты тоже с нами работаешь

Психологи уверяют, что проблема "мама, сделай за меня" касается в основном младших школьников. Начиная с пятого-шестого класса у ребёнка появляется понимание, что какие-то предметы делать необходимо, а некоторые можно оставить на потом. Поэтому мотивация должна относиться именно к малышам.

Ребёнок видит, что вы ходите на работу и имеете некий ряд домашних обязанностей.

— Включите сына или дочь в социальную игру "Ты — часть семьи". Что это значит: папа зарабатывает деньги — это его семейная обязанность, чтобы вам было на что есть. Мама готовит — это её семейная обязанность, чтобы вам было что есть. А ты делаешь уроки — это твоя семейная обязанность, чтобы вы все вместе поехали на отдых и круто отдохнули на каникулах, — советует психолог Андрей Пивнев.

Юный школьник будет противиться, уверяют психологи. При этом не нужно его наказывать в физическом плане. Какой поможет приём: пойти на новогоднюю ярмарку и присмотреть там что-то. Когда малыш скажет, что тоже это хочет, разведите руками "так и так, не могу — мы работаем только в команде. Ты свою часть не сделал, теперь мы все останемся без этой покупки. Но мы можем исправить: давай ты сделаешь всё — тогда ещё раз приедем". На все уговоры "давай сейчас купим, а потом сделаю" психологи советуют не поддаваться. Но выполнить своё обещание: сделал домашнее задание — вернулись на ярмарку и купили.

Тайм-менеджер с ранцем

Эксперты также советуют другой вариант социальной игры — "ты управленец". С вашей стороны тут потребуется набор наклеек (солнышки, звёздочки, зайчики, помидорки). Итак, как играем.

Вы приходите домой и договариваетесь: школьнику в течение получаса необходимо определить, за какой промежуток времени он готов выполнить каждый предмет. Он говорит (условно): "40 минут". Хорошо. Вы оговариваете, что после каждого выполненного предмета у него есть 10 минут перерыва, плюс одна большая — 15-минутная — перемена.

Далее на выполнение определённого урока отводится ровно то время, которое оговорено. А наклейки понадобятся в зависимости от выполнения и необходимости помощи.

Отучамсы

Очень распространена проблема, когда ребёнок привыкает, что мама сидит рядом и никуда не отходит, пока уроки не сделаны. Детский психолог Марина Андреенко уверяет, что вашему юному школьнику так спокойнее — просто он чувствует себя под защитой хотя бы дома. А приходя в школу, подсознательно представляет, что мама рядом.

Сидеть до 11-го класса и вместе делать уроки — конечно, не вариант. Так как же поступить. Придётся действовать постепенно. И да, это займёт от трёх месяцев до учебного года.

— Сначала делайте по старой схеме: все задания вместе. Это от месяца до четверти. Следующий шаг: те предметы, которые даются малышу проще (поговорите с учителями, не ленитесь), пусть делает сам. Не забывайте подчёркивать, что вы эту часть ему полностью доверяете. Третий этап — малыш сам всё делает, но обращается за помощью, зная, что ему сейчас помогут (а не когда приду домой). И последнее — он уже сам не будет обращаться. Ему же доверяют, у него же получается: зачем ему просить маму о помощи, если он и сам молодец? Сейчас поднапряжётся и сделает, — рассказала Андреенко.

Психолог отметила, что вы сами решаете: уложить каждый этап в месяц или делить по четвертям. В любом случае третий этап должен быть самый длинный. А после... сами ещё будете мечтать с малышом поделать уроки. Но нет. Он уже взрослый.

Ни в коем случае

Семейный психолог Анна Хныкина утверждает, что плохим решением в данном случае (а точнее — самым провальным) будет банальный подкуп. Мама, ну какие тут конфеты, если на кону ненавистная математика?

— Дать конфету, чтобы он захотел сделать математику, — не поможет. Жизнь ребёнка не зависит от математики (а вот ваша от зарплаты зависит. Поэтому со взрослыми может сработать премия, а с детьми — нет), — отметила семейный психолог Анна Хныкина.

Так что методы мотивации смогут сработать, но лучше нематериальные. И уж явно не подкуп.