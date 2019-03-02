Негасимый свет Жореса Алфёрова

Ушёл великий учёный и изобретатель современной технической цивилизации. Жорес Алфёров — легенда советской и российской науки. Его можно назвать отцом и создателем основы для современных электронных устройств, которыми мы пользуемся каждый день. Сложно представить наш мир без полупроводников, светодиодов, лазеров и оптоволоконных сетей. Это всё появилось у нас благодаря изобретениям Жореса Алфёрова и воспитанной им плеяды талантливых учёных.

Каждый раз, включая дома свет, беря в руки мобильник, слушая плеер, работая за компьютером или оплачивая на кассе товар в магазине, вспоминайте Алфёрова. Его исследования позволили создать все эти чудесные и облегчающие нашу жизнь электронные устройства.

Основу для их создания доктор физико-математических наук разработал ещё в 60-е годы прошлого века. Его труды в целом стали определяющими при создании современных информационных технологий.

Вклад Жореса Алфёрова в развитие отечественной науки, конечно, ещё не раскрыт в полной мере. Но даже на бытовом уровне мы уже можем оценить, сколько пользы принесли его работы. Одна только экономия электроэнергии чего стоит! Ведь именно благодаря открытиям Алфёрова у нас появились энергосберегающие лампочки, лазерные проигрыватели и сверхбыстрые компьютеры, процессоры которых сложены из миллионов транзисторов.

Гетероструктурные полупроводники, которые открыл и создал Жорес Иванович, сегодня также есть во всех мобильниках с инфракрасным портом. На них работает вся оптоковолоконная связь. А знаменитый "лазер Алфёрова" позволяет компьютеру считывать информацию, например, с CD-дисков. Волшебные лучи его изобретений сегодня "отражаются" в фарах автомобилей, светофорах, декодерах товарных ярлыков, в свете лазерных указок, брелоков, с которыми играют наши дети, и даже в космосе.

Лауреат Нобелевской премии по физике

В 2000 году Жорес Иванович Алфёров получил Нобелевскую премию за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Впоследствии это позволило создать волоконно-оптическую связь, которая послужила основой современного Интернета.

Его свет на земле и на небе…

Но не только на земле засиял экономичный и направленный "свет Алфёрова". Лазер на гетеропереходах первым непрерывно заработал при комнатной температуре, что позволило создать современные системы космической связи.

Кроме того, солнечные батареи, разработанные Алфёровым, которые в 1986 году установили на станции "Мир", пережили саму космическую станцию. Они так и не погасли вплоть до её уничтожения в 2001 году. Новый метод учёного также удешевил затраты на создание солнечных батарей почти вдвое, при этом их производительность увеличилась в два раза.

Его — "Сколково"

В последние годы Алфёров также играл заметную роль в развитии российской науки. Когда создавался инновационный проект "Сколково", собственно, кроме Алфёрова, который стал тогда его научным руководителем, у самого фонда и похвастаться было нечем. Позже вместе с академиком из США Роджером Корнбергом он возглавил и консультативный научный совет "Сколково". Именно Алфёров отбирал проекты — резиденты "Сколково", на которые потом выделяли средства для реализации. Как говорят учёные фонда, благодаря Жоресу Ивановичу этот проект вообще стал жизнеспособным и определяющим в развитии электроники в России.

Академик Алфёров родился в Витебске, а умер в Санкт-Петербурге. Две недели не дожил Жорес Иванович до собственного дня рождения. 15 марта ему исполнилось бы 89. Мы скорбим и благодарим изобретателя, память о котором во всех смыслах навечно останется светлой...