Стоит ли жениться в День всех влюблённых?

Оказаться в загсе в "красивую дату" — мечта тысяч невест. Что думают нумерологи, астрологи и счастливые пары о женитьбе в День святого Валентина, узнал Лайф.

14 февраля большинство влюблённых дарят друг другу подарки и валентинки, некоторые говорят своим избранникам "да" и становятся семьёй. В 2015 году в Москве в День святого Валентина брак зарегистрировало более 970 пар. Это было рекордное количество браков в День влюблённых. В последующие годы количество брачующихся пар в столице 14 февраля не превышало 400. В этом году около 300 будущих семей планируют посетить загсы.

В регионах 14 февраля для молодожёнов также является желанным днём, чтобы официально стать семьёй. Например, в прошлом году в Екатеринбурге было зарегистрировано 40 новых браков, в Омске — 64, в Иркутске — 34, в Уфе — 53.

2005 год стал "неурожайным" на свадьбы в День всех влюблённых, потому что 14 февраля выпало на понедельник. В этот день загсы не работают. В 2011 году 14 февраля опять было понедельником, только в Москве и в Барнауле загсы работали и выдавали свидетельства о регистрации брака новым семьям. Во всех других городах России жениться влюблённые могли только до или после Дня святого Валентина.

Поженились 14 февраля, чтобы всегда быть влюблёнными

Дата 14.12.14 многим молодожёнам казалась очень красивой. В Челябинске более 100 пар решили скрепить себя узами брака именно в этот день. В их числе были Светлана и Алексей. Бронировать дату заранее им не пришлось: приехали в загс — за два месяца до регистрации оставалось время на 10:10 утра 14 февраля либо 21 февраля. Алексей настоял на праздничной дате.

— Не знаю, в чём причина — в дате или в чём-то другом. Но нам за пять лет удалось не потерять состояния влюблённости друг в друга, — рассказывает Светлана.

Через полгода после свадьбы в семье родилась дочка. Светлана удивляется, но врач зарегистрировал время рождения в 10:10 утра — время их с мужем регистрации брака. Сейчас Алексей и Светлана ждут второго малыша.

В тот же день в городе Первоуральске Свердловской области сочетались узами брака Анна и Павел. Девушка рассказывает, что 14 февраля — это годовщина их знакомства. Дату пришлось бронировать за несколько месяцев.

— В регионах в 2013 году портал "Госуслуги" только-только заработал. Мы тогда подали через него заявление на 14 февраля 2014 года, забронировали время регистрации. Требовалось приехать в загс, чтобы подтвердить наше намерение пожениться. Но тут оказалось, что система на самом деле не работает, — рассказывает Анна.

Жених и невеста приехали в загс 11 января, сразу после новогодних праздников, подают паспорта сотруднику отделения, а им говорят: "Вашего заявления не существует, можете подать новое". Естественно, новая дата свадьбы была бы только весной, а у пары к тому моменту уже были забронированы фотограф, ведущие и ресторан.

— Пришлось ругаться с работниками загса. В итоге они зашли в свой аккаунт, нашли наше заявление и ещё несколько заявлений других пар, — говорит Анна.

После этого отказать молодожёнам в загсе уже не смогли. Время подтвердили. Жених и невеста продолжили готовиться к свадьбе.

Но за две недели до счастливого праздника Анну и Павла затопили соседи сверху. Прорвало трубу отопления. Кипяток лился с потолка несколько часов. Пришлось выбросить всю бытовую технику, мебель, часть одежды.

— Мне стало некогда заниматься свадьбой. Я плюнула на всё и решила: как будет — так будет. Ведущие и друзья подключились к организации, поэтому отчасти для нас с мужем наша свадьба стала сюрпризом, — рассказывает Анна.

За пять лет семья открыла бизнес, совершила много путешествий по миру. С ними всё время случаются какие-то приключения — то потопы, то аварии. Но Анна считает, что эти ситуации — проверки для их семьи и своего рода встряски, чтобы не расслаблялись.

Такую дату свадьбы муж точно не забудет

Светлана расписалась с мужем 14 февраля 2004 года. 15 лет назад ещё не было такого ажиотажа вокруг Дня влюблённых, поэтому очереди в загс не стояли.

Когда пришли подавать заявление, им предложили День святого Валентина. Муж обрадовался: точно никогда не забудет дату свадьбы — а значит, сможет избежать скандалов по этому поводу.

— И подарки друг другу преподносим всегда вовремя, — отмечает Светлана.

Девушка считает, что их с мужем счастливую жизнь больше предопределила не дата свадьбы, а песня Mr. Credo "Сегодня в белом танце кружимся".

— Муж — ошибочно или нарочно, до сих пор не признаётся — пел "наверно, мы с тобой поженимся" вместо "наверно, мы с тобой подружимся". И делал это в первый месяц отношений, — вспоминает Светлана. — Напророчил, видимо.

Пожениться 14 февраля 2019 года, чтобы жить долго и счастливо, решили Наталья и Илья. Он позвал её замуж через три месяца отношений. В течение трёх лет Наташа думала, что хочет пышную свадьбу, с платьем и трёхэтажным тортом. Но перед Новым годом осознала, что всё это неважно.

— Мы поняли, что просто хотим стать семьёй. Поэтому довольно буднично, среди прочих дел, заехали в загс, подали заявление. Я предложила "красивую дату", чтобы сделать праздник всех влюблённых нашим личным, жених поддержал, — рассказывает невеста.

Место для регистрации искали "со скрипом", но всё-таки удалось договориться. Сейчас влюблённые готовятся к скромной свадьбе в узком семейном кругу.

Что говорят звёзды

Сегодня модно обращаться к астрологам или нумерологам перед заключением какого-то важного договора. Регистрация брака не исключение. Но специалисты отмечают, что давать общие рекомендации не совсем верно. Нужно смотреть совместимость молодожёнов через их даты и время рождения.

В целом 14 февраля 2019 года — удачный день для заключения брака. Астролог Анна Ширяева считает, что пары, которые скрепят свой союз в этот день, будут на протяжении всей жизни иметь общие интересы и совместное хобби.

— Их брак будет крепким и основательным, но, возможно, сдержанным в эмоциях. В отношениях не будет лишней драмы, а будут разговоры по душам, — добавляет Анна.

В День святого Валентина этого года любовь будет рассматриваться как деловое соглашение. Поэтому астролог Ирма Гришина отмечает, что этот день лучше рассматривать для выгодных сделок и для браков по расчёту.

Тем, кто не собирается жениться 14 февраля, но хочет провести день со своей второй половинкой, специалисты рекомендуют устроить активный отдых для двоих.

— Лучше, чтобы это было связано со скоростью: коньки, картинг, мини-путешествие на машине. День прекрасно подходит для построения совместных планов, а вот для интимной близости — не очень. Влюблённые вряд ли смогут полностью прочувствовать друг друга, — говорит астролог Татьяна Мосеева.

Неважно, какой день на календаре. Для любви, романтики и семьи подходит любая дата. Любой астролог может подтвердить, что звёзды всегда бессильны перед настоящими чувствами.