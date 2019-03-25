Крокодилы, тигры и обезьяны. Каких ещё животных нельзя держать дома?

В Госдуме обсуждается запрет на содержание в домашних условиях крупных и опасных животных. Законопроект разработан Минприроды и является дополнением к закону "Об ответственном обращении с животными", который был принят в декабре 2018 года. Лайф разбирался, какие животные могут попасть под запрет и почему.

Каких животных запретят держать дома?

Крупные хищники весом более 20 кг Медведи и крупные кошки: тигры, рыси, львы, гепарды, пумы и другие Фото: © Pixabay

Ядовитые животные Пауки, скорпионы, змеи Фото: © Pixabay

Млекопитающие, для которых трудно создать условия Слоны, носороги, жирафы, тюлени, морские котики, нерпы Фото: © Pixabay

Обезьяны Орангутаны, гориллы, шимпанзе и бонобо Фото: © Pixabay

Птицы из других климатических зон Пингвины, страусы Фото: © Pixabay

В тексте законопроекта учтены случаи, когда допускается временное содержание животных. Если животное пострадало в естественной среде обитания и находится в беспомощном состоянии или в случае, когда его физическое состояние не позволяет ему остаться в естественной среде, его временно можно держать дома.

Те животные, которые попадут в перечень нового закона, могут содержаться в центрах реабилитации, питомниках и в профильных научных учреждениях.

Если животное было приобретено до 1 января 2020 года, владелец может оставить его на содержании, пока животное не умрёт естественной смертью.