Спасение или вред: нужно ли прививаться от гриппа?

Захватившая почти половину страны эпидемия гриппа (эпидпорог превышен в 38 регионах) в этом году поставила перед миллионами россиян вопрос о вакцинации. Какие плюсы и минусы есть у прививок против гриппа?

Роспотребнадзор сообщил, что 70,8 млн россиян сделали прививки против гриппа — 49% от общей численности населения страны. Не только среди простых граждан, но и среди медицинских работников есть мнения за и против прививок.

— Вакцинация может помочь человеку в борьбе с болезнью, а может нанести непоправимый урон его здоровью. Врач должен изучить общее состояние организма, знать все особенности пациента, прежде чем ставить прививку, — предупреждает семейный врач Евгений Ликунов.

Плюсы вакцинации против гриппа

Отсутствие осложнений Прививка не гарантирует того, что вы не заболеете. Но предполагает, что у вас не будет осложнений после гриппа. Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко

Тренировка иммунитета На прививках иммунитет тренируется в борьбе с вредными микроорганизмами или их фрагментами. Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Дмитрий Ермаков

Прививки актуальны ВОЗ ежегодно меняет требования к вакцинам. Препараты всегда соответствуют той эпидемии, которая угрожает населению. Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Дмитрий Ермаков

В 2018 году были случаи летального исхода во время эпидемии гриппа. Но среди умерших не было ни одного привитого человека.

— Эти данные говорят как раз о том, что вакцина спасает от осложнений. И болезнь будет протекать для человека легче, — сказал Лайфу директор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Минусы вакцинации против гриппа

Подходит не всем Наличие некоторых хронических заболеваний, аллергий, простуды является противопоказанием для вакцинации. Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Дмитрий Ермаков

Не даёт абсолютных гарантий Не факт, что грипп вас не коснётся. Возможно, что придётся переболеть. Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Дмитрий Ермаков

Вакцина нужна заранее Прививка не спасёт того, кто уже заболевает. Иммунитет к вирусу вырабатывается через 10–14 дней после вакцинации. Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Дмитрий Ермаков

Может быть опасной для ребёнка Прививка, сделанная болеющему ребёнку, даже лишь простудным заболеванием, или с ослабленным иммунитетом, может ему навредить. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

— Прививка, поставленная ребёнку, который уже болеет, даже просто простудным заболеванием, может навредить его иммунитету очень серьёзно. Ведь тогда организму придётся бороться не только с вирусом, который уже есть, но ещё и с бактериями, которые ему ввели, — пояснил старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний Максим Гультяев.