Трафик на смерти. Как журналисты хайпуют на трагедии Началовой

Журналист Игорь Мальцев — о плясках на костях вокруг смерти Юлии Началовой и хайпе.

Может, это для вас было слишком давно, но я ещё помню Юлию Началову чистой, маленькой девочкой с хорошими данными на конкурсе "Утренняя звезда", когда эта передача ещё имела классический вид — с Юрием Николаевым и соведущей Марией Богдановой. Тогда это был реальный творческий лифт для потрясающего количества детей со всей России.

И вот Юлия — это был успех — девочка из Воронежа, которая из "утренней звезды" стала реальной звездой для всей страны. Вплоть до появления детского "Голоса" эта ниша лифта была многие годы провалена. И непонятно, скольким талантам не удалось найти своё место или хотя бы высказаться и показать себя.

На этом сказка обрывается, потому что история Юлии Началовой — это пример того, как чистую, талантливую девочку перемолол в пыль московский шоу-бизнес. Или что тут под словами "шоу-бизнес" подразумевается? Потому что на деле — это совершенно отвратительная полусемейная тусовочка, которая диктует свои развратные и денежные нравы огромному количеству людей, верящих, что где-то есть нормальный культурный процесс.

Природный талант позволял ей хоть как-то очеловечивать тот кабацкий материал в стиле "поздний клезмер", хотя она вообще не герой моего романса, — все эти мелизмы, московские тянутые гласные и прочее. Но людям нравилось. Мне удивительно другое — на глазах повторялся всё тот же сценарий, как Москва ломает новичка, чужака и так далее. И не только музыкально и в бизнесе.

Кроме прекрасных продюсеров и телевизионщиков, ещё и местные мужчины, которые назывались то мужьями, то прочими партнёрами. И они тоже методично ломали певицу и загоняли её в гроб. Своими требованиями уменьшить задницу, увеличить грудь, идти на операции, чтобы иметь возможность похвастаться: "Вот какая у меня баба!" Словно совершенно самодостаточный человек и талант — это всё не то, а нужен предмет на подобие дорогой резиновой куклы. Предмет в обстановочке нового дома с итальянским дизайном сортира.

Ну что — теперь довольны? Угробили. Рыдайте своими крокодиловыми слезами. Но оказалось мало. Смерть певицы стала золотой жилой для коллег из самых разных СМИ. Причём, вы же понимаете, не так давно умер ещё более крупный певец и деятель — Иосиф Кобзон. И почему-то на его смерти так не "оттаптывались", как на смерти Началовой. Хотя понятно почему — могло и прилететь с того света так, что мало не покажется.

А за Началову, точнее, за её память, никому ничего не будет? И поэтому какая-нибудь интернет-газета, про существование которой я лично уже давно забыл, максимально зарабатывала на новопреставившейся. Сто семьдесят восемь статей о Началовой — максимальный сбор лайков и прочего хайпа. Шесть млн трафика для одного издания в день, когда умерла Юлия Началова. Это нереальные цифры для большинства медиа.

На смерти исполнительницы, чьи песни помнят далеко не все, некоторые интернет-СМИ сотворили безумие. Всегда можно сказать: "Читатель имеет право знать", но в этом случае ничего не было сделано профессионально — читатель так ничего и не узнал из десятков диагнозов, которые вывалили ему на голову. К тому же один диагноз противоречил другому, и если слушать господ журналистов, то можно только диву даваться, как человек прожил вообще столько лет и не умер во младенчестве.

Хотя, конечно, если бы умер, то и писать было бы не о чем старому скандалисту Невзорову, который ещё не так давно, по историческим меркам, позировал с автоматом Калашникова и рассказывал сказки про войну с рижским ОМОНом. А может, и не рижским — наплевать.

В шутку Невзоров предложил захоронить Началову в мавзолее вместо советского вождя Владимира Ленина. "А достаточно ли комфортабелен мавзолей и достоин ли он её? Понятно, что там мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чьё место она занимает. Теперь мы знаем чьё", — сказал журналист.

Ну сказал и сказал, он вообще много говорит лишнего и шутит по любому поводу, в том числе и такому, который вызывает двойственное ощущение. Единственное, в чём соглашусь со старым циником, — даже его проняли то лицемерие и совершенно необоснованный ажиотаж, которыми сопровождались вся краткая и трагичная эпопея с быстрой болезнью и ещё более скорой смертью молодой талантливой женщины. Которую не то что не уберегли — беречь там было некому, а тупо и намеренно сводили в гроб. Ну и свели. Теперь довольны?