Генеральная уборка России. Чем полезен федеральный мусорный оператор?

Первый зампредседателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артём Кирьянов — о начале создания новой бытовой культуры в стране.

Фраза "чисто там, где не мусорят, а не там, где убирают" справедлива не только для родного подъезда или двора, но и для целой страны. Как показали общественные проверки, проводимые в последние годы, огромное количество мусора так и не добирается до полигона — своеобразного "мусорного ведра", в которое положено выбрасывать отходы ежедневной деятельности человека. Возникают стихийные свалки, мусорные отвалы в лесах, мусоровозы сворачивают в ближайший карьер за городом. Да и официальные полигоны по большей части переполнены и давно не справляются со своими функциями.

Основные причины такого бедственного положения — технологическая отсталость отрасли переработки бытовых отходов и отсутствие контроля со стороны местной власти, подкрепленное жаждой наживы тех "мусорщиков", которые этой местной властью и были допущены к осваиванию тарифов на вывоз твёрдых бытовых отходов.

Экологические проблемы сегодня стоят крайне остро. На утилизацию в 2018 году отправлялось только 7% общего объёма твёрдых коммунальных отходов, а остальное оставалось на свалках и мусорных полигонах. По данным Росприроднадзора, к началу 2018 года в России было накоплено почти 43 миллиарда тонн промышленных и бытовых отходов, при этом в 2017 году образовалось на 14 процентов мусора больше, чем в 2016-м.

Многолетнее обсуждение того, как должен быть налажен процесс обращения с отходами, что надо сделать для модернизации отрасли, в 2019 году наконец обрело силу закона, выстроившего прозрачную систему сбора и переработки мусора, а также механизмов государственного контроля этого процесса.

Попытаемся разобраться, что главное в этой реформе. Прежде всего уходят в прошлое коррупционные местечковые отношения, за многие годы сделавшие уборку мусора одной из самых криминальных отраслей экономики. На смену "близким друзьям мэра" приходят региональные операторы, которые выбираются на конкурсной основе в каждом субъекте Российской Федерации. Региональный оператор — это, как правило, системная корпорация федерального уровня, имеющая серьёзные собственные средства для модернизации отрасли. Для такой компании совершенно неприемлемы коррупционно-криминальные отношения как модель бизнеса.

В дополнение к новой системе, поднимающей уровень решения проблем с местного на региональный, созданы и орган контроля, и координации для всей страны — публично-правовая компания "Российский экологический оператор". С его помощью государство — гарант реформы будет добиваться использования новейших технологий, строительства современных мусоросжигающих и мусоросортировочных заводов.

Сегодня мусор — это прежде всего убытки без отдачи, в переработку из "средних на человека" пятисот килограммов мусора в год идёт не более 20 килограммов. Эту ситуацию необходимо менять, приводя в соответствие с показателями экологически развитых стран, где нормальным считается полезная переработка 20−30 процентов отходов. Вместо сегодняшней убогости горящих свалок к 2024 году государство планирует построить 200 мусороперерабатывающих заводов, вводить в эксплуатацию порядка 40 предприятий по сортировке мусора в год.

Безусловно, всё это изменит жизнь каждого человека в России. С начала года, для того чтобы плата за вывоз и утилизацию мусора, тарифообразование были прозрачны и понятны, появляется выделенная строка в платёжках за коммунальные услуги — за вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов).

Даже само название платежа изменилось — отходы стали коммунальными, а не бытовыми, а значит, появляются дополнительные механизмы защиты прав плательщика при неисполнении оператором своих функций. В среднем оплата за мусор составит 2−3% в общей сумме ЖКУ, что сопоставимо с платой за домофон или общедомовую антенну. В ряде регионов власти вводят систему субсидий на этот вид услуг. В большинстве регионов начисления за ТКО будут проводиться исходя из количества проживающих, а не по квадратным метрам, как раньше.

Население не будет оплачивать всю "мусорную" реформу. Часть расходов на её реализацию покроет государство — крупные инфраструктурные объекты будут построены, в том числе за счёт федерального и регионального бюджетов.

Особое внимание и государством, и органами общественного контроля уделяется корректности и обоснованности тарифов, целевому использованию собранных средств — за этим будет следить Федеральная антимонопольная служба, Единый федеральный оператор, органы прокуратуры, общественные палаты всех уровней, ОНФ и инициативные объединения граждан.

Сегодня с учётом цифровизации жизни каждый человек имеет не только право, но и возможности проверить, насколько цифры в платёжках за ЖКУ соответствуют постановлению правительства, при несогласии с ними надзорные органы оперативно проведут проверку.

Государство серьёзно настроено на изменения, на ликвидацию бардака и внедрение новых технологий, но начинать нужно с себя. Раздельный сбор мусора, создание новой бытовой культуры — процесс, который касается каждого из нас.