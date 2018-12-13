Остаться в живых. Что делать, если дома завёлся тиран

Журналист, волонтёр Татьяна Пуш — о том, как действовать, если вам уже угрожает издевательство (или даже физическая расправа) со стороны близких, однако, куда уйти от мужа-тирана, вы пока не знаете.

Более 70% россиян назвали важной тему насилия в отношении женщин. Большинство полагает, что подобные ситуации происходят в малолюдных местах и в семье. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Кроме того, угрозу стать жертвой насилия в семье видят 38% респондентов, среди женщин этот показатель достигает 49%.

Заместитель директора Национального центра по предотвращению насилия "Анна" Андрей Синельников в беседе с Лайфом отметил, что практически 80% женщин, звонящих с жалобами на насилие со стороны мужа, не обращаются в полицию.

Покупаем лёгкий и незаметный мобильный Фото: © Pixabay

Купите запасной, возможно, даже самый простой мобильный телефон, о котором не будет знать ваш партнёр. Телефон должен стоять на беззвучном режиме, есть смысл регулярно проверять уровень заряда батареи. Хранить его лучше в том помещении, в котором вы можете закрыться и идеально — продержаться до прибытия помощи. В телефоне должны быть сохранены номера полиции, консультанта (адвоката, юриста), если он у вас есть, близкого человека, который приедет вам на помощь. Даже если вам кажется, что вы помните номера наизусть — подстрахуйтесь, как показывает опыт, в ситуации стресса можно забыть даже самые простые цифры.

Ставим замки Фото: © Shutterstock

Очень важно, чтобы хоть одно посещение в вашем доме имело надёжный запор с одной стороны. Проще всего организовать такой в ванной комнате, сославшись на стыдливость, например.

Делаем копии важных документов Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Заранее сделайте (идеально — нотариально заверенные) копии всех важных документов: паспорта, свидетельства о рождении ребёнка, документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, и так далее. Храните их вне дома.

Собираем тревожную сумку Фото: © Pixabay

Обязательно соберите "тревожную сумку" — с вещами, которые могут на первое время пригодиться вам и вашим детям, с дубликатами ключей от квартиры и машины, копиями документов и так далее. Храните её вне дома.

Ищем кризисные центры Фото: © Pixabay

Заранее выпишите телефоны и адреса кризисных центров, которые могут предоставить вам убежище. Узнайте об условиях заселения туда. Это могут быть не обязательно кризисные центры, работающие целенаправленно с жертвами насилия (их не очень много), но, например, благотворительные организации, предоставляющие кров женщинам с детьми.

Нужно подготовить небольшую финансовую подушку Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Идеально иметь небольшую финансовую подушку, которая позволит вам оплатить пару ночей в гостинице или хостеле. А также попробовать чётко понять: кто из близких в критической ситуации может предоставить вам кров.

Сделайте "секретный дубликат" ключа Фото: © Pixabay

Если дверь вашей квартиры или дома закрывается на ключ изнутри — позаботьтесь о дополнительном дубликате ключей и не распространяйтесь об их наличии.

Спите в одежде Фото: © Pixabay

Если вы понимаете, что приступ агрессии приближается, научитесь сами и научите детей спать, например, в спортивном костюме. Это облегчит побег.

Не бегите в комнату с одним выходом Фото: © Pixabay

В случае если приступ агрессии уже начался, никогда не бегите в угол или в дальнюю комнату, из которой только один выход. Да, вас туда загоняет инстинкт, но это очень опасно. Не бегите на кухню — наличие там ножей, тяжёлых предметов, кипятка и так далее может стоить вам жизни или свободы. В идеале — бегите к выходу.

Обескуражьте партнёра Фото: © Pixabay

Если вы понимаете, что ситуация критическая, попробуйте предпринять любое действие, которое обескуражит партнёра и даст вам несколько спасительных минут. Хоть петь начинайте или швырните стулом в окно, разбейте чашку или вазу. Вы спасаете свою жизнь. Здесь все способы хороши.

"Пожар!" Фото: © Shutterstock

Если вам удалось выбраться в подъезд, не бойтесь стучаться в двери с криком "Пожар!". Очень часто это единственный шанс привлечь к происходящему внимание.

Важно, чтобы кто-то со стороны знал реальную ситуацию в семье Фото: © Shutterstock

Пусть хоть кто-то знает о том, что происходит у вас дома. Насилие любит тишину и не любит свет. Кроме того, договоритесь с человеком, которому вы доверяете: какие именно фразы, произнесённые по телефону или отправленные в социальных сетях, могут стать сигналом о том, что ситуация становится опасной и вам нужна помощь. Это должны быть максимально нейтральные, не вызывающие подозрений у агрессора сообщения.

Не садитесь в машину с тираном

Если вы видите, что надвигается приступ агрессии, под любым предлогом не садитесь в машину с потенциальным агрессором. Это может стоить вам жизни. Если вы уже вышли из отношений с ним, но вынуждены поддерживать контакт — тем более никогда не садитесь с ним в одну машину. Это очень опасно.

Идите в больницу. Это необходимо. Нет, никаких отговорок не принимается Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Если на вас произошло нападение — обязательно обратитесь в больницу. Во-первых, зафиксированный факт даст вам преимущества при уходе. Во-вторых, увы, но известны случаи, когда женщины не замечали весьма серьёзных внутренних травм и пытались перенести на ногах, например, сотрясение мозга.

Спасайте своё здоровье и жизнь Фото: © Pixabay

Ищите помощь и поддержку. В России существует несколько десятков организаций, готовых как очно, так и заочно работать с жертвами домашнего насилия. Спасайте своё здоровье и жизнь.