10 мгновений крымской весны

Лайф пообщался с бывшим командиром крымских ополченцев Михаилом Шереметом и попросил его напомнить, как смотрели на события того времени народные защитники Крыма.

Поганую харю озверевшего украинского неонацизма я впервые увидел, когда поехали во Львов на День Победы 9 мая, чтобы помочь ветеранам возложить цветы к памятнику погибших на Холм Славы. Это было ещё в 2011 году при Януковиче.

СБУ испугались нас с игрушечными сабельками и на матрасах! Нас было трое, мы с саблями наголо и с плакатами в руках смело поплыли на надувных матрасах навстречу кораблям НАТО в бухте Севастополя. Конечно, это была шуточная акция, но, когда нас задерживали, я увидел в глазах полицейских и агентов СБУ неподдельный страх!

Выращенное Януковичем чудовище в конце концов обратилось против него самого... После гибели трёх офицеров крымского "Беркута" все поняли, что ситуацию спустить "на тормозах" уже не получится. У меня никогда не было никаких иллюзий в отношении тех, кто собрался на Майдане.

Надежда на помощь России нас не покидала никогда, но мы прекрасно осознавали, что этого может и не произойти.

Сами мужья не знали, куда мы прятали их детей и жён — мне пришлось создавать специальную службу по эвакуации семей командиров народного ополчения. 23 февраля 2014 года политические игры закончились. В тот день секретные списки народного ополчения Крыма оказались сначала в СБУ Украины, а затем в Интернете. И на нас началась настоящая охота на уничтожение.

Когда с нами на связь вышли представители российского командования, мы даже поверить своим ушам не могли...

Если бы я смог вернуться назад, то я бы не стал выпускать Порошенко из Крыма. Но, с другой стороны, если бы к власти не прорвался Порошенко, то главой государства стал бы маньяк Турчинов — настоящий фашист...

Сегодня многих моих знакомых из ВСУ уже нет в живых — все погибли в Иловайске, в Дебальцево. Многих украинских офицеров я знал ещё во времена своей службы в Вооружённых силах Украины, и всем несогласным мы дали возможность беспрепятственно покинуть расположение военной базы. Кстати, потом эти офицеры часто мне звонили, кусая локти.

Если бы фортуна повернулась чуть иначе, то под землёй сегодня лежал бы ваш покорный слуга.

Янукович довёл страну до Майдана и предал свой собственный народ. Зачем нам общаться?..