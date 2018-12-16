Цена волшебства. Как правильно рассказать ребёнку о возможностях Деда Мороза

Все дети справедливо считают, что Дед Мороз — добрый волшебник. Значит, он может исполнить любые желания, подарить всё что угодно. Дети пишут письма Деду Морозу и просят положить под ёлку настоящий джип, новый айфон или игровую приставку. Вот только родители вздыхают после таких писем. С помощью психологов Лайф разбирался, как правильно и деликатно объяснить ребёнку, что в силах Деда Мороза, а что нет.

"Здравствуй, дедушка Мороз. В этом году я вёл себя хорошо, маму слушался, кашу ел. Подари мне, пожалуйста, новый айфон", — пишут дети в своих новогодних письмах. Но далеко не каждый родитель может подарить своему ребёнку такой дорогой подарок. Чтобы не разочаровать малыша игрушечной машинкой под ёлкой вместо смартфона, нужно с ним заранее проговорить, какими возможностями располагает "добрый волшебник".

— Новый год — это красивая сказка, главным героем которой является Дед Мороз. И каждый родитель может осуществить эту сказку для своего ребёнка. Можно придумать великолепную историю, в которой есть волшебник, у него мы можем просить всё что угодно. У нас же есть право мечтать. Но у волшебника число подарков ограниченное. Или он может дарить подарки всем детям на Земле, но тогда они должны быть не такими дорогими, как новые гаджеты, которые просит малыш. Это информирование ребёнка о том, что можно, а что нельзя, — говорит психотерапевт Ирина Баева.

Допустим, что ребёнок в это поверил и принял ситуацию. Малыш даже обрадовался тем игрушкам, которые нашёл под ёлкой. И вот он приходит в детский сад или в начальную школу — а его друзьям родители подарили дорогие гаджеты.

— Чтобы не разочаровывать ребёнка, мама или папа могут ему объяснить, что это вопрос денег. И, скорее всего, Деду Морозу помогли родители тех ребят, которые получили в качестве подарков дорогие вещи. А у нас такой возможности нет. Поддерживать миф о том, что волшебство существует, — это, конечно, хорошо. Но детей нужно возвращать в реальность. И поэтому абсолютно нормально объяснять им, что некоторые родители могут себе позволить купить дорогие подарки детям на Новый год, а некоторые — нет. Это честно. И так мы не уничтожаем сказку про Деда Мороза. Волшебник существует, просто на всех у него денег не хватает, — объясняет психолог Юлия Павлова.

Делая ребёнку дорогой подарок, родители не просто выполняют его прихоть, но и закрывают свои внутренние потребности. Возможно, как отмечает Ирина Баева, что так мамы и папы выражают свою любовь, потому что иначе не могут сказать, что они любят своего малыша. И в их родительской семье любовь и внимание тоже "покупались". А может быть, родители хотят подарить ребёнку то, чего не было в их детстве.

Психотерапевт Анна Таипова отмечает, что мамы и папы должны уточнять у своих детей, для чего им тот или иной подарок, чего не хватает малышу. Если для того, чтобы выделиться среди сверстников, — значит, ребёнку не хватает внутренних качеств, чтобы быть успешным. Родителям нужно обсудить с малышом этот вопрос, донести до него, что гаджеты — это не признак успеха. Что важнее личностные качества, добрые поступки и хорошее поведение, например.

— Нужно объяснить ребёнку, что и у волшебства тоже есть границы, — говорит Анна Таипова. — В противном случае дети начинают верить, что где-то есть дядя, который может дать им всё. Это неправильная позиция: законы и ограничения есть у всего, даже у чудес. Дед Мороз приходит только раз в году. Ему нужно поздравить всех детей на планете. Поэтому кому-то в этом году он подарит айфон, кому-то — через год, кому-то — ещё чуть позже. Дорогой подарок — это феномен. За ним может скрываться нехватка внимания от родителей, сравнение себя со сверстниками, желание выделиться и многое другое. С ребёнком надо разговаривать честно даже о волшебстве.