Татьянин день — наше время. Чем отличается цифровое студенчество от остальных?

Лайф разобрался, как технологии изменили современных студентов. Стали ли они быстрее, умнее и счастливее?

Они ходят не в библиотеку, а в медиатеку, не носят с собой ни учебники, ни даже ноутбук, учат макроэкономику в путешествиях по стране и миру, читают романы при жизни авторов и встречаются с ними, чтобы лично задать вопросы, мало пишут от руки, много смотрят видео онлайн, не любят звонить. После пар идут на работу или наоборот.

Утро студента сегодня начинается раньше, чем у иных офисных сотрудников, график такой же плотный, ведь есть ещё и спорт, самообразование, выставки и вечеринки. Готовя этот материал, мы пообщались с несколькими десятками студентов. Первое, что их объединяет и бросается в глаза, — добротный навык письма. Второе — голосовые сообщения как способ коммуникации. Большинство ответили сразу, другие тянули, переносили и больше не вышли на связь. Вскоре нашу гипотезу подтвердят специалисты по талантам: вчерашним выпускникам или интересно, или нет. В первом случае они загораются и выдают фантастические результаты, во втором ни во что не ввязываются.

Ещё дети или уже взрослые?

Студенты 2010-х одинаково любят учёбу и внеучебную деятельность. Более того, убеждены, что навыков должно быть много, что одной профессии недостаточно, и планируют учиться всю жизнь.

Почти все современные студенты подрабатывают, стажируются или уже работают. Мотивы одинаковы: желание быть самостоятельными, снимать жильё, иметь собственный доход, помогать родителям, путешествовать, иметь опыт работы к выпуску из вуза.

Катерина Савенок, Финансовый университет при Правительстве РФ (2012–2016), экономическая социология:

— С детства учёба для меня — это и удовольствие, и крутой навык, я просто не умею плохо учиться (подтверждения — золотая медаль и красный диплом). Поначалу в университете было боязно, вдруг не справлюсь, но все точки над i расставила первая сессия, после неё я красовалась на первой строчке рейтинга факультета по успеваемости и получила всеобщее признание. Потом понеслось: студенческий совет факультета, культмассовый и информационный комитеты, бесчисленные проекты и выступления на международных научных форумах, публикации в журналах и книгах и много всего другого. Так я научилась работать с людьми и организовывать массовые мероприятия.

Как таковой библиотеки у нас не было. Я училась в университете сравнительно недавно, уже в это время её сменила медиатека. То есть учебники нам, конечно, выдавали каждый семестр, но в основном всех интересовали стоящие там компьютеры.

Мой день выглядел так: утром я бежала на учебу (которую пропустила всего три раза за четыре года обучения), а вечером на собрания комитетов. Попутно с этим работала то в будни, то в выходные и успевала отрываться. В тот момент я не думала, что это было тяжело, но сейчас даже не представляю, как это всё умещалось в мои сутки и мою голову.

Мне почти 24 года, а моему рабочему стажу — минимум десять. Решение о том, что мне нужна работа, я приняла задолго до окончания университета и даже задолго до окончания школы. Родители воспитывали меня как деятеля и поддерживали все мои начинания, за что я им благодарна. Я никогда не мечтала стать социологом, не воспринимала эту науку всерьёз. Но по воле ЕГЭ поступила именно на это направление в Финуниверситет и аппетит пришёл во время еды. Сейчас я работаю и подумываю освоить ещё одну профессию. Хочу стать иллюстратором.

Чувствую ли я себя счастливой? Сложный вопрос. Наверное, сейчас нет. Но не потому, что я училась не там или не там работаю. Скорее, потому что я бегаю наперегонки с самой собой и как будто отстаю. Но стараюсь притормозить и поймать гармонию, учусь быть счастливой. А учёба — мой главный скилл.

Диджитализация

Единогласно, Интернет — главный источник информации. Большинство лекций проходит в режиме презентации: преподаватель листает слайды и дает комментарии. На первых курсах ещё требуется вести конспект от руки, позже уже разрешают печатать на ноутбуке. Студенты этим пользуются: делиться и воспринимать печатный текст легче и удобнее, чем рукописный. А современное высшее образование предлагает больше практики, поэтому востребована максимально свежая, живая информация: законопроекты, стандарты, последние публикации по теме. Всё это ищут и находят в сети.

Алёна Калинченко, МАИ (2008–2013), институт иностранных языков и переводоведения.

— Наш факультет был совсем небольшим, а группы и вовсе по десять студентов. Я даже ни разу не побывала в стандартных огромных лекториях. В библиотеке бывала лишь однажды. Обычно мы сами покупали учебники, либо преподаватели присылали все задания по электронной почте, а для занятий могли отсканировать нам массу дополнительного материала. Это здорово экономило наши средства и место в сумке.

Первая работа случилась на первом курсе. Она не была острой необходимостью, просто хотелось самостоятельности и побольше своих карманных денег в Москве (я из небольшого города). Я даже не пыталась устроиться по специальности первые два-три года, меня устраивали подработки. Волей случая я попала в офис крупной юридической компании в отдел маркетинга, и с тех пор маркетинг — моя профессия.

Я закончила учёбу с красным дипломом и нисколько не жалею о пяти годах на профессию, по которой я ни дня не проработала. Языковые навыки пригодились и в маркетинге, и в общении, и в работе. Я могу назвать себя счастливым и удачливым студентом на все сто процентов. Мне повезло и с одногруппниками, и с преподавателями, и с ректором. Знаю, что на тот момент мы были в Москве, возможно, не самые инновационные в плане методик обучения, но каждый преподаватель был по-своему реформатором, к нам прислушивались. Это было мое самое драйвовое, весёлое и душевное время.

Встреча поколений

Дамир Халилов, владелец агентства GreenPR, Санкт-Петербургский торгово-экономический, учет и аудит (2000-2006)

— На моем потоке было сто девушек и три парня. Мне нравилось учиться на заочном, нравились сессии два раза в год. Девушки нам очень помогали во всём. Я проводил много времени в библиотеке, хоть и был троечником, зато уже работал, делал сайты, занимался поисковой оптимизацией.

Образование повлияло на меня не буквально, а всё же больше в части понимания и организации комьюнити, навыков коммуникации. Жалею и завидую сегодняшним студентам: когда я учился, не было чатов, форумов. Вообще, Интернет почти никак не использовался в учёбе. Горжусь, что сам написал свою дипломную, хоть бухучёт и аудит мне и не очень близки, но в жизни пригодились: как говорится, троечники добиваются успехов. У меня свой бизнес, и я на одном языке общаюсь с финансистами. Свои студенческие годы вспоминаю с удовольствием, как чудесное, счастливое время.

Сейчас, будучи руководителем, я в меньшей степени смотрю на образование и с подозрением отношусь к людям, для которых собственно вуз — главный козырь. Важнее не где и чему учили, а что ты в итоге умеешь.

Высокие скорости — короткие циклы

Специалисты по кадрам, хантеры и менеджеры по талантам видят главное отличие выпускников последнего десятилетия в том, что они хороши в краткосрочных проектах, а также в генерации идей, стратегий и инновациях. Цикл их интереса и, соответственно, максимальной эффективности — от полугода до года, потом они перегорают и начинают скучать. У них живой и гибкий ум, их главная мотивация и наркотик — новые знания. Им нравится менять проекты и даже сферу деятельности. Вот почему среди вчерашних студентов столько стартаперов и фрилансеров.

Выпускники нулевых стабильнее, они склонны к долгосрочным проектам, спокойно относятся к деловой рутине, более собраны и дисциплинированы. Такой сотрудник, работая над типичными задачами в течение года, стремится к оптимизации и автоматизации, вчерашний выпускник — к новым, другим задачам. Это связано, в частности, с характером современного образования: оно предусматривает все больше практики. Раньше нам давали фундаментальное знание, базу, сегодня учат искать ответы на вопросы, фантазировать, прогнозировать, улавливать тренды.

Ксения Левыкина, специалист по кадрам mos.ru

— Если сравнить вчерашних студентов (условно, поколение Z) и зрелых, опытных сотрудников старше тридцати (X и Y) за вычетом обычной разницы поколений, я бы отметила разные каналы коммуникаций. У первых это соцсети и мессенджеры, у вторых всё же больше почта. Молодые уже твёрдо уверены, что работа должна нравиться, а "иксы" до сих пор согласны что-то потерпеть.

Талантливые и юные бескомпромиссны и требуют менять условия под себя, с ними сложно и игра редко стоит таких свеч. Говоря о моём опыте, во-первых, это не командные игроки, во-вторых, они могут быть круты на словах, у них живой ум, но говорить — не значит делать.

В процессе работы с поколением Z лучше всего работает знакомая им геймификация и слабо чёткие KPI (ключевые показатели эффективности). Со старшим поколением наоборот: понятные условия — понятные суммы. Девять из десяти вчерашних студентов считают себя интровертами и довольно ранимы. Ну а тридцатилетние, как мы знаем, получили закалку в совещаниях и переговорах.

Кажется, вчерашние и сегодняшние студенты живут в лучшее из времён — время возможностей и инноваций. Они всё успевают, потребляют знания с фантастической скоростью и так же быстро к ним охладевают. Сами технологии дают им возможность достучаться, связаться с кем угодно, работать где и кем угодно, но они же и отдаляют их друг от друга: звонок телефона — это стресс, легче написать.

Вопрос о счастье оказался самым сложным для всех наших интервьюируемых. Они ищут и пытаются понять, что это, только учатся быть счастливыми. Но учиться, как мы поняли, это новый чёрный. Мы очень желаем, чтобы каждый "студент 2.0" добился в этом успеха.