Работаем, чтобы есть. Почему в России треть доходов уходит на еду

В России траты на продукты составили порядка 31,2% доходов граждан, у украинцев — свыше 50%. Такие данные приводятся в исследовании РИА "Рейтинг". Всего эксперты изучили 40 стран. Лидером рейтинга стал Люксембург, где местные жители тратят на питание лишь 8,7% доходов. Какие траты мы не замечаем, рассказали Лайфу эксперты.

— С этой точки зрения, 30%, которые тратят россияне, довольно хорошо соответствуют уровню ВВП на душу населения. Страны побогаче характеризуются меньшей долей трат на еду, и, наоборот, в странах беднее на питание расходуют ещё больше. Эти цифры вполне согласуются со статистикой по разным странам, — отметил экономист Сергей Хестанов.

Ненужные траты

Социолог Оксана Осокина рассказала об одной категории "ненужных трат" — кофе и печенье. Беда в том, что этих трат вы не замечаете, но на них уходит от 1540 до 2500 рублей в месяц в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. А удовольствия от вкуса напитка вы недополучаете — просто покупной кофе в какой-то момент становится затратной вредной привычкой. Причём, если вы купите упаковку напитка, это позволит существенно сэкономить.

Это же относится к "товарам по пути". Мы привыкли брать с собой на кассе жвачку, шоколадку и прочее. Тогда как это должно быть отдельной покупкой.

Ещё одна трата, которая незаметна, — перевод денег через онлайн-сервисы между сторонними банками, а также снятие денег не в "своём" банкомате. "Профит" от этой траты непонятен вообще. При этом ежемесячно на проценты уходят сотни (а у некоторых тысячи) рублей.

Транспорт. Ещё одна "незаметная" категория. Мы привыкли добираться на маршрутке (уговаривая себя, что разница всего в пять рублей не в счёт). В итоге дополнительно неизвестно куда у нас уходит 300 рублей. Экономия времени от таких трат бывает не всегда, отмечают специалисты.

Мы жертвы рекламы

Доктор социологических наук, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Елена Рождественская в интервью Лайфу отметила, что в стране очень агрессивный маркетинг. А в России привыкли верить телевидению, поэтому значительная часть трат совершается под влиянием рекламы.

— Наше поколение переходной культуры — от советской к постсоветской — ещё не научилось планировать свой семейный бюджет и откладывать деньги, избегая компульсивных трат и не поддаваясь на маркетологические уловки prodact placement (скрытой рекламы. — Прим. Лайфа), — отметила эксперт.

Одна из распространённых трат россиян — вознаградить себя ненужной покупкой за какое-то достижение. Это может быть коробочка конфет, чай, торт — да что угодно. Социологи призывают этого не делать. Кроме того, специалист напомнила, что бесплатный сыр только в мышеловке.

А как у них

В 2017 году американские специалисты проводили исследование, где указали, что на жильё, транспорт и питание типичный американец тратит 61,3 процента своего годового дохода. При этом отслеживает свои расходы лишь каждый третий житель страны.

В Великобритании на продукты тратится порядка 10% ежемесячного дохода. В Германии этот показатель 12,1%. А вот на Украине 50,9% дохода уходит на продукты.

Экономист Сергей Хестанов подчеркнул, что показатель трат на еду, как правило, связан с уровнем ВВП на душу населения. При этом, по словам эксперта, у россиян попросту нет накоплений.

Социолог Оксана Осокина призвала экономить не на еде, а на "ненужных продуктах и напитках". В среднем, по её словам, мы тратим на покупки, которые не приносят нам удовольствия, порядка 2500–3000 рублей ежемесячно. Этого можно избежать, просто пересматривая свои ежедневные привычки.