Вопрос жизни: детские прививки — делать или нет

Споры о необходимости и вреде вакцинации становятся активнее с каждым годом. Особенно когда речь заходит о детских прививках. Эксперты рассказали Лайфу о плюсах и минусах прививок — выбор за вами.

Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от вакцинации одной из глобальных угроз человечеству. По мнению специалистов ВОЗ, продолжение тренда сознательного отказа от прививок ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с теми эпидемиями, от которых есть вакцина.

Почему нужно прививаться?

В качестве примера ВОЗ отмечает рост случаев заболеваний корью, который во многом связан с массовым отказом от прививок.

— Посмотрите, что творится на Украине: буквально вчера от кори умер младенец, а днём раньше от этого же заболевания скончалась взрослая женщина. Все споры по поводу вреда вакцинации после этого мне кажутся абсолютно бессмысленными, — сказал Лайфу директор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

По его мнению, обсуждения о вреде прививок происходят в Интернете, это может быть на руку производителям лекарств и фармацевтам. Ведь если все люди будут прививаться, то, по словам эксперта, пропадёт целый сектор рынка, который приносит своим владельцам огромное количество денег.

Врач-педиатр Евгений Ликунов отмечает, что 80% своих пациентов он делает прививки. Но вакцинацию врач проводит только с согласия пациентов и только в том случае, если нет никаких противопоказаний для прививки.

— Список медицинских противопоказаний для вакцинации расширяется ежегодно. К ним относятся ВИЧ-инфекция, хронические заболевания, аллергии. Людям, у которых противопоказания выявлены, делать прививки запрещено, — говорит Евгений Ликунов.

Эксперт считает, что делать прививки от гепатита, туберкулеза, кори и других заболеваний нужно. Но делать это необходимо по личному графику пациента, и своему врачу пациент должен доверять, чтобы не получить просроченную вакцину или получить её, имея противопоказания.

Старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний Максим Гультяев называет вакцинацию "тренировкой иммунитета по обезвреживанию микроорганизмов или их фрагментов".

Кто против?

Споры о влиянии прививок на здоровье человека ведутся не только среди простых людей, но и внутри профессионального медицинского сообщества. Врач-педиатр, иммунолог Елена Смирнова полагает, что прививки не способствуют поддержанию и сохранению иммунитета человека, а, наоборот, вредят нашему организму.

— На детские организмы прививки могут повлиять по-разному: одни заболеют, другие смогут наладить своё здоровье за счёт сильного иммунитета, а третьи умрут. Пользы от вакцинации нет, — говорит эксперт.

По словам Елены Смирновой, аллергии, аутизм, астма и другие хронические заболевания — это следствие обязательной вакцинации населения. Такого же мнения придерживается руководитель рабочей группы по защите детей и семей при Мосгордуме Николай Мишустин.

— У меня шестеро детей, — говорит Николай. — Первых трёх я прививал по графику в известной московской больнице. Дети болели чуть ли не каждые две недели, мы с женой не понимали, что с ними происходит. И когда я собирался отвезти на прививки четвёртого ребёнка, моя старшая дочь пришла ко мне со словами "Не заставляй его страдать от этих уколов".

После этого Николай стал изучать влияние вакцинации на организм человека. И убедился во мнении: от прививок больше вреда, чем пользы. Детей прививать перестал. За семь лет без вакцин дети Мишустина не болели практически ни разу.

— Меня радует, что многие медики сейчас спокойно относятся к непривитым детям. В детском саду нас предупреждают об инфекционных периодах, если появляются дети с полиомиелитом или корью, чтобы наши малыши не могли заразиться от тех, кто переболел, — добавляет Николай Мишустин.

Ставить манту своим детям Николай также не разрешает. По его мнению, современные технологии уже могут диагностировать туберкулёз через анализ крови или анализ мочи, на такую диагностику Мишустин согласен. Его пугают случаи, когда в школе детям ставили манту и через нестерильную иглу заражали их тем же туберкулёзом.

Мама двоих детей, которая сейчас работает доулой — сопровождает беременных женщин на протяжении всего срока, — Екатерина Арефьева неоднократно задавала медикам вопрос: где в течение первых 24 часов жизни младенец может заразиться гепатитом В или туберкулёзом, если он находится в роддоме и не контактирует с внешним миром?

— Ни разу мне никто не смог ответить. А теперь представьте: ребёнок появляется на свет, для его организма, который в течение девяти месяцев жил в совершенно другой среде, это уже невероятный стресс. Но, вместо того чтобы дать ему вдохнуть нормально, в него в первые сутки жизни вкладывают какие-то чужеродные бактерии! — объясняет свою позицию Екатерина Арефьева.

По её мнению, если родители всё-таки считают нужным прививать своего малыша, то делать это можно только после первых трёх лет жизни, когда организм более-менее встал на ноги. Проходить вакцинацию, как говорит эксперт, нужно только по индивидуальному графику. И ставить все прививки, которые советуют врачи, — это опасно. Екатерина рассказывает, что ей в детстве ставили прививку от коклюша, а через несколько месяцев она им заразилась. И в прошлом году такая же ситуация случилось с одной из подопечных доулы.

— Я лично знаю нескольких мам, чьи дети пострадали от АКДС — прививки против дифтерии, столбняка и коклюша. У некоторых родителей после этой вакцины детей парализовало, у некоторых — температура 40 градусов держалась несколько дней. Потому что некоторые детские организмы отторгают то, что в них вводят, — говорит Екатерина Арефьева.

"Необязательные"прививки нужны в индивидуальном порядке

Кроме прививок, которые делают по графику с момента рождения человека, ежегодно проводится вакцинация против гриппа. Все эксперты утверждают, что массовая вакцинация в школах — это не совсем верное решение.

По мнению Евгения Ликунова, в школах не всегда обращают внимание на хронические заболевания учащегося. В этих случаях организм ребёнка может не просто не принять вакцину, а получить осложнения хронического диагноза.

— Прививка, поставленная ребёнку, который уже болеет, даже просто простудным заболеванием, может навредить его иммунитету очень серьёзно. Ведь тогда организму придётся бороться не только с вирусом, который уже есть, но ещё и с бактериями, которые ему поставили, — добавляет Максим Гультяев.

Виталий Зверев считает, что прививаться от гриппа каждый год необходимо, ведь прививка — это не гарантия того, что вы не заболеете, это гарантия того, что у вас не будет осложнений. Эксперт также говорит, что по итогам 2018 года были случаи летального исхода во время эпидемии гриппа, но среди умерших не было ни одного привитого человека.

— Эти данные говорят как раз о том, что вакцина спасает от осложнений. И болезнь будет протекать для человека легче, — добавляет Виталий Зверев.

Хорошей альтернативой прививкам от гриппа, по словам Екатерины Арефьевой, являются витамины, прогулки на свежем воздухе и правильный образ жизни. Благодаря этому можно укрепить свой иммунитет, тогда эпидемия обойдёт стороной.

По мнению экспертов, каждый человек сам выбирает, прививаться ему или нет. Главное — знать всё о своём здоровье и регулярно обследоваться у компетентных специалистов.