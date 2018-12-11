Защита от маньяка. Для чего в России дали два пожизненных срока

В России впервые приговорили серийного убийцу ко второму пожизненному сроку. Лайф разбирался, в чём смысл такой меры и почему она полезна в случае с маньяками и их сильными адвокатами.

В начале недели Иркутский областной суд приговорил ко второму пожизненному заключению Михаила Попкова, бывшего милиционера из Ангарска, известного под прозвищем Ангарский Маньяк. Как говорят эксперты, для российской уголовной практики это уникальный случай. Лайф выяснил, за что в России можно получить высшую меру, для чего вводится приумножение бессрочных наказаний и почему это совсем не абсурдно, как кажется на первый взгляд.

Как милиционер "дослужился" до пожизненного

Попкова задержали в 2012 году. Его подозревали в 22 убийствах и ещё двух покушениях, произошедших с 1994 по 2000 год. Все жертвы были женщинами разного социального статуса в возрасте от 16 до 50 лет. Следствие продолжалось до января 2015 года. Суд признал Попкова виновным во всех предъявленных ему преступлениях. Бывшего милиционера приговорили к первому пожизненному сроку.

После заключения маньяка под стражу следствие продолжилось. За последующие три года полиция провела более 300 экспертиз. Было найдено ещё 20 захоронений. Дело разрослось до 322 томов. Появились подозрения причастности Попкова ещё к 60 преступлениям, из которых 59 — убийства, одно — покушение. Временные рамки, в период которых орудовал серийный убийца, расширились с 1992 по 2007 год. По каждому из деяний маньяк дал показания, в каждом Попков сознался. Как следствие — 10 декабря преступника приговорили к ещё одному пожизненному.

За что можно "присесть" навсегда

В современной России пожизненное лишение свободы было узаконено в 1996 году. За 20 с лишним лет его формулировка в Уголовном кодексе несколько раз менялась. Последние правки были внесены в 2012-м. Согласно статье в современном виде, упечь до конца жизни могут за особо тяжкие преступления.

В первую очередь к ним относятся убийства с отягчающими обстоятельствами. Одним из примеров такого преступления является серия убийств двух и более человек из корыстных побуждений. Также к категории тяжких деяний относится изнасилование лиц, не достигших возраста 14 лет. С поправками к списку особо тяжких прибавились организация террористических актов или всякого рода пособничество терроризму.

Преступники, которые взяли человека в заложники и потом его убили, тоже рискуют оказаться на нарах до конца своих дней. Изготовление, сбыт и контрабанда наркотиков в особо крупных размерах аналогично гарантируют человеку билет в один конец. Ряд преступлений против государства тоже классифицируются как особо тяжкие и могут обернуться большим тюремным сроком. К числу таких деяний относятся посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, диверсии, приведшие к гибели людей, покушение на представителя правоохранительных органов.

Важно отметить, что к пожизненному не приговариваются женщины, лица, совершившие преступления до 18 лет, и мужчины, которым на момент вынесения приговора перевалило за 65 лет.

Второе пожизненное — абсолютная мера

Применение второго пожизненного срока является для нашей страны новинкой. И многим обывателям может показаться сверхмерой: дескать, зачем — ведь он и с одним пожизненным "сгниёт" за решёткой. Однако, пока для нас это ноу-хау, как минимум одна другая большая страна давно начисляет своим оступившимся гражданам сотни лет тюрьмы. И там это логически обосновано. Наш эксперт считает, что в случае с Попковым Россия действует по накатанной, но это отнюдь не плохо.

— Манера давать "второе пожизненное" взята из американской практики. В США с особо опасными преступниками поступают следующим образом: преступления рассматривают по разным статьям. Убийства отдельно, изнасилования отдельно, похищения людей отдельно. И по каждому разделу выносят заключения о высшей мере наказания. Если адвокатам, которые защищают преступника, удаётся какое-то одно обвинение перевести из пожизненного в конкретный срок — 10 или 20 лет, остаются и другие обвинения, по которым преступнику всё равно сидеть до конца жизни, — говорит профессор-криминалист Михаил Виноградов.

Однако, по словам эксперта, кое в чём российский Уголовный кодекс индивидуальность сохранил. В отличие от США, наш суд не может приговорить преступника сразу к нескольким пожизненным. Но в будущем, возможно, ситуация изменится. Ведь для нас это ещё свежая модель, которой требуется огранка.

— Случай с Попковым — самый показательный и единственный на сегодняшний день, когда человеку дали два пожизненных. Сделано это для того, чтобы, если адвокаты, изощрённые во всех делах, смогут опротестовать первое пожизненное и перевести его в какой-то конкретный срок, второе наказание заставило преступника сидеть пожизненно, его адвокаты "не отобьют". Это гарантия того, что особо злостный преступник будет сидеть в тюрьме до конца жизни, несмотря на старания его защиты, — заключил Виноградов.

К слову, случаи, когда преступников, изначально приговорённых к бессрочному пребыванию в тюрьме, выпускали на волю, в истории России есть. Важно отметить, что осуждённые в принципе имеют право просить освобождение по УДО после 25 лет отсидки. В апреле этого года глава управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин заявил , что за время существования колоний для пожизненников из них вышло пять человек. Про одного из них стало известно в феврале. СМИ узнали , что Анвар Масалимов, убивший и расчленивший пенсионера в 1991 году, вышел из тюрьмы ещё в 2016 году.