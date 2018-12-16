Русский секрет. Что бразильский болельщик нашёл на Урале

Карлос Рока приехал из мексиканского города Тулум в Россию на чемпионат мира по футболу. Мундиаль закончился, а Карлос остался в Екатеринбурге. Он влюбился в русский лес, озёра и русскую солянку. Оставил в Мексике друзей, родных и бизнес.

— Я живу в центре Екатеринбурга, но очень люблю окраины города. Серые дома, дворы, зелень — в этом есть что-то таинственное. А если уехать чуть дальше, за город, то там такие леса и озёра! — рассказывает Карлос.

29-летний мексиканец на родине был вполне успешным бизнесменом. В течение нескольких лет он руководил телекоммуникационной компанией, сейчас ведёт дела удалённо. К такой форме работы Карлос привык: он много путешествовал, жил в разных странах Южной Америки, в Мексике последний раз был в апреле этого года. Его сотрудники, друзья и родные привыкли, что не видят Карлоса месяцами.

Мексиканец всегда интересовался мировой культурой. В списке шедевров литературы нашёл русских литераторов. Прочитал "Крейцерову сонату" Льва Толстого, и трагедия любви, описанная русским классиком, его поразила.

— Это великое произведение, после которого мне хотелось рыдать. Сколько эмоций и чувств может быть собрано в одном литературном герое? После этой книги я прочитал "Анну Каренину". И снова удивился глубине русской души: любовь не становится единственным, что важно для человека в жизни, ещё есть совесть, приличие, ответственность. Эту книгу я дал прочесть своей дочери, которая сейчас живёт в Мексике. Её вдохновило описание русской зимы и восхитило поведение русской женщины, которая от собственного горя бросается под поезд, — говорит Карлос.

В Мексике Карлос посмотрел цикл фильмов Сергея Эйзенштейна. Начал с картины "Да здравствует Мексика!". По словам Карлоса, советскому режиссёру удалось показать настоящих мексиканцев — их традиции, историю, быт. После этого Карлос посмотрел "Броненосец "Потёмкин".

— Один из самых мощных фильмов, которые я когда-либо видел, — рассказывает Карлос. — Во-первых, он очень круто снят для своего времени. Во-вторых, он всегда первым приходит мне в голову, когда меня спрашивают: "Как тебе Россия?" Во время чемпионата мира, когда мы выходили на улицу, кажется, было такое же чувство единства, веры в себя и радости, как у матросов на финальных кадрах этого фильма.

Карлос приехал в Екатеринбург на матч Мексика — Швеция вместе со своей девушкой Тайлин. Они познакомились три года назад, когда Карлос путешествовал по Венесуэле. С того момента практически не расставались. В Екатеринбурге пара знакомилась с новыми людьми везде: на улице, в кафе, на вечеринках, в такси.

— Я понял, что хочу здесь остаться подольше. "Эти русские хотят забрать себе моего парня? — шутила тогда Тайлин. — Я остаюсь с тобой!" Сейчас она преподаёт испанский в Екатеринбурге и делает маникюр уральским девушкам, — говорит Карлос.

Пара в одном из баров подружилась с двумя екатеринбургскими девушками, Евгенией и Анастасией. Они рассказали Карлосу и Тайлин, что, перед тем как пить водку, надо резко выдохнуть. А ещё русские девушки показали иностранным друзьям, что такое "утренняя солянка".

— После весёлой ночи с водкой утром мне налили тарелку солянки. И я понял, насколько этот суп может быть полезен. Он просто оживил меня! — рассказывает мексиканец.

На прошлой неделе Карлос и Тайлин впервые катались на коньках. Как признаётся мексиканец, это было одно из самых весёлых приключений в его жизни. Холодный и твёрдый лед, неустойчивые коньки и этот уральский вечерний мороз. Карлоса удивляло, что люди мёрзнут, у них красные носы и щёки, но они такие счастливые и всё время смеются.

По мнению Карлоса, русские очень консервативны. Он был удивлён, когда узнал, что в России запрещены гей-парады. Карлос говорит, что мексиканцы в этом вопросе более либеральны. Они проще относятся к любым отношениям: полигамным, однополым, свободным...

— Нас не волнует мораль, мы менее серьёзны и любим развлекаться, — объясняет мексиканец. — Наверное, это круто для обычной жизни. Но в бизнесе нужно быть более сдержанным и сосредоточенным. Поэтому, когда я решил открыть в Екатеринбурге свой бар, стал искать себе русского компаньона.

Парни, с которыми Карлос успел познакомиться на Урале, рассказывали ему про "страшную российскую бюрократию". Он рассказал им свою бизнес-идею: мексиканский бар с традиционными напитками и кухней, много табаско, текилы и жгучие специи. Друзья познакомили его с опытным ресторатором. В ноябре им удалось открыть своё заведение.

— Пришлось потратить около двух миллионов рублей, но кто не мечтает открыть бар в другой части света? — говорит Карлос Рока.

На ближайшие два года Карлос планирует задержаться в России. Паспорт болельщика, который он получил перед мундиалем, позволяет иностранцу находиться на территории нашей страны до конца 2018 года. Мексиканец Рока уже начал собирать документы, чтобы оформить деловую визу и изучить Россию от Калининграда до Владивостока.