Опасный момент. Что делать при нападении на школу

Сегодня в Жулебино старшеклассник пришёл в школу с ножом. Угрожал учителям и одноклассникам, а затем хотел свести счёты с жизнью. Это один из эпизодов участившихся нападений на школы в России. С помощью преподавателя основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) Лайф рассказывает, как школьникам нужно вести себя в случае теракта или нападения с оружием и о чём нужно заранее позаботиться родителям.

Вадим Калинин около 20 лет преподаёт в общеобразовательной школе. Учитель отмечает, что главное — это понять причину преступного поведения школьника. Для этого родителям важно разговаривать со своими детьми. Ученик внутри школы и за её пределами — это очень часто два разных человека. Особенно в подростковом возрасте эмоциональное здоровье детей очень уязвимо. О психологическом состоянии должны заботиться мамы и папы. После трагедии в Керчи с родителями проводились собрания, чтобы ещё раз обратить их внимание на общение с детьми.

Уроки ОБЖ есть только в старших классах. Как правило, в школах проводятся по одному-два урока этого предмета в неделю. На уроках и классных часах Вадим Калинин объясняет школьникам, как вести себя в страшных ситуациях. Стрельба, теракт, нападение с холодным оружием.

Как вести себя при стрельбе в общественном месте

Не нужно стараться убежать. Это привлечёт внимание стрелка. Лучше лечь на землю лицом вниз. И не совершайте никаких резких движений.

Когда стрельба утихнет, постарайтесь найти укрытие. В школе для этого можно спрятаться в кабинетах, в туалете, в раздевалках спортзала. А если есть возможность, бегите с места стрельбы.

Если вы видите, что уже есть жертвы и теперь преступник движется на вас, уже нет смысла убегать. Попробуйте напасть на него в ответ. Но не смотрите в глаза, скорее всего, человек безумен. Постарайтесь отвлечь его, бросив какой-то предмет в сторону. И когда он повернёт голову, то резко бросайтесь ему под ноги и постарайтесь его руку с оружием поднять вверх.

Как вести себя при нападении с холодным оружием

Будьте подвижны, чтобы преступник не мог вас ткнуть своим ножом. Старайтесь максимально увеличить дистанцию между вами и оружием.

Бегите при первой возможности.

Постарайтесь найти защиту. Это может быть портфель, дверь, парта. Лучше спрятаться за стену, чтобы преступник не мог вас достать.

Если нападение на вас всё же неизбежно, старайтесь прикрыть горло, сонную артерию и грудную клетку.

Постарайтесь выбить нож из руки преступника. Можно толкать, кусать, щипать нападающего, только бы оружие выпало из его руки. Если вам удалось — постарайтесь пнуть нож как можно дальше. И бегите.

Как вести себя при взрыве

Главное — лечь. Взрыв происходит резко, не нужно поддаваться панике, пытаться спасти свои вещи или бежать.

Затем постарайтесь найти укрытие. Оно должно быть как можно дальше от стёкол. Ведь взрывная волна разбивает зеркала и окна, осколки могут врезаться в вас. Кроме того, само взрывное устройство может разорваться на мелкие и очень острые осколки. Поэтому хорошими вариантами укрытия могут быть стены домов или бетонные заборы.

Если укрытия рядом нет, лучше снова лечь и закрыть голову руками, чтобы уберечь её от осколков.

Дышите через одежду, чтобы не наглотаться дыма.

В том случае, если вам кажется, что взрывы стихли, осмотрите себя. Пошевелите руками, ногами. Болевой шок может создать ложное представление, что всё хорошо. Но если вы осмотрелись и всё действительно хорошо, а рядом с вами нет тех людей, кому нужна помощь, максимально быстро уходите с места взрыва.