Свежее, но по новой цене. Какие продукты подорожают в 2019 году

Подорожание топлива вызовет рост цен продуктов и товаров более чем на 10%. Эксперты прогнозируют, что особенно это скажется на скоропортящейся продукции.

Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний заявили о возможном подорожании продуктов. Как отмечается в письме, направленном на имя российского премьера Дмитрия Медведева, повышение будет связано с ростом цен на топливо.

Как сообщает "Коммерсант", авторы письма указали, что затраты на топливо составляют не менее трети себестоимости услуг автоперевозчиков. А за последний месяц осени 2018 года эта статья расходов увеличилась на треть. На розничных ценах товаров, как отмечается, может сказаться то, что стоимость транспортных услуг вырастет минимум на 10%.

Итак, какие продукты могут подорожать в 2019-м и по каким причинам.

Топливо

Член Комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил, что цены в магазинах вырастут на 4–5% с учётом грядущего роста цен на топливо.

— На производителей дизельного топлива и бензина сильно повлияло повышение налогов: НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы на бензин и дизельное топливо. При таких условиях производство становится невыгодным. При прогнозируемом росте цен на бензин на 7 рублей за литр стоимость перевозки автотранспортом может увеличиться в зависимости от условий от 10 до 50% , а это означает рост цен на продукты в районе 5%. Подорожает всё: молоко, мясо, техника и другие товары, — прокомментировал Лайфу эксперт.

Почему топливо в первую очередь повлияет на изменение цен на продукты, пояснил бывший совладелец розничной сети SPAR Максим Недякин. По его словам, всё дело в том, что в случае с доставкой продуктов к услугам автотранспорта прибегают чаще всего.

— Перевозки требуют не только продукты, но и другие товары — техника, одежда, мебель. Однако на стоимости продуктов затраты на транспортировку отразятся в первую очередь, потому что количество поставок больше, чем техники. Впрочем, статья затрат на топливо есть абсолютно в любом товаре, — подчеркнул Недякин.

По словам эксперта, производители и перевозчики, когда станут закладывать возможные риски в связи с подорожанием топлива, будут увеличивать стоимость своих товаров и услуг. А значит, уверен он, подорожают абсолютно все группы товаров.

Скоропортящиеся

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин заявил, что в первую очередь это отразится на скоропортящихся продуктах.

— Дороже всего обходится перевозка скоропортящейся продукции, но на её подорожание влияют и другие изменения в условиях торговли. Например, отмена возможности возврата продуктов, срок годности которых не превышает 30 дней, — это, кстати, скажется больше на ассортименте, помимо подорожания топлива, — прокомментировал он Лайфу.

Профессор РЭУ им. Плеханова Геннадий Иванов ранее в комментарии URA.RU заявил, что ждать повышения цен можно уже в феврале следующего года. По его словам, цены на скоропортящиеся продукты вырастут, так как ряд производителей сельскохозяйственной продукции закупает сырьё за рубежом. Повышение цен эксперт связывает с изменением курса валют.

Овощи и фрукты

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что овощи и фрукты в ближайшие месяцы могут подорожать на 50%. Эксперт также напомнил, что с начала следующего года вырастет ставка НДС с 18 до 20%.

"С января продукты дорожать не перестанут. По нашим оценкам, одномоментный рост составит от 2%, плавный рост цены будет наблюдаться весь январь и часть февраля. К концу зимы цены на продовольственные товары должны стабилизироваться", — цитирует "Вечерняя Москва" старшего аналитика "Альпари" Анну Бодрову.

Эксперты не исключают, что цены могут снизиться, когда сезонные фрукты и овощи поспеют в России.

Хлеб и сахар

Подорожание социально значимых товаров в 2019 году может составить 4–11%, сообщают "Известия". Речь идёт о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Причём, по словам эксперта Аналитического центра при правительстве Анастасии Сысоевой, в первую очередь в цене вырастет сахар.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев ранее сообщал Лайфу, что хлеб начнёт дорожать в следующем году. Однако, как он отмечал, рост цены не достигнет критической отметки. Аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова не исключила, что в пределах 1% хлеб может подорожать и в этом году.

Эксперты отмечают, что из-за подорожания топлива цены могут повыситься на абсолютно все группы продуктов питания. Согласно предварительным прогнозам, в среднем рост цен составит от 5 до 11%.