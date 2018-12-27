Виртуалка и треш-квесты. Как теперь проходят корпоративы

Шнур и кавер-группы больше не в чести, им предпочитают воздушных гимнастов или вообще просто фоновую музыку.

Сплясать голышом на столе начальника, подраться с коллегой или соблазнить юриста — всё это уже не так актуально для российских корпоративов, которые становятся всё трезвее, сдержаннее и серьёзнее. О главных тенденциях на корпоративах уходящего года Лайфу рассказали представители event-агентств.

Виртуалочка

Одним из трендов этого года стал интерактив. Причём, кажется, во всём. Вы фактически приходите не на мероприятие, а в какую-то дополненную реальность, где пространство расширяют благодаря современным технологиям.

— Основная новинка в том, что вы можете участвовать в корпоративе по большому счёту независимо от того, где вы сейчас находитесь. Созданы специальные приложения дополненной реальности и там работают те же коучи. Но это не значит, что мы уже переходим на домашние онлайн-корпоративы с чипсами и пивом, подобно онлайн-совещаниям по конференц-связи, которые мы часто проводим из дома, — пояснил доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г. Плеханова, владелец ивент-агентства Yes Николай Перепёлкин.

Он также отметил, что новые технологии открывают широкую возможность коммуникаций, например, для большой филиальной сети. При помощи телемостов и конференций эти огромные офисы объединяют, частично перемещая свой праздник в виртуальное пространство. В конце концов, задача любого корпоратива не то что бы нас развеселить, а чтобы мы лучше потом работали.

Акробаты

Для тех же, кто привык в новогодние праздники больше отдыхать, а не работать мозгами, ивент-агентства по-прежнему предлагают всевозможные шоу-программы, где нужно только смотреть. Представитель ивент-агентства "Что празднуем?" Артём Кузнецов в интервью Лайфу сообщил, что у них в этом сезоне в моде акробатические шоу.

— У нас есть такие "девушки в бокале". В ресторан вывозится большой бокал и в него наливают воду, а девушки-гимнастки внутри бокала танцуют и исполняют акробатические этюды. Всё это на свету очень красиво переливается. Здесь не то что эротический, но всё же есть подтекст, привлекающий больше мужскую половину коллектива, — сказал он Лайфу.

Организаторы корпоративных мероприятий говорят, что на новогодних праздниках до сих пор хватает и всякого "треша": некоторые красят слонят в розовый цвет, кто-то заказывает стриптизёров и других "аниматоров для взрослых". Организатор квестов компании "Выход" Марина Кочетыгова раскрыла Лайфу новогодний сюрприз, который она подготовила для корпоративов в своём хоррор-квесте: в одном из них будет спрятан Дед Мороз, который по сюжету попал в руки к маньяку и, совершенно истерзанный, связанный и с кляпом во рту, ждёт помощи от команды игроков. И да, такие задумки тоже пользуются популярностью.

Переход от гламура к семейному формату

Генеральный директор компании DP-event Дмитрий Бабин заявил, что сейчас довольно популярны коуч-тренинги, а также командообразующие мероприятия. Их форматы весьма разнообразные: от совместного приготовления оливье до интеллектуальных игр. Кроме развлекательной части обязательно предусмотрена и часть деловая, где для сотрудников рассматриваются, например, вводные вопросы по предстоящему году.

— Одни наши клиенты планируют новогодний корпоратив с четырёхдневным обучением, и только после него начнутся увеселительные мероприятия, — отметил Бабин.

Агентства предлагают и спортивный, и трекинговый вариант. Обустраивают и кемпинг высоко в горах, ночёвку под открытым небом на высоте 2000 метров и песни у костра под гитару. Бабин отмечает, что на праздничных корпоративах в этом году наблюдается переход от гламура в сторону семейного формата.

— Мне кажется, что в российских организациях сейчас проповедуют другие ценности, и их пытаются донести через такой семейный и образовательный формат. Я не могу сказать, что наши клиенты в этом году сильно сократили бюджеты мероприятий, хотя многие нестандартные форматы обходились значительно дешевле: например, заказывают не самые известные рок-группы в маленьких клубах на супердешёвых экстремальных площадках. Такая локация стоит намного дешевле, чем конференц-залы, рестораны и лофты, — подчеркнул эксперт.

Своими силами

Многие компании решили не тратиться в этом году на звёзд, говорят эксперты. Те, кто ранее заказывал кавер-группу, предпочли просто обойтись музыкальным оборудованием.

— Многие просят организовать только музыкальное оборудование, при этом выступают сами. Ещё больше стали уделять внимания всевозможным хештегам и историям, которые могут быть завязаны с соцсетями, на корпоративах ставят фотобудки, чтобы сразу выложить все свои праздничные лица и подвиги в Сеть, — рассказал Дмитрий Бабин.

Как отметил Дмитрий Бабин, гонорары крупных российских звезд в даты новогодних корпоративов доходят до 5 млн рублей, персоны средней величины — это 1,5–2 млн. Но за эти деньги уже предпочитают устраивать мероприятия без участия звёзд.

Не праздник, а тимбилдинг

Специалисты уверяют: в России рабочие тусовки на Новый год становятся всё более трезвыми: на мероприятия заказывают меньше алкоголя и вводят больше интеллектуальных затей. Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г. Плеханова, владелец ивент-агентства Yes Николай Перепёлкин объяснил, с чем связаны изменения в новогодних корпоративах в пользу образования и тренингов.

— К нам же Тони Робинс приезжал, миллиардер и мотивационный тренер, вот и появились такие коуч-корпоративы. На самом деле, коучинг сейчас модный и популярный, при этом все приёмы, которые используют коучи, — это мотивация, а собственно корпоративные мероприятия и нацелены на то, чтобы мотивировать сотрудников, — отметил Перепёлкин.

По словам специалиста, во время подготовки корпоративов компании вспоминают как раз всё, что было модно в течение года.

Итого. Трендом этого года становится отсутствие знаменитостей на корпоративах. При этом компании стараются задействовать технологии, фантазию и креатив, лишь бы не переплачивать за веселье сотрудников. Ну а если уж тратиться, то на образование — всевозможные коучи или тренинги.