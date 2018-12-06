Новые экзамены для водителей. Плюсы и минусы объединения "площадки" и "города"

Автоэксперты уверены, что в таком случае нагрузка придётся на автошколы, число которых существенно сократилось в России в последние годы.

В МВД России планируют в начале следующего года направить в Правительство РФ проект постановления, которым будет предусмотрено объединение для водителей "площадки" и "города" во время экзамена в ГИБДД. Лайф разобрался, как будет выглядеть экзамен, почему такие перемены могут произойти и не отразится ли это негативно на качестве подготовки водителей.

Как это будет выглядеть

"Площадку" не уберут полностью, отмечает ТАСС со ссылкой на инициаторов проекта. Как пояснили в МВД, предусмотрено объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, который проводится на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. При этом о полном исключении "площадки" речи не идёт.

Партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто рассказал Лайфу, что экзамен будет проходить следующим образом: водитель около получаса ездит по городу, но его могут попросить в любой момент показать свои навыки и на площадке.

— ГАИ видит как: что за счёт этого можно сильно сократить расходы, силы и время. Экзамен подразумевает поездку в городе, минут 30. Во время неё проверяются все навыки у кандидата. А если возникают вопросы, инспектор может попросить водителя продемонстрировать навыки, например, парковки, — отметил Моржаретто.

Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов уверен, что с точки зрения логики это абсолютно правильная реформа, так как ГИБДД выпускает людей на дорогу.

— То есть не парковаться на площадке закрытой, а именно на дорогу, — подчеркнул Шкуматов.

Кто за?

Председатель Союза автошкол Москвы и России Александр Ачкасов отметил, что в данной инициативе нет ничего революционного. Сами автошколы давно предполагали введение подобного новшества.

— Что касается самого экзамена, это идёт улучшение образовательного процесса. Мы давно к этому готовы. В каждой нормальной автошколе есть внутренний экзамен, после которого отправляем в ГИБДД. Мы, когда отправляем, знаем, что человек сдаст. Сейчас ГИБДД предлагает объединить — пожалуйста, почему нет. Теперь не будет дублирования просто, да и всё, — пояснил Ачкасов.

Он также отметил, что автошколы будут, в свою очередь, тщательнее относиться к обучению слушателей, готовить водителей и к площадке, и к городу. По его мнению, на дороги будет выходить более подготовленный водитель.

Пётр Шкуматов отметил, что таким образом будет оптимизирован процесс. Однако число автошкол, напомнил он, сократилось. А сейчас именно на них ложится основная подготовка. Напомним, в августе сообщалось, что в РФ за последние пять лет число автошкол сократилось в два раза, до 6 тысяч. Об этом говорил на VI Международном евразийском форуме "Такси" президент союза автопрофессионалов "Гильдия автошкол" России Сергей Лобарев.

Получается, что теперь водители должны отправляться на экзамен настолько наученными, чтобы в ГИБДД максимум пришлось говорить о недочётах, а не указывать на ошибки. Ведь человек, который только получил права, сдав экзамен по новой схеме, выедет на дорогу на общих основаниях.

Груз автошкол

Если нововведения примут — основная нагрузка ляжет на автошколы, напоминают эксперты.

— С точки зрения логики человек, который приходит сдавать экзамен, должен быть готов к езде в городе. И автошкола должна была его подготовить, чтобы он мог проехать предлагаемый маршрут без нарушений ПДД. Если человек площадку не умеет сдавать, не может припарковаться, ему в ГИБДД делать нечего. Поэтому с точки зрения здравого смысла такие элементарные вещи, как подъём в горку, должны проверяться автошколами. Это их экзамен, они должны понимать, кто перед ними стоит и можно ли этого человека отправлять в ГИБДД, — говорит Шкуматов.

При этом он предложил увеличить число автошкол, чтобы они тщательнее контролировали каждого водителя.

— Площадка — давняя история, не совсем понятная. С ГИБДД надо снимать площадку и переносить её на уровень автошкол. А в ГИБДД чтобы принимали только город, — предложил эксперт.

Какие минусы

В автошколах уверены: к нововведениям такого рода на практике не готовы. Причём сами автошколы могут научить должным образом, а вопрос скорее в безопасности движения и российских дорогах.

— В автошколах говорят, что этого недостаточно. Перед тем как выпустить на дорогу, надо детально проверять умение припарковаться с поворотом или проехать змейкой. Это не всегда возможно продемонстрировать в условиях города, — отметил Игорь Моржаретто.

Кроме того, эксперт напомнил, что на автодроме есть разметка, которая даёт стандарты, чтобы проверить необходимые навыки.

— А в городе при отсутствии ориентиров жёстких вписался/не вписался в поворот — это может превратиться в "нравится/не нравится" со стороны экзаменатора, — подчеркнул эксперт.

Также Игорь Моржаретто отметил, что, по мнению представителей автошкол, однозначно нельзя сводить два экзамена в один для водителей автобусов и грузовиков. Дело в том, что в условиях города не всегда есть возможность проверить некоторые навыки — их необходимо смотреть на автодроме.

С ним согласен и директор автошколы "Drive Самара" Михаил Скочилов.

— Я считаю, что это нововведение не поменяет ничего и что тот, кто это придумал, преследует какую-то другую, неведомую нам всем цель, хотя в общих чертах нам сообщают, что это повысит уровень вождения и статистику сдавших, я с этим полностью не согласен, — заявил он в комментарии Лайфу.

При этом эксперт выразил мнение, что на данный момент российские дороги не готовы к такого рода нововведениям. Например, нет отдельной полосы для тех, кто только сдаёт экзамен. Кроме того, Скочилов не исключил, что другие участники дорожного движения могут быть подвергнуты опасности во время таких экзаменов.