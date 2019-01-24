День студента в Москве: куда пойти?

В Татьянин день — 25 января — на 30 площадках Москвы пройдут мероприятия для студентов. Лайф составил маршруты для будущих бизнесменов, интеллектуалов и спортсменов. Кстати, локации можно смешивать.

Для умников

Участникам викторины нужно будет ответить на 36 вопросов о традициях студенчества и истории праздника. На размышления по каждому вопросу будет минута. Организаторы обещают хорошие призы победителям. Зарегистрироваться на мероприятие можно через систему TimePad .

Если одной викторины мало, то можно отправиться в большой квест по Москве. Организаторы предлагают участникам один из 30 маршрутов по историческим местам столицы. В контрольных точках игроков ждут головоломки и практические задания от "спецагентов" квеста. Участвовать можно командой — до пяти человек. Награждать лучших будут на сцене во время празднования Дня студента на ВДНХ. Победители получат полёт на вертолёте над Москвой. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться здесь .

При предъявлении студенческого билета можно погулять в День студента по Московской городской думе (Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1), издательству "Просвещение" (улица Краснопролетарская, дом 16, строение 3, подъезд 8) или офису Mail.Ru Group (бизнес-центр "Скайлайт", Ленинградский проспект, дом 39, строение 79). Сотрудники организаций с 10:00 до 14:00 готовы к общению и планируют поделиться с учащимися секретами своей работы.

Межвузовский студенческий интеллектуальный турнир "IQ-гонка" состоится в ресурсном центре НКО (4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1). Начнётся мероприятие в 14:00.

Для будущих бизнесменов

Во дворце спорта "Мегаспорт" (Ходынский бульвар, 3) пройдёт Первый молодёжный бизнес-форум России. Он создан для тех студентов, которые планируют открыть своё дело после учёбы. Известные предприниматели и бизнес-коучи — Пётр Осипов, Михаил Дашкиев, Аяз Шабутдинов и многие другие — проведут лекции и семинары по развитию своего дела.

В конце дня для будущих предпринимателей выступят 25/17, Тима Белорусских, The Hatters и другие популярные музыканты. Чтобы оказаться на форуме, не нужно тратить стипендию. Регистрация открыта на официальном сайте форума .

В Городском центре профессионального и карьерного развития (улица Таганская, 40–42) в 18:00 начнутся дебаты, где все желающие под руководством бизнес-тренера смогут обсудить неформальное образование и карьерные перспективы в России и за границей.

Параллельно в этом же месте пройдёт воркшоп "Просто о сложном". Слушателей научат читать мысли собеседника, им расскажут о нейроинтерфейсе и современных исследованиях мозга. А в 19:00 ТВ-ведущие Максим Мовчан и Татьяна Сальникова прочитают лекцию о профессии журналиста и дадут мастер-класс по технике речи. Вход в Городской центр профессионального и карьерного развития бесплатный при предъявлении студенческого.

Для весёлых и активных

У тех, кто хочет рассмешить публику в жанре стендап, появилась отличная возможность. В Ресурсном центре НКО в 19:00 пройдёт "Московский студенческий стендап". Подать заявку на участие можно в группе "Молодёжь Москвы" в соцсети "ВКонтакте". Там же можно выиграть бесплатные пригласительные на эту вечеринку.

Услышать настоящих фрешменов русского рэпа получится в лектории Музея Москвы на Зубовском бульваре, 2. В 18:00 там стартует рэп-баттл Drop the mic . 15 участников от 14 до 30 лет будут биться за звание лучшего рэпера студенческой Москвы. Музыкантов оценит звёздное жюри из "новой школы" рэпа: Miidas, Егор Сесарев, Alexandra Abrameytseva, Tabunatabu. Площадка рассчитана на 500 зрителей. Попасть на баттл можно после регистрации в группе "Молодёжь Москвы" .

Посоревноваться в компьютерных играх можно будет с 13:00 в Доме культуры ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 84). После бесплатной онлайн-регистрации любой желающий может сразиться в UFC и FIFA 2019. Победители международных чемпионатов по этим играм Максим Гутник и Антон Бальцев проведут показательные поединки и пообщаются со всеми участниками мероприятия.

Активно отметить День студента можно на двух крупных горнолыжных склонах Москвы. В "Ново-Переделкино" (Проектируемый проезд № 635, дом 9, строение 1) и "Куркино" (Куркинское шоссе, владение 25а, долина реки Сходни) со своими сноубордами, лыжами и студенческими билетами катание бесплатно (только в Татьянин день).

Покататься на коньках можно будет с 50-процентной скидкой в парке Горького и абсолютно бесплатно в 14 других парках Москвы. Кстати, за прокат коньков студентам также не придётся платить.