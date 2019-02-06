Старость подождёт. Можно ли досрочно получать пенсию из частных фондов

В правительстве обсуждается вопрос о том, чтобы граждане, подпавшие под повышение возраста пенсии, могли получать накопительную часть по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 лет мужчины. Стало известно, что Минтруд изучает возможность распространить такую практику и на новые соглашения граждан с негосударственными пенсионными фондами, заключённые после 31 декабря 2018 года. Уточним, речь идёт не о выходе на пенсию, а о дате "наступления оснований для получения выплат", а именно накопительной части.

Напомним, что российское пенсионное обеспечение условно дробится на три части: базовую — из федерального бюджета (60 лет — женщины, 65 — мужчины), страховую и накопительную, которые зависят от отчислений работодателя.

В чём суть изменений?

Изменения коснутся только негосударственного пенсионного обеспечения, на которое мы влияем самостоятельно или вместе с работодателем.

— Сейчас мы обсуждаем возможность закрепить в законе эти нижние пределы и для новых договоров, действующих с 1 января 2019 года, то есть именно минимальный возраст для получения выплат в рамках корпоративных пенсионных программ. Сегодня это законодательно вообще не определено, — рассказал Лайфу президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов.

По словам инициаторов, прежний возраст начала накопительных выплат необходимо сохранить (55 и 60 лет), чтобы защитить граждан от возможных правовых коллизий. Сейчас фонды должны согласовывать возраст назначения выплат с действующим законодательством, то есть с учётом поэтапного повышения.

Даже если формально НПФ зафиксируют в новом договоре текущий пенсионный возраст с 55–60 лет, для налоговой этот возраст учитывается в соответствии с действующим законом, то есть с учётом повышения пенсионного возраста. Поэтому физическому лицу могут отказать в налоговых льготах из-за противоречий в законодательстве.

— В данном случае эти выплаты могут рассматриваться как дополнительные доходы, их ещё могут обложить 13%. Но вряд ли это произойдёт, потому что доходы в этой системе обычно не превышают ставку рефинансирования ЦБ, — рассуждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Кто и сколько сможет позволить себе отчислять в фонды?

Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, полагает, что, даже если получить право на пенсионную выплату от негосударственных фондов с 55–60 лет, скорее всего, выплата будет единовременная и не очень большая. Всего несколько процентов от страховой, в зависимости от взносов это порядка 20 тысяч. Есть такая норма в законе: если размер накопительной пенсии небольшой (меньше 5% от страховой), её выплатят одноразово, утверждает Юрий Горлин.

— Это вам не на квартиру или на машину копить! Это нужно всю жизнь отчислять от зарплаты примерно 5–10% помимо других насущных нужд и накоплений. Рассчитывая не на разовую, а на ежемесячные выплаты от фонда, копить придётся как минимум 30 лет, отчисляя до 10% от зарплаты.

А если фонд обанкротится?

Экономисты, опрошенные Лайфом, полагают, что стопроцентных гарантий будущему пенсионеру не сможет дать ни один негосударственный пенсионный фонд.

— Всегда существует риск вывода активов из фондов. В случае банкротства — никаких гарантий, — заявил Лайфу директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев. — Лучше на пенсию копить самому, все финансовые инструменты, которые доступны фондам, доступны и вам. Можно купить ПИФ (паевой инвестиционный фонд. — Прим. Лайфа) индексный или 5% зарплаты складывать на счёт.

При этом, по словам эксперта, если вам вдруг понадобятся те деньги, которые вы откладываете на пенсию, вы без проблем продадите актив через брокера, акции, облигации и снимите их со счёта, а вот из "пенсионника" достать их будет проблематично.

— Отчисления в эти фонды смогут себе позволить семьи (условно из четырёх человек: мама, папа, двое детей), на которые приходится минимум 150–200 тысяч рублей в месяц, то есть двум взрослым нужно зарабатывать тысяч по 100. Но беда в том, что гарантии сохранности средств или их приумножения никто не даёт, — добавляет Юрий Горлин. — НПФ не создали пока продукт, способный конкурировать с другими финансовыми инструментами. Даже такими простыми, как депозиты в банках. Кроме того, банки хоть гарантируют некую доходность и защиту средств.

Законодательство и западный опыт

В вопросе сохранности средств эксперты обращают внимание на западный опыт. Указывая на то, что в странах ЕС и США уже были истории, когда падал фондовый рынок и накопления фондов (а значит, и пенсии) обесценивались, они относят это к рыночным рискам. Однако, по словам экономиста Александра Разуваева, в западных странах подобные фонды существуют много десятков лет и у них уже накопились очень большие активы.

Юрий Горлин поясняет, что фондовые рынки на Западе в целом растут, поэтому, даже если они терпят где-то небольшие убытки, то быстро их компенсируют, при этом риск потерять свои средства сохраняется всегда.

— Что делать, если НПФ стал банкротом? Казалось бы, что может быть проще: открывай закон "О несостоятельности" и закон "О негосударственных пенсионных фондах" и ищи нужную тебе статью. Проблема в том, что обычному человеку легко запутаться в этих законах из-за поправок и изменений, которые были приняты и вступили в силу в последние годы, — рассказывает член Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ Иван Рыков.

Эксперт напоминает: если говорить о самом важном вопросе ("Что с моими деньгами?"), то с 1 января 2015 года начал работу Общенациональный гарантийный фонд (до этого момента компенсацией "номинала" пенсионных накоплений, которые размещались в разорившихся НПФ, занимался Центральный банк).

— Кроме того, в каждом НПФ должна быть создана своя система страхования пенсионных накоплений. Пенсионные накопления, формируемые с 1 января 2002 года, подпадают под страховку, — добавляет Рыков.

Эксперт объясняет, что вклады в НПФ не пропадут, потому что их сохранность гарантирует государство. Однако и здесь не всё так просто.

— Гарантированно будет возвращена только "номинальная" часть — то есть только то, что вы сами вкладывали в НПФ. С инвестиционной частью всё сложнее. Инвестиционный доход останется с вами только в том случае, если вы хранили свои накопления в одном фонде не менее пяти лет, — поясняет Рыков. — На мой взгляд, стоило бы подумать о создании банкротного кодекса, в котором наконец-то были бы прописаны чёткие правила, отвечающие современным реалиям.

В итоге, как видим, нюансов много, разобраться с ними сложно даже специалисту, что уж говорить о простых гражданах...