Крокодилы, тигры и обезьяны. Каких ещё животных нельзя держать дома?

В Госдуме обсуждается запрет на содержание в домашних условиях крупных и опасных животных. Законопроект разработан Минприроды и является дополнением к закону "Об ответственном обращении с животными", который был принят в декабре 2018 года. Лайф разбирался, какие животные могут попасть под запрет и почему.
Каких животных запретят держать дома?
Крупные хищники весом более 20 кг
Медведи и крупные кошки: тигры, рыси, львы, гепарды, пумы и другие
Фото: © Pixabay
Ядовитые животные
Пауки, скорпионы, змеи
Фото: © Pixabay
Млекопитающие, для которых трудно создать условия
Слоны, носороги, жирафы, тюлени, морские котики, нерпы
Фото: © Pixabay
Обезьяны
Орангутаны, гориллы, шимпанзе и бонобо
Фото: © Pixabay
Птицы из других климатических зон
Пингвины, страусы
Фото: © Pixabay
В тексте законопроекта учтены случаи, когда допускается временное содержание животных. Если животное пострадало в естественной среде обитания и находится в беспомощном состоянии или в случае, когда его физическое состояние не позволяет ему остаться в естественной среде, его временно можно держать дома.
Те животные, которые попадут в перечень нового закона, могут содержаться в центрах реабилитации, питомниках и в профильных научных учреждениях.
Если животное было приобретено до 1 января 2020 года, владелец может оставить его на содержании, пока животное не умрёт естественной смертью.
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