Психинтернат вместо квартиры. Как сестра отняла жильё у брата-инвалида

В юном возрасте Александра и его старшую сестру Марину забрали от матери и увезли по разным интернатам. Позже им в наследство досталась квартира от бабушки, куда девушка въехала первой. Но когда её брату исполнилось 18 лет, она лишила его права на жильё. Соцработники не только не помогли Саше восстановить справедливость, но и упекли его в психоневрологический интернат.

Когда-то давно мать Александра Грачёва лишили родительских прав, а его самого и старшую сестру Марину отправили в разные интернаты. С тех пор они больше не виделись и не общались друг с другом. Несмотря на то что Саша инвалид (у него ДЦП), сестра ни разу не поинтересовалась его жизнью.

Позже выяснилось, что в наследство от бабушки им обоим досталась квартира. Поскольку Марина была старше Саши на 10 лет, она въехала туда первой. И жить там одной ей понравилось гораздо больше, чем с больным братом.

— В 18 лет я вышел из интерната и поступил в училище на столяра-плотника. Проживал в общежитии при училище. Уже потом узнал про квартиру. Когда пришёл к Марине, она меня не пустила на порог и сразу сказала, что туда я не попаду, — рассказывает Александр Грачёв, не сдерживая своих эмоций.

Пока парень учился, к нему как-то раз заявилась Марина с предложением купить ему отдельную квартиру. Для этого надо было просто написать на неё доверенность о продаже своей доли квартиры. Александр на слово поверил сестре и сделал всё, как она просила. По его словам, у него и в мыслях не было, что сестра может его обмануть.

К сожалению, надежды на честность сестры не оправдались. Марина обманным путём отхватила себе долю Александра и в итоге оставила его ни с чем. Когда он отучился, идти больше было некуда. Пришёл к сестре, объяснил ситуацию, что, мол, жить-то негде больше. А она выгнала брата-инвалида на улицу.

— Я к ней пришёл и спросил: "Можно я тут жить буду, у меня учеба закончилась, и жить больше негде". А она меня на порог квартиры даже не пустила. А доверенность на неё подписал, потому что не думал, что она может меня обмануть, — говорит Александр.

Совсем отчаявшись, он обратился к соцработникам и чиновникам за помощью в получении жилья, которое полагается по закону сиротам, но те разводили руками. А потом Саше позвонили из администрации Тульской области и попросили подъехать в соцопеку.

Там ему сунули белый лист с ручкой и велели написать заявление, что он согласен проживать в интернате. Только Александру не хотелось туда возвращаться снова и, разумеется, он отказался.

Такой расклад не устроил соцработников, и написать заявление всё-таки пришлось. Молодой человек утверждает, что якобы к нему даже применяли силу.

— Они насильно заставили меня написать это заявление. Били меня по голове, наносили удары по животу. В итоге поместили меня в Веневский психоневрологический интернат. Я тут уже год и несколько месяцев нахожусь. Мне тут не нравится. К нам плохо относятся и плохо кормят, — с трудом говорит о произошедшем Александр Грачёв.

Таких беззащитных, как Александр, оказалось 112 человек. Они пожаловались волонтёрам на эксплуатацию в интернате и насилие со стороны сотрудников.

— К нам обратились беззащитные ребята. Они нам рассказали, что их насильно заставляют работать в интернате, их обижают, они живут в страхе. Боятся своего руководства, которое их запугивает, — рассказала Лайфу волонтёр Наталья Тройненко.

По рассказу одной из женщин, проживающих в учреждении, в качестве наказания сотрудники якобы сажают их в изолятор, который представляет из себя небольшое помещение с запертой клеткой. Там, по её словам, провинившиеся могут проводить несколько дней, и иногда даже голыми.

На защиту Веневского психоневрологического интерната встала директор Ольга Перегожина. Она называет все жалобы инвалидов враньём.

— Просто грязь льётся на наш интернат, которая ничем не подтверждена, — прокомментировала Лайфу директор интерната Ольга Перегожина.

Печальным случаем Александра Грачёва, а также условиями проживания в интернате заинтересовались правоохранительные органы. Следственное управление СК РФ по Тульской области провело доследственную проверку по ст. 144-145 УПК РФ по факту совершения мошеннических действий Мариной Грачёвой в отношении части жилого помещения, принадлежащей её брату Александру Грачёву.

"В ходе проведённой проверки не установлено признаков какого-либо преступления, отнесённого к подследственности СК РФ, в связи с чем материал проверки передан по подследственности органу внутренних дел, так как в действиях Грачёвой М.В. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)", — говорится в письменном ответе Лайфу из областного управления ведомства.

Также разобраться с ситуацией приехала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова. Она пообещала пригласить психологов, которые проведут диагностику психо-эмоционального состояния и определят уровень тревожности всех 112 человек, проживающих в интернате.

Волонтёры надеются, что правоохранительные органы вскоре разберутся с этой ситуацией, но больше всего хотят, чтобы Александр в скором времени получил собственное жильё.

— Я хочу отсюда выйти. Я верю, что мне помогут. Хочу жить самостоятельно и чтобы у меня было определённое местожительство своё, — говорит с надеждой инвалид Александр Грачёв.