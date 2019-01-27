Украина вымирает. В чём причина демографической катастрофы?

Украинское население вымирает рекордными темпами. Сейчас, по подсчётам экспертов, его численность составляет 32 млн человек, а не 40, как заявляют власти. Оставшихся государство хочет добить реформой медицины. За 11 месяцев 2018 года население Украины сократилось на 208 тысяч человек — таковы официальные сведения, представленные Госстатом. Постсоветская страна постепенно входит в демографическое пике, предопределённое спадом рождаемости на рубеже 1990-х и 2000-х. Пик кризиса ожидается в 2020-х. Тем временем украинская молодёжь, которая могла бы переломить ситуацию, массово уезжает из страны.

Опустошение Украины — уже 32 млн человек

Ключевой вопрос местной демографии — какова реальная численность населения Украины. Согласно данным Госстата, под жовто-блокитным флагом остаётся 42 миллиона человек, однако в эту цифру включают жителей неконтролируемых Киевом территорий и многочисленных уехавших. Настоящие данные заметно ниже. "Возможно, 32–34 миллиона", — рассказал в интервью Лайфу киевский политолог Андрей Золотарев. По его мнению, проведение общенациональной переписи в стране уже много лет откладывают, чтобы её результаты не оказались "шокирующими для украинского общества и полностью неприемлемыми для власти".

Последний раз Украина подсчитывала своё население до эпохи потрясений — в 2001 году. Тогда страна не знала массового отъезда своих граждан за рубеж, а государство пробовало остановить демографический спад социальными выплатами. Оставался и советский задел: продолжался рост населения, обозначившийся в 1980-е. В 1993 году Украина даже установила демографический рекорд — в стране проживало 52,2 миллиона человек. По ТВ крутили ролик "Нас 50 миллионов". Однако позитивная тенденция обернулась вспять, и о красивой цифре быстро забыли.

Экономический рост в России 2000-х, укрепление связей с Евросоюзом приучили украинцев к тому, что легче и больше всего заработать можно не у себя дома, а за рубежом. Наступила эпоха гастарбайтерства. Отток населения на временные заработки обернулся пожизненной эмиграцией для многих уехавших. Войдя во вкус, жители Украины стали просить, чтобы перед ними открылись не только российские границы, но и двери большого "европейского дома". Когда соглашение о безвизе с ЕС было подписано, украинскую миграционную трубу прорвало.

По мнению большинства экспертов, сегодня лучшую долю за границей ищут не меньше 5 миллионов украинцев, а по сведениям бывшего премьера Николая Азарова — 8 миллионов. По утверждению Министерства социальной политики — 7–9 миллионов. Как заявляет глава ведомства Андрей Рева, постоянно за рубежом находится 3 миллиона человек, тогда как остальные уезжают из страны и возвращаются. Однако, по словам собеседников Лайфа на Украине, в 2018 году обозначилась новая тенденция: трудовые мигранты приезжают на родину наскоком, чтобы вывезти из неё свои семьи, а затем покидают отчий дом навсегда.

Уезжают врачи, строители, рабочие

Массовый отъезд за рубеж — проблема прежде всего для украинской глубинки. Жители провинции стремятся в областные центры, обескровливая свою малую родину. "Я своими глазами видел начало этого процесса в 2000-е на юго-востоке Украины, — рассказал в интервью Лайфу политолог Ростислав Ищенко. — Небольшие шахтёрские города с пустыми домами. Но сегодня ситуация, конечно, хуже. Тенденция распространилась на всю страну".

После введения безвизового сообщения с Евросоюзом на украинскую провинцию обрушился настоящий кадровый голод. Первыми уезжали лёгкие на подъём строители, а за ними потянулась вся без исключения квалифицированная рабочая сила. Сегодня в глубинке трудно найти сварщика. Не хватает механизаторов и комбайнёров. В поликлиниках недосчитались врачей. Украинские предприниматели сетуют, что на всех уровнях у них сманивают рабочую силу, главным образом, предприятия из Польши, конкурировать на равных с которыми невозможно. У местного бизнеса не хватает для этого денег, а у уезжающих — веры в будущее Украины.

"В Луцкой или Ровенской области найти хороших специалистов технического профиля становится нереально, и отток людей требуется кем-то заместить. Экономика не терпит пустоты. Девелоперы, к примеру, призывают использовать труд среднеазиатских мигрантов, если те согласятся приезжать на Украину", — рассказал о многообещающей тенденции Золотарев. Однако сам он не уверен, что в Киеве пойдут этим путём: накладно и сопряжено с политическими рисками.

Другие эксперты, опрошенные Лайфом, тоже пессимистически смотрят на перспективу завоза иностранной рабочей силы, чтобы заменить тех, кто уехал. "Президент Порошенко слишком зависит от националистически настроенных избирателей, те не простят появления таджиков и узбеков, которых откровенно считают недочеловеками", — поделился своим мнением украинский диссидент Дмитрий Скворцов.

Кровоточащий восток Украины

В общеукраинской демографической катастрофе особое место отведено жителям юго-востока страны, где большинство не мыслит себя вне русской культуры и языка. Согласно данным Госстата, в регионе, некогда кормившем Украину, демографический упадок даёт знать о себе сильнее, чем в остальной части страны. Населению приграничных западных областей оказалось легче адаптироваться к рыночным переменам благодаря доходам от туризма и возможности контрабанды из стран ЕС. Восток же целиком полагался на свою промышленность, а не на импорт — и проиграл. Предприятия Донбасса, слишком тесно связанные с Россией, попали под удар по мере ухудшения отношений между Москвой и Киевом.

Постепенный отток русского и русскоязычного населения на юго-востоке начался одновременно с провозглашением независимости Украины. К 1991 году в Донецкой области насчитывалось на 800 тысяч жителей больше, чем в столичном регионе, включая сам Киев. К 2014 году соотношение изменилось: на 200 тысяч больше в главном мегаполисе и его окрестностях, чем на берегах Дона. На этом фоне баланс между востоком и западом Украины чувствительно менялся. В 90-е в Луганской области проживало на 115 тысяч человек больше, чем во Львовской. К 2014 году львовян стало больше, чем луганцев, на 300 тысяч.

Постепенному оскудению Донбасса способствовали как экономические, так и морально-психологические факторы. Жители юго-востока всё меньше чувствовали себя своими в стране, где набирал силу местный национализм. Многие перебирались в Россию и перевозили с собой семьи.

Добавляла масла в огонь и невразумительная политика Киева. "Решение переводить заводы Донбасса на международные стандарты было очень спорным, тем самым программировался затяжной, как минимум 10-летний спад ", — рассказал в интервью Лайфу Скворцов о шаге, предпринятом ещё во время правления Януковича. После 2014 года ситуация усугубилась. На берега Дона пришла война, а Киев, руководствуясь политическими соображениям в ущерб экономическим интересам, свёл на нет сотрудничество с Россией.

Сегодня демографические перспективы русского юго-востока особенно безрадостны. Из контролируемой Украиной прифронтовой полосы продолжают уезжать люди, пополняя население Киева, фактическая численность жителей которого вместе с приезжими достигает уже 5 миллионов человек. Назад эти люди не собираются. Перспективы мирного урегулирования не просматриваются и, как следствие, демографического восстановления — тоже.

Излечи себя сам

Драматическая ситуация с вымиранием, сложившаяся на Украине, никогда не приобрела бы нынешних катастрофических очертаний, если бы не упадок медицины. Киев видит выход из положения в реформе здравоохранительных учреждений. "Украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня. И это должно быть основой и целью наших преобразований", — заявляет премьер-министр страны Владимир Гройсман. Однако у перемен в стране не меньше противников, чем сторонников. Киев подозревают в намерении подорвать советскую систему больниц и поликлиник, поскольку официально те лишаются финансирования в пользу отдельных врачей, от которых ждут рыночной конкуренции между собой. Во врачебном сообществе Украины опасаются, что в глубинке с её недостатком кадров и демографическим упадком отказ от господдержки больниц может обернуться катастрофическими последствиями.

— Государство сбросило с себя социалку, а адекватного лечения люди не могут получить даже за деньги — по крайней мере, не все люди. Остальные живут в постоянном стрессе. Вот и причины вымирания, здесь ничего удивительного нет, — заключает политолог Ростислав Ищенко.