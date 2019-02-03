Сигареты. Фельдшер — о скрытых врагах

Катя пила понемногу, но часто. Особенно в последние годы. Каждый день пиво, и не по одному разу. Угар прерывался всё реже. Куда-то исчез муж, взрослые дети уже давно жили своими семьями и вниманием пьющую маму не донимали. Но нечто женское в ней ещё было живо, и иногда Катю охватывали приступы кипучей домашней деятельности. Вот и сегодня её настигла неожиданная мысль об отсутствии чистого белья. Не откладывая дело в долгий ящик, Катя вооружилась тремя бутылками "Жигулёвского" и, забив в стиралку все найденные трусы, нажала "Пуск". Машина проснулась от долгой спячки и исправно заурчала. На душе стало тепло и комфортно. Устроившись на любимом стуле у окна, Катя в очередной раз отхлебнула пенного напитка и нащупала пачку сигарет в кармане халата…

Жизнь несправедлива. Пачка оказалась пустой.

Дальнейшие её действия нам могут показаться абсурдными, но Катя прожила всю жизнь в трёхэтажном бараке, стоящем в кругу таких же убогих строений. Все соседи Катю знали, и она знала всех. Катя открыла окно и, несмотря на холод, высунулась из него почти по пояс…

(Уже потом она долго и путано уверяла меня, что нет ничего странного в том, чтобы в полночь стрельнуть сигаретку у прохожего, выглядывая из окна третьего этажа.)

Улица, как назло, была пуста. Пьяная женщина тоскливо орала в темноту, что лично она сигареты раздаёт направо и налево, когда они есть. А тут все специально попрятались, чтоб не ответить ей взаимностью. Короче, все кругом гады.

Во время одного из особо эмоциональных пассажей её мозг настолько отяжелел, что перевесил корму, и барышня тут же кувыркнулась из окна. Молча, не успев завершить тираду, пролетела положенные вниз метры и сильно ударилась чем-то родным об обледенелый асфальт. Но сразу вскочила на ноги и в горячке стресса побежала в подъезд, а там по лестнице к себе на этаж. На лестничной площадке у двери собственной квартиры Катя внезапно остановилась и ошеломлённо задумалась. Её логическое мышление, приправленное лёгким пивным алкоголем, стремительно нарисовало на коре головного мозга картину произошедшего. Затем логика столь же стремительно покинула пьяный организм, оставив его самостоятельно додумывать остальное.

Додумала Катя следующее: "Я здесь. Дверь заперта. Из-за двери доносится шум работающей стиральной машины. Значит, в окно меня выкинули враги. Они и сейчас находятся в моей квартире и неизвестно чем там занимаются".

Через 10 минут сосед, вышедший на вопли и звуки ударов, застал Катю за странным занятием: она барабанила по двери собственной квартиры руками и ногами, материлась и требовала кого-то неведомого впустить её. Кое-как добившись от Кати чего-то по существу, сосед разобрался в ситуации и вызвал "03".

Приехав на "падение с высоты", я осмотрел пострадавшую и, как ни странно, не обнаружил у неё никаких видимых телесных повреждений. Но опыт говорил, что повреждения быть должны. Всё-таки третий этаж, обледеневший асфальт…. Поэтому на всякий случай Катю в ближайшую больницу я всё-таки отвёз.

Всю дорогу её волновала только одна мысль: кто остался в её квартире.

Повреждения у Кати в больнице отыскались. Но это уже другая, исключительно медицинская история. История болезни, охраняемая от разглашения законом о врачебной тайне.

*В содружестве с Дмитрием Шишковым, коллегой и другом.