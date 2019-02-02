Задел на будущее. Как студенту без опыта найти работу?

Эксперты рассказали Лайфу, какие молодые специалисты сегодня востребованы в России.

По данным ВЦИОМа, 55% опрошенных россиян считают трудным поиск работы после вуза, а 20% считают трудоустройство по специальности невозможным. При этом 62% опрошенных говорят, что хорошее образование и желание стать профессионалом очень важны в жизни человека.

Профессор РАНХиГС Любовь Храпылина отметила, что сегодняшним работодателям нужны квалифицированные специалисты с опытом работы. Поэтому студенты должны заботиться о своей карьере уже во время учебы в вузе.

— Учащимся нужно активно искать работу до того, как они сдадут госэксзамены и получат свои замечательные дипломы, потому что далеко не каждый работодатель мечтает о том, чтобы взять молодого специалиста и его всему научить, — добавила Любовь Храпылина.

Где искать?

Эксперты считают, что службы занятости у современных студентов не в чести, а зря. Это дополнительный канал информации — учащийся сможет оценить условия на рынке труда, узнает про вакансии и перспективы в той специальности, которую получает.

— Необходимо "играть" на сайтах поиска работы, — подчеркнула Любовь Храпылина. — Отправлять своё резюме, узнавать требования работодателей, ходить на собеседования и личные встречи, оценивать реакцию HR-специалистов во время общения.

Кроме того, почти в каждом вузе существует "ярмарка вакансий". Потенциальные работодатели регулярно проводят встречи со студентами и предлагают возможности трудоустройства.

В большинстве институтов и между вузами проводятся кейс-чемпионаты: соревнования по решению реальных бизнес-задач и ситуаций в разных компаниях. На этих чемпионатах, как отмечает генеральный директор компании Changellenge Андрей Алясов, студенты без опыта работы могут получать практический опыт с первого курса.

— Современные студенты часто упускают отличную возможность трудоустройства через производственную практику, на которую их отправляют вузы, — добавила Любовь Храпылина.

Большинство студентов воспринимают практику как отдых от учебной программы. Но на самом деле практика — это конкурентная среда, где, по мнению профессора, нужно стараться заявить о себе, продемонстрировать свои способности. И если студенту интересно работать в той организации, где он проходит практику, работодатель должен об этом знать. А студенту нужно показывать своё желание продолжить работу в этой компании.

Как искать?

Студентам нужно с первого курса института следить за вакансиями в той сфере, где они хотят работать. И раз в полгода-год пробовать писать резюме. На сайтах с вакансиями есть резюме соискателей на те должности, которые могут быть интересны студенту. HR-специалист Александр Сивогривов считает, что всем работникам важно смотреть, что пишут специалисты, на что обращают внимание, какие компетенции указывают.

— Резюме нужно не только работодателю. С помощью резюме человек может посмотреть на себя со стороны и понять, как позиционировать себя на рынке труда. А что у вас есть такого, что вы можете предложить работодателю? Это такая форма самокорректировки, — объясняет Александр Сивогривов.

Студенты должны понимать, что, скорее всего, их первое место работы не станет трудоустройством на всю жизнь. Осознание того, что данная работа — один из этапов твоей жизни, помогает более спокойно относиться к выбору вакансий и ответам работодателей: берут или не берут.

Нужно применять все существующие способы поиска работы. И делать это надо не с целью заработать денег, а для того, чтобы набраться опыта и стать востребованным специалистом в своей сфере, отмечают эксперты. Именно опыт работы и наличие высокой квалификации впоследствии принесёт хороший доход.

Современным студентам, как считает Андрей Алясов, необходимо хвататься за любую возможность получить практический опыт работы. Можно попробовать свои силы в разных компаниях. И уже после первого или второго места работы обращать внимание на то, сколько денег предлагает работодатель за тот опыт, который есть у человека.

— Минимум полгода-год человеку необходимо, чтобы получить первоначальный опыт работы. Для реально хорошего опыта нужно три года, — отметил Андрей Алясов.

По мнению HR-специалистов, первое место работы накладывает отпечаток на дальнейшую судьбу человека. Поэтому эксперты советуют первое трудоустройство получить в крупной системной компании, пусть за меньшие деньги. Это поможет начинающему сотруднику освоить работу, не связанную с личными отношениями между коллегами, справляться с высокой конкуренцией и выполнять задачи как единолично, так и в команде.

— Первая работа — та же самая учеба, но все уроки ты осваиваешь на практике, — добавил Александр Сивогривов.

Кто нужен на рынке труда?

Самыми востребованными сегодня являются IT-специалисты. На втором месте — аналитики рынка. На третьем — маркетологи. Многие работодатели, по словам Андрея Алясова, сейчас нуждаются в хороших менеджерах по продажам.

Что касается личностных характеристик, по мнению Александра Сивогривова, современные работодатели ищут людей, готовых работать в проектном формате. Современные коммуникации и технологии стали очень быстрыми. Поэтому те люди, которые могут работать быстро и эффективно, могут быть востребованы в любой компании и на любой должности.

— Человек, не работавший хотя бы год, приобретает серьёзный психологический слом. Он начинает придумывать любые способы, чтобы не работать и дальше, а это снижает его шансы на достойное трудоустройство, — добавил профессор.

Если обстоятельства складываются так, что найти работу по специальности не получается, Любовь Храпылина рекомендует не ждать подарков судьбы и, тем более, не садиться на родительскую шею. Необходимо найти работу, близкую к своему профилю, чтобы накапливать опыт и получать деньги.