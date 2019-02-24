Дон Хуан и пять тысяч любовниц. Как изменяют короли в Испании

Под испанской Короной зашатался трон, и причин тому достаточное множество — от коррупции до супружеских измен. От последних вырастают такие рога на голове, что никакая корона не налезет.

Внебрачные дети короля от армии любовниц

Испанские Бурбоны славятся "походами налево". Далеко за примерами нырять не надо. Король Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от трона в пользу сына, нынешнего монарха Испании Фелипе VI, был до недавнего времени записным ловеласом. Даже придворные биографы не могут точно подсчитать количество юбок, за которыми в течение бурной жизни влачился Дон Хуан. Отголоски адюльтеров периодически возникают в испанском обществе и обсуждаются в СМИ, причина — внебрачные дети короля, которые пытаются всеми возможными способами доказать родство с королевской семьёй.

Издание El Español приводит цифру 5 000 — именно столько любовниц было у Хуана Карлоса I, по приблизительным данным. А число незаконнорождённых детей — более 20. Некоторые из них появились на свет от плебеек, но есть и от аристократических особ. Среди матерей значатся как испанки, так и иностранки.

О любовницах короля, которых набралось бы на несколько полков, уже написана и опубликована книга — Juan Carlos I. El rey de las cinco mil amantes. Её автор — высокопоставленный отставной военный полковник Амадео Мартинес Инглес. Он отважился изложить неофициальную биографию испанского короля, будучи свидетелем многих его похождений.

Свеженький 60-летний бастард

Самый "свежий" королевский отпрыск объявился на публике сравнительно недавно: 60-летний Альберт Сола удивительно похож на породу Бурбонов, а его история — на сюжет приключенческой мелодрамы. Альберта родила аристократка Анна Мария Бах Рамон, с высокой долей вероятности, от испанского короля, с которым состояла в скоротечной близкой связи. Младенца у матери отняли тотчас после рождения и передали в приёмную семью — подобное было обычной практикой в высшем свете, если вдруг юная благородная сеньорита приносила в подоле. Чтобы разлучить мать с ребёнком и наверняка запутать следы и тайну рождения, Альберта увезли на остров Ибица, а Анну Марию отправили в Швейцарию.

Сейчас Альберт Сола, раскопавший свою родословную, просит провести тест ДНК, ибо хочет припасть к отцовской груди, тем более что она ещё и королевская. Но Верховный суд Испании не разрешает инициировать процедуру получения биологического материала монарха с последующим решением вопроса об отцовстве. Понять "упёртость" законников можно: только создай прецедент — десятки бастардов, официально признанные Бурбонами, окружат испанский трон. Сесть на него, конечно, не сядут — придворные адвокаты предусмотрели все лихие закидоны венценосных ловеласов, — но попросту свалят монархию одним своим присутствием.

Причина отречения короля — роман с немецкой принцессой

Кстати, хотя официально основанием для отречения старого короля от престола была формулировка "по состоянию здоровья", эта причина вообще являлась двадцатой в списке мотивов "ухода на пенсию". Настоящий же изюм кроется в долгом и беззастенчивом романе Хуана Карлоса и немецкой принцессы Коринны (Коринна цу Сайн-Витгенштейн-Сайн — полное имя фаворитки испанского короля).

Хуан Карлос познакомился с немецкой обольстительницей, когда той было 42 года (2006), и на протяжении шести лет регулярно выезжал с подругой на охоту в Африку, а также совершал вояжи в другие страны, представляя Коринну своим советником. Конец истории случился в 2012 году, когда король с частным визитом, можно сказать тайно, отправился в Ботсвану охотиться на слонов. Коринна, разумеется, была рядом.

Всё бы опять прошло незаметно и предельно инкогнито, но в той поездке король сломал ногу. Скрыть этот факт не было возможности. Обществу открылись и убитые слоны, и убитая репутация монарха. Королю пришлось публично извиняться за погибших животных и за 30 тысяч евро, которые платятся за отстрел слона. Разумеется, про Коринну не было сказано ни слова, но и она имелась в виду в той покаянной речи.

Однако было уже поздно, брак Хуана Карлоса и Софии Греческой остался одной формальной бумажкой. Венценосные супруги соблюдают приличия дворцового протокола, но де-факто давно идут каждый своей дорогой: Донья София занимается детьми-внуками и благотворительностью, а её ветреный муж по-прежнему и даже, пожалуй, с удвоенной энергией путешествует по элитным мишленовским ресторанам и "автоконюшням" ранга Феррари.

Женитьба на "девушке из народа" назло всем

Казалось, унаследовавший трон Фелипе VI, состоящий в браке с бывшей тележурналисткой, к тому же разведённой, Летисией Ортис, должен был силой своего обаяния и безупречного поведения вытянуть испанскую монархию из пропасти, в которую она точнёхонько летела. И поначалу всё к тому шло, вытягивал. Но семья, построенная на расчёте (со стороны жены) и безысходности (со стороны мужа), просто обречена на жизнь в скандалах, изменах, интригах. Летисия была одержима мечтой стать королевой, в этом она не останавливалась ни перед чем: бесконечно перекраивала внешность, муштровала дочерей — принцессу и инфанту, отваживала от Двора золовок (сестёр мужа), а потом и вовсе объявила войну свекрови.

До Летисии Фелипе четыре года добивался разрешения на брак с любимой Эвой (Евой) Саннум, норвежской валькирией не голубых кровей, зато потрясающей красоты и поистине королевской стати. Государство, в лице королевской семьи, не одобрило выбор Фелипе в последний момент, когда дело вовсю катилось к организации свадьбы. Принц, судя по всему, погрузился в отчаяние. Ведь любовь была горячей и взаимной. Эва была приближена ко Дворцу испанских королей, уже жила в нем, осваивала язык и этикет, готовилась к венчанию, но общество так и не приняло невесту-иностранку — во многом потому, что до знакомства с принцем она подрабатывала в рекламе нижнего белья, чтобы оплатить аренду квартиры и учёбу в мадридском университете Комплутенсе. Отнюдь не эскортница, она получила ведро помоев — и за откровенные декольте, и за высоченный рост, позволявший смотреть сверху вниз, и за врождённую северную выдержку, раздражавшую многих импульсивных испанцев. Монархов забрасывали письмами испанские аристократы и государственные деятели, пресса начала настоящую травлю чужестранки. В итоге семья надавила на Фелипе, и он отступился…

Стоит ли удивляться тому, что до 35 лет наследный принц ходил холостяком, отказывался заводить романы с благочинными европейскими принцессами, которых сватали ему родители, а начавшиеся отношения с Летисией походили на иллюстрацию поговорки "назло бабушке (в данном случае — родителям) отморожу уши". Свадьбу закатили по-настоящему королевскую, но счастья в семейной жизни Фелипе не обрёл.

Источники во дворце, которые постоянно сливают прессе внутреннюю кухню венценосного клана, рассказывают, что накануне свадьбы Фелипе король-отец показал ему внушительное досье на невесту-простолюдинку. В нём приводились факты резкого и неуправляемого поведения Летисии, её гонора и тщеславия, а также, мягко говоря, неразборчивости в связях с мужчинами (от одного из них, мексиканского художника, на память обществу остался "голый" портрет будущей королевы Испании).

До Фелипе Летисия уже успела побывать замужней дамой: супругом был её школьный преподаватель. А Филипп, пойдя под венец с журналисткой, заключил брак, по мнению всех, с кучей проблем. Скандальные родственники Летисии постоянно подбрасывали пищу для сплетен, её младшая сестра Эрика покончила жизнь самоубийством, не выдержав пресса свалившейся публичности, да и будущая королева была склонна к суициду, доведя себя до нервного и физического истощения. Подданные испанского королевства задавались вопросом, что происходит в монаршей семье и за какие заслуги они вынуждены содержать весь этот двор ряженых.

Под угрозой развода

В век Интернета и стремительных скоростей распространения информации тайное мгновенно становится явным. Из уст в уста передают новости, что Летисия жутко ревнует мужа к "норвежским коровам" (отсыл к фрекен Эве), однако и она не прочь гульнуть. Вроде как у Филиппа вовсю растут рога. Служба безопасности королевского дворца старательно прячет жареные факты — не от любви к "царю-батюшке", а исключительно ради спасения монархии. Бурбоны несколько раз за всю историю правления теряли престол, но умудрялись возвращать. Если вновь слетит корона, это может оказаться последней точкой в династическом долгожительстве Бурбонов. В Испанию вернётся республика.

Супружеский союз испанских королей формально просуществует, как заявляют летописцы придворной хроники, пока наследница престола, старшая дочь короля, принцесса Леонор, не достигнет совершеннолетия. После чего её родители смогут объявить о разводе. Если это сделать раньше, придётся оформлять регентство для малолетней девочки-королевы, и не факт, что регентом станет её отец :он может отречься от престола как потерпевший страшное фиаско в личной жизни. Летисия, как мать, по заключённому перед свадьбой договору должна будет при разводе оставить дочерей в семье Бурбонов, но ничто не помешает бывшей королеве-консорту вынести в соцсети все тайны мадридского двора.