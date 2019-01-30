Стоит ли жениться в День всех влюблённых?

Стоит ли жениться в День всех влюблённых?

Фото: © Shutterstock

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Оказаться в загсе в "красивую дату" — мечта тысяч невест. Что думают нумерологи, астрологи и счастливые пары о женитьбе в День святого Валентина, узнал Лайф.

14 февраля большинство влюблённых дарят друг другу подарки и валентинки, некоторые говорят своим избранникам "да" и становятся семьёй. В 2015 году в Москве в День святого Валентина брак зарегистрировало более 970 пар. Это было рекордное количество браков в День влюблённых. В последующие годы количество брачующихся пар в столице 14 февраля не превышало 400. В этом году около 300 будущих семей планируют посетить загсы.

В регионах 14 февраля для молодожёнов также является желанным днём, чтобы официально стать семьёй. Например, в прошлом году в Екатеринбурге было зарегистрировано 40 новых браков, в Омске — 64, в Иркутске — 34, в Уфе — 53.

2005 год стал "неурожайным" на свадьбы в День всех влюблённых, потому что 14 февраля выпало на понедельник. В этот день загсы не работают. В 2011 году 14 февраля опять было понедельником, только в Москве и в Барнауле загсы работали и выдавали свидетельства о регистрации брака новым семьям. Во всех других городах России жениться влюблённые могли только до или после Дня святого Валентина.

Поженились 14 февраля, чтобы всегда быть влюблёнными

<p>Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович</p>

Дата 14.12.14 многим молодожёнам казалась очень красивой. В Челябинске более 100 пар решили скрепить себя узами брака именно в этот день. В их числе были Светлана и Алексей. Бронировать дату заранее им не пришлось: приехали в загс — за два месяца до регистрации оставалось время на 10:10 утра 14 февраля либо 21 февраля. Алексей настоял на праздничной дате.

— Не знаю, в чём причина — в дате или в чём-то другом. Но нам за пять лет удалось не потерять состояния влюблённости друг в друга, — рассказывает Светлана.

Через полгода после свадьбы в семье родилась дочка. Светлана удивляется, но врач зарегистрировал время рождения в 10:10 утра — время их с мужем регистрации брака. Сейчас Алексей и Светлана ждут второго малыша.

В тот же день в городе Первоуральске Свердловской области сочетались узами брака Анна и Павел. Девушка рассказывает, что 14 февраля — это годовщина их знакомства. Дату пришлось бронировать за несколько месяцев.

— В регионах в 2013 году портал "Госуслуги" только-только заработал. Мы тогда подали через него заявление на 14 февраля 2014 года, забронировали время регистрации. Требовалось приехать в загс, чтобы подтвердить наше намерение пожениться. Но тут оказалось, что система на самом деле не работает, — рассказывает Анна.

Жених и невеста приехали в загс 11 января, сразу после новогодних праздников, подают паспорта сотруднику отделения, а им говорят: "Вашего заявления не существует, можете подать новое". Естественно, новая дата свадьбы была бы только весной, а у пары к тому моменту уже были забронированы фотограф, ведущие и ресторан.

— Пришлось ругаться с работниками загса. В итоге они зашли в свой аккаунт, нашли наше заявление и ещё несколько заявлений других пар, — говорит Анна.

После этого отказать молодожёнам в загсе уже не смогли. Время подтвердили. Жених и невеста продолжили готовиться к свадьбе.

Но за две недели до счастливого праздника Анну и Павла затопили соседи сверху. Прорвало трубу отопления. Кипяток лился с потолка несколько часов. Пришлось выбросить всю бытовую технику, мебель, часть одежды.

— Мне стало некогда заниматься свадьбой. Я плюнула на всё и решила: как будет — так будет. Ведущие и друзья подключились к организации, поэтому отчасти для нас с мужем наша свадьба стала сюрпризом, — рассказывает Анна.

За пять лет семья открыла бизнес, совершила много путешествий по миру. С ними всё время случаются какие-то приключения — то потопы, то аварии. Но Анна считает, что эти ситуации — проверки для их семьи и своего рода встряски, чтобы не расслаблялись.

Такую дату свадьбы муж точно не забудет

<p>Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев</p>

Светлана расписалась с мужем 14 февраля 2004 года. 15 лет назад ещё не было такого ажиотажа вокруг Дня влюблённых, поэтому очереди в загс не стояли.

Когда пришли подавать заявление, им предложили День святого Валентина. Муж обрадовался: точно никогда не забудет дату свадьбы — а значит, сможет избежать скандалов по этому поводу.

— И подарки друг другу преподносим всегда вовремя, — отмечает Светлана.

Девушка считает, что их с мужем счастливую жизнь больше предопределила не дата свадьбы, а песня Mr. Credo "Сегодня в белом танце кружимся".

— Муж — ошибочно или нарочно, до сих пор не признаётся — пел "наверно, мы с тобой поженимся" вместо "наверно, мы с тобой подружимся". И делал это в первый месяц отношений, — вспоминает Светлана. — Напророчил, видимо.

Пожениться 14 февраля 2019 года, чтобы жить долго и счастливо, решили Наталья и Илья. Он позвал её замуж через три месяца отношений. В течение трёх лет Наташа думала, что хочет пышную свадьбу, с платьем и трёхэтажным тортом. Но перед Новым годом осознала, что всё это неважно.

— Мы поняли, что просто хотим стать семьёй. Поэтому довольно буднично, среди прочих дел, заехали в загс, подали заявление. Я предложила "красивую дату", чтобы сделать праздник всех влюблённых нашим личным, жених поддержал, — рассказывает невеста.

Место для регистрации искали "со скрипом", но всё-таки удалось договориться. Сейчас влюблённые готовятся к скромной свадьбе в узком семейном кругу.

Что говорят звёзды

<p>Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов</p>

Сегодня модно обращаться к астрологам или нумерологам перед заключением какого-то важного договора. Регистрация брака не исключение. Но специалисты отмечают, что давать общие рекомендации не совсем верно. Нужно смотреть совместимость молодожёнов через их даты и время рождения.

В целом 14 февраля 2019 года — удачный день для заключения брака. Астролог Анна Ширяева считает, что пары, которые скрепят свой союз в этот день, будут на протяжении всей жизни иметь общие интересы и совместное хобби.

— Их брак будет крепким и основательным, но, возможно, сдержанным в эмоциях. В отношениях не будет лишней драмы, а будут разговоры по душам, — добавляет Анна.

В День святого Валентина этого года любовь будет рассматриваться как деловое соглашение. Поэтому астролог Ирма Гришина отмечает, что этот день лучше рассматривать для выгодных сделок и для браков по расчёту.

Тем, кто не собирается жениться 14 февраля, но хочет провести день со своей второй половинкой, специалисты рекомендуют устроить активный отдых для двоих.

— Лучше, чтобы это было связано со скоростью: коньки, картинг, мини-путешествие на машине. День прекрасно подходит для построения совместных планов, а вот для интимной близости — не очень. Влюблённые вряд ли смогут полностью прочувствовать друг друга, — говорит астролог Татьяна Мосеева.

Неважно, какой день на календаре. Для любви, романтики и семьи подходит любая дата. Любой астролог может подтвердить, что звёзды всегда бессильны перед настоящими чувствами.

Автор:
НХ
Наталия Хомякова
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