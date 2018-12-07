Как сэкономить и заработать на ЖКХ к Новому году

Управляющие компании в Москве и регионах предложили своим клиентам акции, в рамках которых можно сэкономить или получить бонусы. Лайф выяснил, где и как это работает.

Москва и Подмосковье

Жители Москвы и Подмосковья могут получить подарки от "Мосэнергосбыта", если оплатят до 10 декабря счёт за ноябрь, включая все долги и пени, в личном кабинете клиента. Всем участникам достанутся подарки от одной из компаний: "Адамас", "ДоДо Пицца", "ЛитРес" и "Леруа Мерлен Маркет".

Акцию проводят в два этапа. Чтобы принять участие во втором, нужно с 10 до 26 декабря передать показания счетчиков электричества и оплатить сформированный на их основании счёт за декабрь через личный кабинет. Среди тех, кто выполнил условия, разыграют 10 игровых приставок, 10 микроволновых печей и 15 подарочных сертификатов интернет-магазина mes-market.ru на четыре тысячи рублей.

Гусь-Хрустальный

Клиентам-должникам " ЕРИЦ Владимирской области " предлагают оплатить услуги ЖКХ и получить 500 рублей в подарок. Так, первые 200 человек, которые до 20 декабря оплатят три месяца просрочки по оплате ЖКХ, зачислят по 500 рублей на счета.

Оплатить можно через "Автоплатёж", "Сбербанк Онлайн", устройства самообслуживания.

Самара

Жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, Саратова и Балакова, которые до 1 декабря успели оплатить имеющуюся задолженность перед теплоэнергетиками (или она отсутствовала), а также те, кто до 25 декабря внесёт предоплату за декабрь (вместе с ноябрьским счетом-извещением), автоматически станут участниками розыгрыша ценных призов.

Акцию проводит "ЭнергосбыТ Плюс".

Мурманск

Жители Мурманской области могут получить подарки, если выполнят одно из трёх условий: перейдут на электронную квитанцию, отказавшись от бумажной волокиты, закажут установку счётчика электричества или оплатят долги и внесут аванс в размере 500 рублей до 25 декабря.

Как обещает организатор акции компания " КолАтомЭнергоСбыт ", каждый, кто выполнит её условия, будет принимать участие в розыгрыше одной из десяти зарядок для мобильного телефона.

Тверь

"АтомЭнергоСбыт" запустил акцию: "Оплати онлайн — получи подарок". Чтобы принять участие, нужно стать пользователем личного кабинета компании, полностью погасить задолженность за электричество и до 26 декабря внести аванс не менее 300 рублей. Победители акции могут получить до 4000 рублей на оплату электричества в дальнейшем.

Калуга, Смоленск, Тула и не только

Клиенты Среднерусского банка Сбербанка получат подарки за платежи ЖКХ, которые совершат до 15 декабря. Чтобы участвовать в акции, нужно до этой даты дебетовой картой совершить три платежа по оплате коммуналки.

С 16 до 20 декабря банк определит победителей. Главный приз — 3000 рублей. Отметим, что Среднерусский банк Сбербанка работает на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей.

Волгоград

Компании "Концессии водоснабжения", "Концессии теплоснабжения", "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" и Севергазбанк заявили, что все абоненты, у которых заключён договор, подключён личный кабинет и нет долгов за холодную и горячую воду, отопление и канализацию по ноябрь 2018 года, могут получить призы.

Так, с помощью жеребьёвки выберут 51 победителя. Один из них получит 15 тысяч рублей от Севергазбанка. А остальные 50 человек — от 1000 до 4000 рублей.

Пермский край, Свердловская область

Компания " ЭнергосбыТ Плюс " заявила, что её клиенты могут получить подарки, оплатив долги до 29 декабря. Кроме того, необходимо внести предоплату за декабрь.

Победителей определят в январе 2019 года. Какие именно призы получат клиенты, не сообщается. Подобная акция проводится и в других регионах. Где именно, смотрите здесь .

Якутия

Жители Якутии до 29 декабря получили возможность оплатить долги за газ без пени. Компания "Сахатранснефтегаз" устроила акцию "Прощёные дни", в рамках которой должникам не будут начислять штрафные "санкции".