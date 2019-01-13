Все грани обмана. Как отличить бриллиант от синтетики

Каждый пятый бриллиант – искусственный. Об этом сегодня заявили в Минфине РФ. Эксперты по драгоценным камням рассказали Лайфу, как отличить настоящий бриллиант от синтетического.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что 20% бриллиантов, которые продаются под видом настоящих, не являются природными. Вброс синтетических алмазов на мировом рынке стал массовым и затронул даже известные ювелирные бренды.

Также Моисеев отметил, что сегодня выстраивается особая система маркировки драгоценных металлов и камней в России: изделия будут получать специальную бирку с двухмерным кодом. С его помощью можно будет проверить подлинность изделия. Но пока такой системы нет, обойти риски покупки синтетического камня очень непросто.

Бриллианты хотят все

Эксперт Геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев рассказал, что в магазине обычный покупатель с первого взгляда не сможет определить, природный камень перед ним или искусственно созданный. Эти камни являются аналогами. Причём сегодня учёные могут делать такие синтетические бриллианты, что они ничуть не уступают настоящим.

— Бриллианты — это бренд. Их, как доллары, хотят все. Нельзя сказать, что этот камень обладает какими-то особыми по сравнению с другими драгоценными камнями свойствами. Безусловно, это красивый камень, который стал символом роскоши, достатка и благосостояния. Это мода, и мы ей подчиняемся, — пояснил Юрий Шелементьев.

Блеск и сверкание камней дополняются твёрдостью этого минерала, благодаря которой бриллианты обладают износоустойчивостью и не теряют своей красоты с годами.

Как выбрать настоящий

В ХХ веке не было синтетических бриллиантов, были фианиты. И покупателя также могли легко обмануть, подсунув ему фианит вместо драгоценного камня, отличить их очень сложно. Геммологи не рекомендуют верить продавцу на слово. Нужно не стесняться и просить показать все бумаги, подтверждающие подлинность камня.

— Покупателю необходимо внимательно изучать информацию, которая указана на ярлыке изделия. Если покупаете крупный камень — спросите его сертификат, — объясняет Юрий Шелементьев.

Если одних бумаг недостаточно, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Жидков советует вооружиться ультрафиолетовой лампой. Ультрафиолетом нужно просветить камень. Если он будет светиться голубоватым светом, 99,9% — перед вами природный бриллиант. Если камень будет отливать зелёным или жёлтым — это, скорее всего, синтетический огранённый алмаз.

— Если люминесценции не будет совсем, так просто определить подлинность камня невозможно. Необходимо направить его в лабораторию, чтобы специалисты смогли ответить точно, какое происхождение у этого камня, — добавил Владимир Жидков.

Цена — не главное

Нельзя сказать, что подлинность бриллианта определяется его ценой: настоящий дороже, а синтетический дешевле. Доцент кафедры геммологии РГГРУ им. Орджоникидзе Дмитрий Петроченков отметил, что цена за природный бриллиант в один карат начинается от 500 долларов. Синтетический алмаз может стоить несколько дешевле, но не в разы.

Цена бриллианта складывается из четырёх критериев: каратность, качество, цветность и качество огранки. Синтетический камень может быть создан настолько хорошо, что его стоимость будет выше, чем стоимость природного алмаза, который хуже огранён или менее прозрачен.

По словам Дмитрия Петроченкова, синтетический камень — это не подделка. Это минерал, который имеет другое происхождение. Он обладает ровно теми же качествами, что и природный алмаз.

В природе найти образцы хороших алмазов очень сложно, поэтому были созданы синтетические материалы. Сверкают они не хуже. Но всё-таки лучше знать: подлинник у вас в украшениях или качественная копия, чтобы не переплачивать.