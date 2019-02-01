Народные забавы. Как не нужно спасаться от гриппа

Что только не делают люди, чтобы вылечить обычный грипп. Лайф собрал советы врачей о том, чего делать не стоит, если вы заболели гриппом или простыли.

Если вы хотите полностью и за одну минуту избавится от гриппа и простуды, просто возьмите литр свежей речной воды, смешайте с крысиными хвостиками и растворите в этой смеси своё сознание, а также здравый смысл. Они вам явно больше не нужны, если вы до сих пор допускаете возможность чудесного моментального излечения от всех хворей народными средствами.

Врачи дали Лайфу несколько полезных советов-опровержений по поводу того, как правильно бороться с гриппом и чего категорически делать нельзя.

1. Витамины пить, а не есть!

Медики подтверждают, что привычные нам напитки от простуды, ягодные морсы и соки, хорошо помогают в борьбе с гриппом. Они содержат витамин С и витамин PP (никотиновая кислота), которые укрепляют сосудистые стенки. Но не стоит поедать в огромном количестве овощи и фрукты, чтобы восполнить нехватку этих витаминов, предупреждает старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний Максим Гультяев.

Есть фрукты и овощи в большом количестве, чтобы восполнить витамины С и РР, не совсем оправданно. Вы съедаете очень много клетчатки, которую больному организму трудно переработать. А если мы восполним дефицит этих витаминов с помощью поливитаминов из аптеки, это будет быстрее и эффективнее, уверяет Максим Гультяев.

2. Не парься!

По поводу эффективности горячей ванны и прочих прогреваний в борьбе с гриппом врачи также высказывают сомнения. По словам Максима Гультяева, такие меры могут вызвать обратную реакцию.

Активно прогреваться во время болезни в горячей ванне не стоит. Это может вызвать диссеминацию инфекции, ещё более быстрое распространение вируса, напоминает эксперт.

А вот доктор медицинских наук, врач — иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов не против прогреваний и ванночек. По крайней мере, для ног.

— Ноги очень связаны нервными окончаниями с носоглоткой. Именно поэтому, если ноги остывают, из носа начинает капать. Если ноги прогреть, укрепляются сосуды и иммунитет носоглотки. Поэтому парить ноги — полезно. А вот другие народные средства ещё надо исследовать, прежде чем использовать на людях. Люди вообще очень смешные, некоторые даже рак лечат водкой с маслом, — поясняет Жемчугов.

3. Лук и чеснок помогают, если использовать правильно

Что касается лука и чеснока, с которыми делают ингаляции, они действительно содержат полезные растительные фитонциды (Обеспечивают естественный иммунитет растения. — Прим. Лайфа). Но тут крайне важно соблюдать меру и использовать эти средства правильно, говорит Максим Гультяев.

— Фитонциды лука и чеснока, конечно, тормозят развитие вируса. Но вместе с тем важно учитывать побочные эффекты их влияния на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, запах лука раздражает слизистую глаз, носоглотки. Эффекта от фитонцидов будет гораздо меньше, чем раздражающего эффекта на глаза. Всё это надо использовать разумно и в небольших дозах, — говорит специалист.

4. А может, мёда в нос?

Многие народные методы люди придумывают сами. У любителей мёда, пчеловодов, например, принято лечиться им от всех болезней. В случае простуды или насморка мёд в большом количестве запихивают в нос, чтобы "пропитать" его полезными микроэлементами мёда. Как выразился в беседе с Life.ru заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМО им. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Владимир Никифоров: "Всё это от лукавого".

— Ни одно народное средство ещё никакими достоверными фактами не подтверждено. По поводу мёда в носу от насморка — вирусы садятся на довольно отдалённые от ноздрей точки дыхательных путей. Вы можете, конечно, вымазать всё трахеобронхиальное дерево мёдом, но вы умрёте от этого, не дождавшись гриппа. Причём довольно мучительно. Но да, гриппа уже не будет. Считайте, что вы победили! — резюмирует специалист.

5. Водку не пить!

Что касается горячей ванны во время болезни, для мужчин это чревато бесплодием, предупреждает Владимир Никифоров.

— Мужчина может стать стерильным. Если хотите, используйте горячую ванну как противозачаточное средство, но никак не против гриппа. Очень помогает наесться чеснока: когда от вас все начнут шарахаться, риск подцепить вирус уменьшится. Спорный вопрос и насчёт алкоголя. Любимый национальный российский напиток единственное, где действительно помогает (но это никак не связано с ОРВИ), — это нейтрализует токсин ботулизма (бывает в грибах). Водка может в какой-то мере нейтрализовать действие этого токсина, но нужно, чтобы было прямое действие на него. Не рекомендую с этим экспериментировать, — объясняет Никифоров.

По словам врача, способ отогреваться алкоголем — тоже обманчивый. Им можно просто расширить кожные сосуды, общая температура упадёт, при этом внешне будет казаться, что больному стало тепло.

Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей. Риск заразиться повышается из-за снижения иммунитета. Для профилактики гриппа врачи призывают поддерживать в норме иммунное состояние организма. Рекомендуют промывать нос морской водой, не переохлаждаться и каждый день принимать контрастный душ. Зелёные фрукты, овощи, лук тоже полезны, но не стоит ими объедаться и налегать на алкоголь, который в большом количестве тоже вредит иммунитету.