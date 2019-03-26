Свалка в доме. Как победить неадекватных соседей-мусорщиков

Юрист Елизавета Худякова — о том, как справиться со странными соседями, превращающими квартиру в свалку мусора.

В современных мегаполисах мало кому приходит в голову дружить с соседями, ходить к ним "за солью и спичками" и отмечать свадьбу всем двором. "Доминошные" столы, бельё на веревках, бабули-сплетницы на лавочках канули в Лету, подгоняемые реновацией и новыми реалиями.

Дежурное "здравствуйте" и обезличенные кивки заменили общение и стали не всегда верным тестом на адекватность и дружелюбие живущих в одном доме людей. Нас теперь практически не интересует, что происходит за стеной, лишь бы не скандалили и не устраивали притон. При этом, если среди соседей не отмечается скандалистов и дебоширов, сделать вашу жизнь невыносимой под силу и хрупкой старушке — божьему одуванчику, и даже молодым родителям.

Городские джунгли надежно хранят свои тайны. Порой в них появляются взрослые чудовища, а порой — брошенные и никому не нужные дети, растущие на мусорных кучах одинаковых снаружи квартир в бесконечных "муравейниках".

Мусор уничтожает жизни

За последний месяц в Москве нашли сразу двух детишек-маугли. Пятилетняя малышка была обнаружена в похожей на свалку квартире на севере Москвы. Мать оставила её одну среди гор мусора без еды и воды. Девочка так горько плакала, что соседи вызвали полицию. Сейчас она заново учится говорить под присмотром врачей детской больницы. А вот семилетнего Женю спасти не удалось: он погиб от остановки сердца в мусорных завалах бабушкиной квартиры, которую практически не покидал никогда в жизни.

В обоих случаях соседи и сотрудники правоохранительных органов были шокированы: квартиры несчастных детей больше походили на помойку, мусор пришлось вывозить грузовиками.

Судя по всему, мама малышки и бабушка Жени страдали силлогоманией, её еще называют синдромом патологического накопительства или синдромом Плюшкина.

Выражается болезнь в том, что человек методично наполняет своё жилье разнообразными вещами, в том числе ненужным хламом, мусором. Вещей накапливается столько, что по квартире невозможно перемещаться, готовить еду, спать. Но больному человеку кажется, что всё в порядке, никаких неудобств он не ощущает, и жизни своей без этого хлама не представляет. Хозяин уверен, что все эти "замечательные вещи" обязательно когда-нибудь ему пригодятся. Больной перестает выбрасывать из квартиры и отходы жизнедеятельности — объедки, отбросы, пустые консервные банки и коробки.

Быть соседом такого Плюшкина — сомнительное удовольствие. Ужасный специфический запах, антисанитария, выделяемые хламом токсичные вещества, опасные для здоровья.

Кстати, у бабушек с десятками бездомных кошек, пригретых в квартире и пропитавших едким запахом мочи весь подъезд, врачи диагностируют синдром Диогена. Спорить с ними бесполезно, потому что 40 кошек — это болезнь.

Как спастись от соседа?

Что же делать в такой ситуации — менять жилье? Ведь уговоры не приводят ни к чему — нездоровые люди видят мир иначе, а излишняя настойчивость лишь порождает агрессию. "Моя квартира — что хочу, то и делаю!" — слышат соседи в ответ на попытки разрешения ситуации мирным путем.

Но торопиться с обменом не стоит. Механизмы воздействия на сложных соседей все же есть.

Устраивая из квартиры мусорную свалку или питомник для бродячих животных, сосед нарушает сразу несколько законов.

За состоянием жилищного фонда следят технические и жилищные инспекции, департаменты имущества. За содержанием животных — эксплуатирующие организации, управляющие компании, общественные инспекции и органы ветеринарного надзора.

Например, при содержании домашних животных необходимо руководствоваться утверждёнными органами местного самоуправления правилами содержания животных в многоквартирных домах. В Москве такие правила утверждены более 20 лет назад, в 1994 году.

За порчу жилых домов и помещений кодекс об административных правонарушениях устанавливает штрафы, а гражданский кодекс и вовсе позволяет лишить нерадивого соседа жилья. Если собственник систематически нарушает интересы и права соседей или бесхозяйственно относится к квартире, что приводит к её разрушению, — можно обратиться в управляющую компанию и в прокуратуру.

Начнётся проверка. Если компетентные органы увидят, что сосед разрушает своим мусором жилищный фонд и вашу жизнь, ему будет вынесено предупреждение о штрафах и выселении. После пары таких предупреждений управленцы и прокуратура выйдут с иском в суд, по решению которого нерадивый собственник может лишиться квартиры.

Конечно, оставлять больного человека без жилья нельзя, но нельзя оставлять его и наедине с болезнью, без присмотра. Ведь в таких квартирах может произойти что угодно — от потопа до пожара.