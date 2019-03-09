Рыцарь театра и кино. Ушёл Владимир Этуш

Сегодня умер выдающийся актёр, который не нуждается в специальном представлении, — Владимир Этуш. В возрасте 96 лет. Можно долго перечислять его звания, награды и заслуги перед искусством: народный артист СССР и Республики Северная Осетия — Алания, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат Государственной премии России, почётной "Золотой маски", фронтовик, прошедший Великую Отечественную войну... А можно вспомнить Карабаса-Барабаса, товарища Саахова или Антона Семёновича Шпака, обеспечивших актёру всенародную любовь и известность, вне зависимости от официальных "отмет". Небольшие кинороли Этуша навсегда вписали его в историю и мифологию отечественного кино, придали добродушному образу Владимира Абрамовича черты легенды. Для театральной же публики он — пример многолетней верности театру. Этуш служил сцене Вахтанговского театра так же, как рыцарь — Прекрасной Даме.

Свою профессиональную деятельность Владимир Абрамович отсчитывал с 1945 года, когда его, выпускника Щукинского училища, пригласили туда преподавать, а также взяли в труппу Театра Вахтангова: эти театр и училище — тесно сообщающиеся сосуды одной системы. Здесь он проработал до конца своих дней, выпустив свою последнюю премьеру, спектакль "Бенефис", всего около двух лет назад.

Трудное начало

Этуша назвали в честь дяди, который застрелился и о котором юному Володе не рассказывали, боясь трагических ассоциаций. Тем не менее ему суждено было прожить огромную и деятельную жизнь: после смерти другого актёра-долгожителя — и тоже Владимира! — Зельдина Этуш стал старейшим действующим артистом России. В детстве, отрочестве и юности уроженца Москвы Этуша отразилась тяжёлая история страны. Коммунальная теснота, арест отца по неизвестным причинам, бедная жизнь, бытовая неустроенность, предвзятое отношение к евреям — всё это будущий артист испытал. Но мир театра, открывшийся Владимиру Этушу, в какой-то степени компенсировал эти тяготы, что неудивительно: Театр Вахтангова и училище, куда он попал вольнослушателем ещё до войны, стали символом искусства жизнерадостного и праздничного. Как писал Этуш в мемуарах, "театр утешал, ободрял, развлекал, утолял красотой своих современников, живших в предвоенные годы трудно и скудно".

Кавказский пленник

Вольнослушатель Щукинского училища Этуш случайно засвидетельствовал начало Великой Отечественной войны раньше, чем об этом узнала страна. Возвращаясь рано утром 22 июня 1941 года с одной из вечеринок, он увидел мчащуюся машину немецкого посольства со свастикой на флажке. Не придал этому значения, пришёл домой и заснул безмятежным сном, пока не разбудила мать с вестью о том, что Германия бомбит Киев и Минск. Как потом понял Этуш, мимо проехал автомобиль германского посла, вручившего Молотову меморандум об объявлении войны.

Увидев, что на спектакле о Кутузове в зале зрителей меньше, чем актёров на сцене, Этуш засомневался в нужности театра во время войны и записался на фронт добровольцем. Поскольку немного знал немецкий, был направлен сначала в Ставрополь в школу переводчиков. В 1942 году получил назначение в Северо-Кавказский военный округ. Затем был отправлен освобождать Ростов-на-Дону, но вскоре вновь оказался на Кавказе: туда откатывал фронт, а Этуш искал свою часть, от которой отстал. "Горы — раньше я имел о них представление по Пушкину и Лермонтову... Я считал, что более поэтичного зрелища быть не может. Но как раз именно здесь чего-чего, а поэзии не было и в помине для нас", — запись 1940-х. И всё же с этими местами были связаны для Владимира Абрамовича светлые, если можно выразиться, моменты войны: здесь Советская армия стала наступать на немцев, изгоняя их с Кавказа. Война кончилась для Этуша под Запорожьем, где он был тяжело ранен, выздоравливание длилось полгода. Этуш был комиссован и признан инвалидом второй группы.

Его Величество Театр

Но в Москве началось творческое счастье: недавнего солдата взяли на четвёртый курс Щукинского училища, на тот же курс, с которого он начинал. Год победы в войне с Германией совпал с началом профессиональной жизни Этуша. В Театре Вахтангова Этушу суждено было прослужить почти 75 лет. За эти годы сыграны десятки ролей, среди которых Бригелла в "Принцессе Турандот" и Журден в "Мещанине во дворянстве", Купо в "Западне" и Князь К. в "Дядюшкином сне". Сменялись эпохи этого театра — от Рубена Симонова до его сына Евгения Симонова, от Михаила Ульянова до Римаса Туминаса, — но Этуш всегда оставался одним из корифеев, великолепным вахтанговским "гвардейцем".

В 1961 году Этуш выпустил свой первый актёрский курс, где учились Александр Збруев, Людмила Максакова, Вениамин Смехов. В 1987-м был назначен ректором "Щуки", в 2003 году стал её художественным руководителем.

Восточное амплуа

Первый фильм с участием Этуша — "Адмирал Ушаков" 1953 года, где он сыграл флотоводца Сеида-Али. И в дальнейшем за актёром закрепилось в советском кино ампула восточного человека. Помимо незабвенного Саахова в "Кавказской пленнице" он сыграл и принца Бурухтана Второго-Второго в "Неисправимом лгуне", и Али-Бабу Евстюгнеева в фильме "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", и торговца кишмишем Бабадула в картине "Дюма на Кавказе"... Кстати, молодого Этуша принимали за уроженца Кавказа, сам он стеснялся своей чернявости и считал, что она помешает ему как артисту. Но время показало, что она, наоборот, придала ролям колорит. При том, конечно, что национальными характеристиками работы Этуша в кино не ограничены.

Последний эксперимент

В конце 2016 года Владимир Абрамович вышел на сцену родного театра в новой и экспериментальной для себя роли в спектакле "Бенефис" по знаменитой пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Эксперимент был в том, что Этушу приглянулась... женская роль — старой женщины, переживающей за свою одинокую неустроенную дочь. Владимир Абрамович оказался готов надеть женское платье, парик и впервые вжиться в женский образ. Правда, в спектакле эта травестия оправдалась тем, что актёр играл не старуху как таковую, а пожарника театра, которому пришлось подменить актрису. Сама готовность Этуша сыграть такую роль транслировала его открытость новому, творческое бесстрашие и азартную натуру — настоящего человека Театра.