День студента в Москве: куда пойти?
Фото: © Официальный сайт Мэра Москвы
Для умников
Участникам викторины нужно будет ответить на 36 вопросов о традициях студенчества и истории праздника. На размышления по каждому вопросу будет минута. Организаторы обещают хорошие призы победителям. Зарегистрироваться на мероприятие можно .
Если одной викторины мало, то можно отправиться в большой квест по Москве. Организаторы предлагают участникам один из 30 маршрутов по историческим местам столицы. В контрольных точках игроков ждут головоломки и практические задания от "спецагентов" квеста. Участвовать можно командой — до пяти человек. Награждать лучших будут на сцене во время празднования Дня студента на ВДНХ. Победители получат полёт на вертолёте над Москвой. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.
При предъявлении студенческого билета можно погулять в День студента по Московской городской думе (Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1), издательству "Просвещение" (улица Краснопролетарская, дом 16, строение 3, подъезд 8) или офису Mail.Ru Group (бизнес-центр "Скайлайт", Ленинградский проспект, дом 39, строение 79). Сотрудники организаций с 10:00 до 14:00 готовы к общению и планируют поделиться с учащимися секретами своей работы.
Межвузовский студенческий интеллектуальный турнир "IQ-гонка" состоится в ресурсном центре НКО (4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1). Начнётся мероприятие в 14:00.
Для будущих бизнесменов
Во дворце спорта "Мегаспорт" (Ходынский бульвар, 3) пройдёт Первый молодёжный бизнес-форум России. Он создан для тех студентов, которые планируют открыть своё дело после учёбы. Известные предприниматели и бизнес-коучи — Пётр Осипов, Михаил Дашкиев, Аяз Шабутдинов и многие другие — проведут лекции и семинары по развитию своего дела.
В конце дня для будущих предпринимателей выступят 25/17, Тима Белорусских, The Hatters и другие популярные музыканты. Чтобы оказаться на форуме, не нужно тратить стипендию. Регистрация открыта .
В Городском центре профессионального и карьерного развития (улица Таганская, 40–42) в 18:00 начнутся дебаты, где все желающие под руководством бизнес-тренера смогут обсудить неформальное образование и карьерные перспективы в России и за границей.
Параллельно в этом же месте пройдёт воркшоп "Просто о сложном". Слушателей научат читать мысли собеседника, им расскажут о нейроинтерфейсе и современных исследованиях мозга. А в 19:00 ТВ-ведущие Максим Мовчан и Татьяна Сальникова прочитают лекцию о профессии журналиста и дадут мастер-класс по технике речи. Вход в Городской центр профессионального и карьерного развития бесплатный при предъявлении студенческого.
Для весёлых и активных
У тех, кто хочет рассмешить публику в жанре стендап, появилась отличная возможность. В Ресурсном центре НКО в 19:00 пройдёт "Московский студенческий стендап". Подать заявку на участие можно в соцсети "ВКонтакте". Там же можно выиграть бесплатные пригласительные на эту вечеринку.
Услышать настоящих фрешменов русского рэпа получится в лектории Музея Москвы на Зубовском бульваре, 2. В 18:00 там стартует . 15 участников от 14 до 30 лет будут биться за звание лучшего рэпера студенческой Москвы. Музыкантов оценит звёздное жюри из "новой школы" рэпа: Miidas, Егор Сесарев, Alexandra Abrameytseva, Tabunatabu. Площадка рассчитана на 500 зрителей. Попасть на баттл можно после регистрации .
Посоревноваться в компьютерных играх можно будет с 13:00 в Доме культуры ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 84). После любой желающий может сразиться в UFC и FIFA 2019. Победители международных чемпионатов по этим играм Максим Гутник и Антон Бальцев проведут показательные поединки и пообщаются со всеми участниками мероприятия.
Активно отметить День студента можно на двух крупных горнолыжных склонах Москвы. В "Ново-Переделкино" (Проектируемый проезд № 635, дом 9, строение 1) и "Куркино" (Куркинское шоссе, владение 25а, долина реки Сходни) со своими сноубордами, лыжами и студенческими билетами катание бесплатно (только в Татьянин день).
Покататься на коньках можно будет с 50-процентной скидкой в парке Горького и абсолютно бесплатно в 14 других парках Москвы. Кстати, за прокат коньков студентам также не придётся платить.
- каток парка Горького (улица Крымский Вал, дом 9);
- каток в парке "Зарядье" (улица Варварка, домовладение 6);
- каток в Таганском парке (улица Таганская, дома 40–42);
- каток "Лаборатория льда" в усадьбе Воронцово (Воронцовский парк, дом 1, справа от башен парадного въезда);
- каток в Бабушкинском парке (улица Менжинского, дом 6, строение 3);
- каток в саду имени Баумана (улица Старая Басманная, дом 15а, строение 4);
- каток в парке "Фили" (улица Новозаводская, дом 18);
- каток в парке Победы (улица Братьев Фонченко, дом 7);
- каток "Серебряный лёд" в Измайловском парке (аллея Большого Круга, дом 7);
- каток в парке "Красная Пресня" (улица Мантулинская, владение 5);
- каток в Лианозовском парке (улица Угличская, дом 13);
- каток в парке "Северное Тушино" (улица Свободы, дом 56);
- каток в Перовском парке (улица Лазо, дом 7);
- каток в саду "Эрмитаж" (улица Каретный Ряд, дом 3);
- каток в парке "Сокольники" (5-й Лучевой просек, дом 3, строение 1).
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