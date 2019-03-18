Четверть века не видать. Как "Ночной губернатор" Петербурга стал рядовым зэком

20 марта Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга должен вынести очередной приговор одиозному лидеру тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину). Гособвинение запросило для него 24 года и шесть месяцев колонии. Лайф вспоминает эпоху, когда Барсуков-Кумарин был теневым хозяином Северной столицы.

Владимир Кумарин-Барсуков — человек легендарный и заслуженный. Любой судебный процесс с его участием — это театр с привкусом скандала. Сегодняшний поворот судебной драмы, хотя и был предсказуем, всё же заставляет задуматься. Прения, прошедшие в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга по делу об организации тамбовской ОПГ, в отношении Владимира Барсукова-Кумарина закончились просьбой стороны обвинения назначить авторитетному бизнесмену 24,5 года лишения свободы.

Неординарность личности Владимира Кумарина — это целая эпоха жизни того самого криминального Петербурга, в которой главной действующей силой являлась тамбовская преступная группировка. Неофициальной датой создания тамбовской ОПГ считается 1987 год. Именно благодаря преступлениям тамбовцев к Северной столице и приклеился ярлык "криминальный". Сначала группа специализировалась на охране мошенников-напёрсточников, затем настал период рэкета кооператоров.

Как считает следствие, помимо громких убийств и вымогательства тамбовское преступное сообщество под руководством Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова совершило 11 силовых "недружественных поглощений" крупных питерских предприятий. Среди самых известных объектов рейдерского интереса группировки — отель "Санкт-Петербург", ЗАО "Игристые вина", ЗАО "Кондитерская фабрика имени Крупской", Санкт-Петербургский нефтяной терминал.

Но это не все "подвиги" тамбовских. В частности, если погрузиться в историю Петербурга 90-х годов и тщательно изучить все уголовные легенды, то получится приличный том сказаний о тамбовцах. Так, им приписывали подкуп "Баварии" в кубке УЕФА за проигрыш "Зениту" и даже шептали про их след в деле об убийстве Влада Листьева. Облик Владимира Барсукова-Кумарина видится некоторым горожанам даже в памятнике Гоголю. Якобы криминальный босс спонсировал установку памятника, поэтому профиль Николая Васильевича решительно смахивает на лик "ночного губернатора" Северной столицы.

Серьёзная разработка деятельности подопечных Владимира Кумарина началась после знаменитой разборки с малышевскими. Ещё в 1990 году силовики предприняли попытку отправить тамбовцев за решётку. Она увенчалась успехом, но лишь частичным.

В 1993 году Кумарин вышел на свободу, затем последовало знаменитое покушение на бизнесмена, в результате которого он потерял руку, и история тамбовской группировки пошла на другой круг. С конца 90-х Владимир Кумарин решил перевести существующий бизнес на легальные рельсы, чтобы его ничего не связывало с криминалом. И это имело смысл, ведь основной бизнес-актив тамбовского "коллектива" — нефтяная группа "Петербургская топливная компания" — уже был успешен. Им понадобилось всего четыре года, чтобы занять лидирующее положение на топливном рынке Петербурга.

Но, несмотря на экономический вес, который приобрела ПТК, попытки Владимира Кумарина официально войти в бизнес-элиту города не увенчались успехом. Этому во многом помешало пристальное внимание, которое проявляли к нему силовые структуры.

На сегодняшний день Владимир Кумарин был фигурантом пяти судебных процессов. В 1990 году осуждение закончилось досрочным освобождением, но в 2009 году суд завершился обвинительным приговором в виде лишения свободы на 14 лет за рейдерский захват универсама "Смольнинский" и ресторана "Петербургский уголок", который, по слухам, принадлежал хорошей знакомой экс-губернатора Петербурга, а ныне спикера Совфеда Валентины Матвиенко. И магазин, и ресторан располагались на главной транспортной артерии Северной столицы — Невском проспекте. В 2012 году Куйбышевский райсуд вынес приговор ещё по одному делу — о вымогательстве у владельцев ТРК "Елизаровский".

В 2014 году состоялся скандальный оправдательный приговор по делу о покушении на владельца ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" Сергея Васильева. Вопреки стараниям Генпрокуратуры, присяжные оправдали Владимира Кумарина. Однако после поданной надзорным ведомством апелляции Верховный суд РФ отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Повторный судебный процесс закончился в 2016 году обвинительным приговором.

Все уголовные дела, по которым Кумарин проходил обвиняемым, петербургские суды слушали на выездной сессии в Мосгорсуде. Сторона обвинения выдвигала разные обоснования переноса процесса в столицу — от попытки неких криминальных сил совершить нападение на суд в Петербурге и попытаться отбить Кумарина до провокации новой волны рейдерских захватов.

Пикантной деталью этой истории стали показания сотрудника Следственного комитета России Михаила Маслова, работавшего в следственной бригаде Олега Пипченкова, которая вела в том числе уголовные дела Владимира Барсукова. После своего увольнения из СКР в 2011 году Михаил Маслов заявил, что якобы по указанию своего начальства занимался фабрикацией доказательств.

Считается, что звезда Владимира Барсукова-Кумарина уже закатилась, однако по факту это совсем не так. Пока что сбрасывать со счетов Кумарина никто в Петербурге не взялся бы. Он слишком весомая фигура для Питера. Достаточно вспомнить, что именно тамбовцы первыми из всех группировок начали задействовать административный ресурс и продвигать нужных людей во власть. Это было своего рода ноу-хау.

Депутат Госдумы Галина Старовойтова неоднократно заявляла о походе тамбовцев во власть. Смерть политика связывали в том числе и с её громкими заявлениями. Частичное подтверждение эта версия получила пару лет назад. Авторитетный бизнесмен Михаил Глущенко (Хохол), бывший депутат Госдумы, дал показания против Владимира Барсукова, обвинив его в заказе Галины Старовойтовой. Впрочем, пока никаких обвинений по уголовному делу об убийстве политика Кумарину не предъявлено. Не исключено, что ФСБ, расследующая это дело, предъявит обвинение после приговора по делу тамбовской ОПГ.