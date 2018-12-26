Не только Москва. Жители каких городов РФ скупают заграничную недвижимость

Россияне приобретают квартиры и дома в других странах. Какое государство самое популярное?

Самая популярная страна для покупки недвижимости за границей — Болгария. Об этом свидетельствует исследование качества жизни россиян, проведённое Финансовым университетом при Правительстве РФ. Активнее всего покупают недвижку за рубежом жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока и Перми. Анкетирование проводилось в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек.

Где покупают

В первую очередь россиян привлекает Болгария (19% от всего спроса наших соотечественников на зарубежку). Далее следует Испания — 12%, Турция — 7%, Кипр — 6%, Черногория, Германия, США, Италия — по 4%, Греция и Украина — по 3%.

Спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии — в два с половиной раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории — примерно в два раза. С другой стороны, рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (20%), а спрос на недвижимость во Франции, Греции, Великобритании и многих других странах Северной и Западной Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился.

По словам риелтора Ольги Баюковой, сейчас россияне покупают в Болгарии дешёвое жильё — дорогое там покупать уже не имеет смысла.

— В Болгарии россияне активно скупают жильё с начала нулевых. Лет шесть-восемь назад был настоящий бум, потому что было дёшево, — говорит Ольга Баюкова. — А сейчас ситуация изменилась. Внутренняя валюта Болгарии — болгарские левы, а цены на недвижимость в стране номинируются в евро, курс которого к рублю за последние годы вырос в два раза. Так что недвижимость в Болгарии значительно подорожала.

Основной интерес для россиян за границей представляют дома и квартиры — на них приходится 83% общего спроса на недвижимость. Так, квартиры хотят купить 54% россиян, дома — 29,2%. На долю магазинов приходится 16%. Менее одного процента пришлось на такие объекты, как гостиницы, земельные участки и рестораны.

Жители каких городов скупают недвижимость

Наибольший спрос на зарубежную недвижимость среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Активно покупают недвижимость за рубежом также жители Сочи, Владивостока, Перми, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга, Балашихи и Томска.

— Указанные города — это центры России, где сконцентрировано экономическое развитие, — комментирует профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. — Там у людей есть доходы для того, чтобы покупать недвижимость за рубежом, чтобы диверсифицировать свои инвестиции.

Доля респондентов, заявивших что среди их друзей и знакомых есть намеренные в ближайший год-два приобрести недвижимость за границей, составляет в Москве 5%, в Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке и Перми — по 3%, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Балашихе и Томске — по 2%.

Таким образом, недвижимость чаще всего покупают в Болгарии. Правда, ситуация может измениться. А вот деньги на неё есть, судя по результатам исследования, у жителей крупных городов.