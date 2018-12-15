Психинтернат вместо квартиры. Как сестра отняла жильё у брата-инвалида
Коллаж © L!FE. Фото © L!FE.
Когда-то давно мать Александра Грачёва лишили родительских прав, а его самого и старшую сестру Марину отправили в разные интернаты. С тех пор они больше не виделись и не общались друг с другом. Несмотря на то что Саша инвалид (у него ДЦП), сестра ни разу не поинтересовалась его жизнью.
Позже выяснилось, что в наследство от бабушки им обоим досталась квартира. Поскольку Марина была старше Саши на 10 лет, она въехала туда первой. И жить там одной ей понравилось гораздо больше, чем с больным братом.
— В 18 лет я вышел из интерната и поступил в училище на столяра-плотника. Проживал в общежитии при училище. Уже потом узнал про квартиру. Когда пришёл к Марине, она меня не пустила на порог и сразу сказала, что туда я не попаду, — рассказывает Александр Грачёв, не сдерживая своих эмоций.
Пока парень учился, к нему как-то раз заявилась Марина с предложением купить ему отдельную квартиру. Для этого надо было просто написать на неё доверенность о продаже своей доли квартиры. Александр на слово поверил сестре и сделал всё, как она просила. По его словам, у него и в мыслях не было, что сестра может его обмануть.
К сожалению, надежды на честность сестры не оправдались. Марина обманным путём отхватила себе долю Александра и в итоге оставила его ни с чем. Когда он отучился, идти больше было некуда. Пришёл к сестре, объяснил ситуацию, что, мол, жить-то негде больше. А она выгнала брата-инвалида на улицу.
— Я к ней пришёл и спросил: "Можно я тут жить буду, у меня учеба закончилась, и жить больше негде". А она меня на порог квартиры даже не пустила. А доверенность на неё подписал, потому что не думал, что она может меня обмануть, — говорит Александр.
Совсем отчаявшись, он обратился к соцработникам и чиновникам за помощью в получении жилья, которое полагается по закону сиротам, но те разводили руками. А потом Саше позвонили из администрации Тульской области и попросили подъехать в соцопеку.
Там ему сунули белый лист с ручкой и велели написать заявление, что он согласен проживать в интернате. Только Александру не хотелось туда возвращаться снова и, разумеется, он отказался.
Такой расклад не устроил соцработников, и написать заявление всё-таки пришлось. Молодой человек утверждает, что якобы к нему даже применяли силу.
— Они насильно заставили меня написать это заявление. Били меня по голове, наносили удары по животу. В итоге поместили меня в Веневский психоневрологический интернат. Я тут уже год и несколько месяцев нахожусь. Мне тут не нравится. К нам плохо относятся и плохо кормят, — с трудом говорит о произошедшем Александр Грачёв.
Таких беззащитных, как Александр, оказалось 112 человек. Они пожаловались волонтёрам на эксплуатацию в интернате и насилие со стороны сотрудников.
— К нам обратились беззащитные ребята. Они нам рассказали, что их насильно заставляют работать в интернате, их обижают, они живут в страхе. Боятся своего руководства, которое их запугивает, — рассказала Лайфу волонтёр Наталья Тройненко.
По рассказу одной из женщин, проживающих в учреждении, в качестве наказания сотрудники якобы сажают их в изолятор, который представляет из себя небольшое помещение с запертой клеткой. Там, по её словам, провинившиеся могут проводить несколько дней, и иногда даже голыми.
На защиту Веневского психоневрологического интерната встала директор Ольга Перегожина. Она называет все жалобы инвалидов враньём.
— Просто грязь льётся на наш интернат, которая ничем не подтверждена, — прокомментировала Лайфу директор интерната Ольга Перегожина.
Печальным случаем Александра Грачёва, а также условиями проживания в интернате заинтересовались правоохранительные органы. Следственное управление СК РФ по Тульской области провело доследственную проверку по ст. 144-145 УПК РФ по факту совершения мошеннических действий Мариной Грачёвой в отношении части жилого помещения, принадлежащей её брату Александру Грачёву.
"В ходе проведённой проверки не установлено признаков какого-либо преступления, отнесённого к подследственности СК РФ, в связи с чем материал проверки передан по подследственности органу внутренних дел, так как в действиях Грачёвой М.В. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)", — говорится в письменном ответе Лайфу из областного управления ведомства.
Также разобраться с ситуацией приехала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова. Она пообещала пригласить психологов, которые проведут диагностику психо-эмоционального состояния и определят уровень тревожности всех 112 человек, проживающих в интернате.
Волонтёры надеются, что правоохранительные органы вскоре разберутся с этой ситуацией, но больше всего хотят, чтобы Александр в скором времени получил собственное жильё.
— Я хочу отсюда выйти. Я верю, что мне помогут. Хочу жить самостоятельно и чтобы у меня было определённое местожительство своё, — говорит с надеждой инвалид Александр Грачёв.
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