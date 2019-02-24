Затмение материнского инстинкта. Почему женщины убивают своих детей

Жители Кирова несут цветы и игрушки к дому, где скончалась трёхлетняя девочка, закрытая в квартире на шесть дней. Что движет матерями, которые идут на ужасные преступления, почему они не боятся наказаний, что делать близким и соседям в случаях, когда они видят насилие в семьях, разбирался Лайф.

Ужасающая статистика: счёт детей, погибающих насильственной смертью в России, каждый год идёт на тысячи. Только за девять месяцев 2018 года жизни лишились более 900 несовершеннолетних. Как сообщает Следственный комитет, в каждом шестом случае убийцами оказываются близкие родственники ребёнка. Иногда с малышом расправляется его собственная мать, в жизненные планы которой больше не входит забота о больном, отстающем в развитии или просто трудно управляемом малыше.

Спасся в последнюю минуту

Три истории о женщинах-преступницах стали достоянием прессы в последние месяцы. Во всех случаях ближайшие родственницы (две матери и сестра) попытались лишить жизни маленьких детей из своих собственных семей. Специалисты-психологи рассказали Лайфу, что именно женское насилие — основной фактор риска для малышей. Родственники-мужчины предпочитают самоустраняться от семейных проблем или "бежать". Женщины же терпят до конца, пока их психика наконец не выдерживает.

Рядом с московским парком "Лосиный Остров" нашли замерзающего и ослабевшего ребёнка, который вышел на автостраду с пакетом на голове. Маленькому Лёве надели на голову пластиковый мешок из-под сахара, связали руки изолентой и оставили в лесу. У мальчика отставание в развитии, поэтому сообщить что-либо о преступнике он не может. Однако никаких посторонних лиц малыш не запомнил. Всё указывает на то, что ребёнка бросила умирать в лесу его собственная мать — Надежда Куликова. Следствие провело обыск в квартире женщины и уже обнаружило у неё мотки изоленты, которой закрепили мешок на теле мальчика, и нож.

Как считают правоохранители, ребёнок мешал личной жизни женщины, а сама она устала от необходимости терпеть его капризы. По временам малыш действительно становился неуправляемым, срывая раздражение на одногруппниках в детском садике. Учёба давалась мальчику тяжелее, чем другим детям, а с некоторых пор у него появился "враг" — собака, которой, как считал ребёнок, мать уделяет больше внимания, чем ему самому. Лёва пробовал "мстить" животному. Однако детская психика подвижна, и болезненные фантазии пропадают из неё так же легко, как и появляются. Мальчик забыл обо всём пережитом и уже хочет назад к маме. Только органы опеки, скорее всего, обратно Куликовой ребёнка не отдадут.

Беспомощный в повседневной жизни малыш не отдаёт себе отчёта в том, что выжил чудом: сам не понимая, что с ним происходит, Лёва смог раздвинуть пластиковые волокна мешка и вдохнул воздух. На автостраду он сам смог подняться и, закутанный в мешок, сделал несколько шагов по дороге. Один из водителей, увидевший ужасную картину — из-под мешка были видны только ноги, — затормозил и помог ребёнку освободиться от его удавки.

Сейчас Мария Куликова задержана. В Следственном комитете заявили, что при осмотре её автомобиля изъяты три рулона скотча и нож, а также найден мешок, в котором обнаружена детская варежка. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Хуже мачехи

Директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов рассказал Лайфу, что история несостоявшегося убийства в Лосином Острове — вовсе не исключение для неполных семей, находящихся на грани бедности. В прошлом Куликова состояла в браке, но отцом ребёнка её бывший супруг не был. Уже на этом этапе ребёнок мог показаться женщине "лишним", а в подсознании могло возникнуть желание избавиться от него. Ситуация развивалась от плохого к худшему. Семейная пара распалась, и женщина, работающая инженером на путях сообщения, вынуждена была воспитывать своего малыша в одиночку.

"Тут в дело вступают факторы общественно-социального порядка, — рассуждает Виноградов. — Ребёнок невольно, но постоянно требует денег. Он не говорит: "Мама, купи мне игрушки, купи сапожки", но она сама знает, что он нуждается в обновках. Это сама по себе житейская вещь, но давит на неустойчивую психику. А тут примешивались и другие обстоятельства. Ребёнок был нежеланный, он родился от случайной связи, природный отец его, судя по всему, не признал. Есть и такой фактор, как давление окружения. На женщину, родившую ребёнка вне брака или воспитывающую его вне брака, показывают пальцем, говорят: "Нагуляла", — объяснил учёный.

Однако, даже если учесть всю силу социального прессинга, объяснить убийство одними только бытовыми причинами невозможно. "В основе это всё-таки психиатрический случай. Патологией веет от самой идеи сунуть ребёнка в мешок и выбросить на дорогу. В здоровую психику такая фантазия не помещается. И всё-таки есть градации. Бывают невменяемые люди, которые просто не понимают, что творят, и больные, но вменяемые. Но тут было явно второе: женщина проделала всё довольно ловко, она явно сознавала, что она делает, и должна была понимать, куда её отправят", — резюмирует Виноградов.

Заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Еникопов называет в числе возможных причин поступка Куликовой накопление психологической усталости, приведшее к эффекту последней капли. "Есть немало родителей, которые попросту не обращают внимания на своих детей. А есть и другие, которые, казалось бы, относятся к делу более ответственно, но с какого-то момента несут на себе эту необходимость воспитывать как ярмо. Особенно это касается одиноких женщин... По капельке набегают усталость и неадекватность. И всё же совершение преступления — это черта, которую нормальная женщина не перейдёт.

В деле о попытке убийства в Лосином Острове меня занимает такой факт: по некоторым данным, очнувшись, мальчик Лёва сказал, что мешком его обернули, чтобы он почувствовал, как плохо было собаке, на которую он нападал. Если эта информация верна, то без чисто психиатрического измерения представить эту историю нельзя. Женщина, которая "мстила" ребёнку за собаку — пусть даже это только повод, — безусловно, полностью нездорова".

По словам Еникопова, разрыв между поколениями, когда опыт бабушек и дедушек уже ничего не значит для детей и внуков, ведёт к появлению экзотических преступлений, о которых раньше и слышно не было. "Душить ребёнка, чтобы тот почувствовал, что испытывала собака, — в более размеренной жизни прошлого такие фантазии не приходили людям в голову", — считает психолог.

Набросила шнур и едва не задушила

История несостоявшегося убийства в Лосином Острове получила нежданное продолжение в другой части страны — в Башкирии, где расправиться со своим братиком попыталась 22-летняя Гульназ, отстающая в развитии девушка, живущая в своей семье на положении ребёнка. Дочь вызвалась проводить до леса своего девятилетнего брата Динара, в отличие от неё, психически здорового. Прогулка едва не закончилась для мальчика смертью: сестра посреди бела дня набросила на него телефонный шнур и попробовала лишить ребёнка жизни. Спасли мальчика прохожие, оказавшиеся на опушке леса по чистой случайности.

"Как и в случае с убийством своих детей, это тоже преступление, которое чаще совершают представительницы слабого пола. Причина обычно одна — ревность. Бывают семьи, в которых младший ребёнок чувствует себя чужим, он нелюбимый, его появление не планировали родители. Здесь ситуация такая, что лишней, скорее всего, была старшая, отстающая в развитии на фоне здорового брата. Иногда семейный конфликт выражается в появлении фантазий: один ребёнок клевещет на другого, обвиняя его в проступках, которые тот не совершал. Дети пытаются использовать родителей друг против друга. А если это не приносит результатов, то дело может дойти и до прямого насилия", — говорит Виноградов.

Ребёнок ел от голода стиральный порошок

Ещё более страшный случай сейчас расследуют в Кирове. Местная жительница Мария ушла отмечать трёхлетие своей дочери, но без самой малышки. Ребёнка она на несколько дней оставила взаперти одну в квартире, расположенной на улице Щорса. Бабушка пришла поздравить внучку, принесла подарки, но нашла именинницу мёртвой. Мать в это время выкладывала пост в "Инстаграме" с фотографиями малышки и подписью #будьсамойсчастливойиздоровой.

21-летнюю Марию уже задержали. Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Как говорят следователи Кирова, девочка могла умереть либо от обезвоживания, либо от отравления стиральным порошком. Ребёнок ел порошок от голода.

"Очевидно, что этой женщине был не нужен ребёнок. Быть настолько жестокой, не заботиться о своей дочке и пренебрегать родительскими обязанностями — это верх аморального поведения. Крайняя форма эгоцентризма — любить себя, свои развлечения и исключать ребёнка из сферы своих интересов", — говорит Михаил Виноградов.

Эксперт отмечает, что поведение Марии нельзя списывать на инфантильность характера или безответственность. "Даже слабоумный человек понимает, что ребёнка нельзя на несколько дней запирать одного в квартире и оставлять без присмотра", — добавляет психиатр.

По словам соседей, Мария неоднократно оставляла дочь без присмотра на несколько дней. Отец девочки просил забрать ребёнка, но Мария не согласилась. Отказалась она и от помощи бабушки, когда выгнала её из дома, сказав, что ей тесно с мамой в двухкомнатной квартире.

В соцсетях Марии десятки фотографий из клубов, баров, с вечеринок. Везде она счастливая. Но знакомые задержанной говорят, что неоднократно слышали детские крики, скандалы, истерики. Когда бабушка предлагала ей помощь в воспитании малышки, Мария отказывалась и говорила, что справится со всем сама.

"Ответственность не появляется в человеке в момент рождения ребёнка, она воспитывается и взращивается в течение всей жизни. И вряд ли ответственная девушка забудет о контрацепции, будет вести разгульный образ жизни, родит ребёнка и бросит его взаперти. Судя по той информации, которая есть о Марии, у неё личностное расстройство с компонентом истерии", — говорит психотерапевт Анна Таипова.

По её мнению, показуха в соцсетях не говорит о любви мамы к дочке. Но желание демонстрировать своё якобы превосходство — это ещё одно проявление истеричного расстройства личности, отмечает психотерапевт.

Об отсутствии страха

"О наказании эти люди не думают. Они не прогнозируют для себя ничего. Поступки совершаются, исходя из желаний и инстинктов. Низший уровень интеллекта: хочется — оставила ребёнка дома и ушла. Ещё хочется — завела ребёнка в лес, бросила и пошла по своим делам", — говорит профессор Михаил Виноградов.

Эксперт также отмечает, что женщины, совершившие преступления против своих детей, не понимают, за что их задерживают, почему им предъявляют обвинения, из-за чего дают большие сроки. Они совершили преступления и забыли о них, потому что теперь ими движут другие желания и потребности, уже не те, которые были в момент преступления.

Как предотвратить трагедию?

Общество не должно быть равнодушным к беззащитным. Предотвратить трагедию зачастую могут воспитатели в детских садах, учителя в школах, которые каждый день видят ребёнка и могут заметить внешние физические или психологические признаки — ссадины, ушибы, изменившееся поведение ребёнка, который внезапно становится замкнутым или, наоборот, плаксивым и не может объяснить этого, а родители отказываются идти на контакт с воспитателем или учителем, считают психологи. В таких случаях педагоги обязаны сообщать в органы опеки о своих подозрениях, часто именно такая правильная реакция спасает жизнь детей.

"Во всех этих трёх трагических случаях необходимо разобраться и провести экспертизы. Что является причиной родительского насилия — умысел, безответственность или душевная болезнь, — поясняет заместитель директора Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Анна Басова. — Нужно внимательнее быть к своим близким и не пускать ситуацию на самотёк".

Есть правоохранительные органы и службы опеки, которые будут разбираться, психологические это факторы или какие-то другие. Важно не проходить мимо и стараться помочь. А для этого есть надзорные инстанции и службы психологической помощи.

Эти три случая семейного насилия на разных концах страны состоят из одних и тех же элементов: это и отставание в развитии, и ревность, и усталость от семейных отношений, в которых один (а то и несколько ) человек не видят больше никакой перспективы, безответственность. Но при этом заложниками чужих проблем становятся дети.